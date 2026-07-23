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يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع جداول Delta Lake الموجودة في S3 وGCP وAzure Storage، ويدعم عمليتَي القراءة والكتابة كلتيهما (بدءًا من v25.10).

إنشاء جدول DeltaLake

لإنشاء جدول DeltaLake، يجب أن يكون الجدول موجودًا مسبقًا في S3 أو GCP أو Azure Storage. لا تقبل الأوامر أدناه معلمات DDL لإنشاء جدول جديد.
البنية
معلمات المحرك
  • url — عنوان URL للـ bucket مع المسار إلى جدول Delta Lake الحالي.
  • aws_access_key_id, aws_secret_access_key - بيانات اعتماد طويلة الأجل لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذه المعلمة اختيارية. وإذا لم يتم تحديد بيانات الاعتماد، فسيتم استخدامها من ملف الإعدادات.
  • extra_credentials - اختياري. يُستخدم لتمرير role_arn للوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 لمعرفة خطوات الإعداد.
يمكن تحديد معلمات المحرك باستخدام المجموعات المسماة.مثال
باستخدام المجموعات المسماة:

كتابة البيانات باستخدام جدول DeltaLake

بعد إنشاء جدول باستخدام محرك جدول DeltaLake، يمكنك إدراج البيانات فيه باستخدام:
تُعد عمليات الكتابة إلى Delta Lake ميزة Beta وتكون معطلة افتراضيًا ويجب تمكينها باستخدام SET allow_delta_lake_writes = 1; (متاح بدءًا من الإصدار 26.7؛ وفي الإصدارات الأقدم استخدم SET allow_experimental_delta_lake_writes = 1;).
لا تُدعَم الكتابة باستخدام محرك الجدول إلا عبر delta kernel. الكتابة إلى Azure غير مدعومة بعد، لكنها تعمل مع S3 وGCS.

ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات

يدعم محرك جدول DeltaLake ودالة الجدول التخزين المؤقت للبيانات، تمامًا كما هو الحال مع أنظمة التخزين S3 وAzureBlobStorage وHDFS. راجع “محرك جدول S3” لمزيد من التفاصيل.

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦