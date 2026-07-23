لإنشاء جدول DeltaLake، يجب أن يكون الجدول موجودًا مسبقًا في S3 أو GCP أو Azure Storage. لا تقبل الأوامر أدناه معلمات DDL لإنشاء جدول جديد.
إنشاء جدول DeltaLake
- S3
- GCP
- Azure
البنية
معلمات المحرك
CREATE TABLE table_name
ENGINE = DeltaLake(url, [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [extra_credentials])
url— عنوان URL للـ bucket مع المسار إلى جدول Delta Lake الحالي.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key- بيانات اعتماد طويلة الأجل لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذه المعلمة اختيارية. وإذا لم يتم تحديد بيانات الاعتماد، فسيتم استخدامها من ملف الإعدادات.
extra_credentials- اختياري. يُستخدم لتمرير
role_arnللوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 لمعرفة خطوات الإعداد.
باستخدام المجموعات المسماة:
CREATE TABLE deltalake
ENGINE = DeltaLake('http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/test_table/', 'ABC123', 'Abc+123')
<clickhouse>
<named_collections>
<deltalake_conf>
<url>http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/</url>
<access_key_id>ABC123</access_key_id>
<secret_access_key>Abc+123</secret_access_key>
</deltalake_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE deltalake
ENGINE = DeltaLake(deltalake_conf, filename = 'test_table')
بعد إنشاء جدول باستخدام محرك جدول DeltaLake، يمكنك إدراج البيانات فيه باستخدام:
كتابة البيانات باستخدام جدول DeltaLake
تُعد عمليات الكتابة إلى Delta Lake ميزة Beta وتكون معطلة افتراضيًا ويجب تمكينها باستخدام
SET allow_delta_lake_writes = 1;
INSERT INTO deltalake(id, firstname, lastname, gender, age)
VALUES (1, 'John', 'Smith', 'M', 32);
SET allow_delta_lake_writes = 1; (متاح بدءًا من الإصدار 26.7؛ وفي الإصدارات الأقدم استخدم
SET allow_experimental_delta_lake_writes = 1;).
لا تُدعَم الكتابة باستخدام محرك الجدول إلا عبر delta kernel. الكتابة إلى Azure غير مدعومة بعد، لكنها تعمل مع S3 وGCS.
يدعم محرك جدول
ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات
DeltaLake ودالة الجدول التخزين المؤقت للبيانات، تمامًا كما هو الحال مع أنظمة التخزين
S3 و
AzureBlobStorage و
HDFS. راجع “محرك جدول S3” لمزيد من التفاصيل.