يوفّر هذا المحرك تكاملًا بوضع القراءة فقط مع جداول Delta Lake الموجودة في Amazon S3.

يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع جداول Delta Lake الموجودة في S3 وGCP وAzure Storage، ويدعم عمليتَي القراءة والكتابة كلتيهما (بدءًا من v25.10).

​ إنشاء جدول DeltaLake

لإنشاء جدول DeltaLake، يجب أن يكون الجدول موجودًا مسبقًا في S3 أو GCP أو Azure Storage. لا تقبل الأوامر أدناه معلمات DDL لإنشاء جدول جديد.

S3

GCP

Azure البنية CREATE TABLE table_name ENGINE = DeltaLake( url , [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [extra_credentials]) معلمات المحرك url — عنوان URL للـ bucket مع المسار إلى جدول Delta Lake الحالي.

— عنوان URL للـ bucket مع المسار إلى جدول Delta Lake الحالي. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - بيانات اعتماد طويلة الأجل لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذه المعلمة اختيارية. وإذا لم يتم تحديد بيانات الاعتماد، فسيتم استخدامها من ملف الإعدادات.

, - بيانات اعتماد طويلة الأجل لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذه المعلمة اختيارية. وإذا لم يتم تحديد بيانات الاعتماد، فسيتم استخدامها من ملف الإعدادات. extra_credentials - اختياري. يُستخدم لتمرير role_arn للوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 لمعرفة خطوات الإعداد. يمكن تحديد معلمات المحرك باستخدام المجموعات المسماة مثال CREATE TABLE deltalake ENGINE = DeltaLake( 'http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/test_table/' , 'ABC123' , 'Abc+123' ) باستخدام المجموعات المسماة: < clickhouse > < named_collections > < deltalake_conf > < url > http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/ </ url > < access_key_id > ABC123 </ access_key_id > < secret_access_key > Abc+123 </ secret_access_key > </ deltalake_conf > </ named_collections > </ clickhouse > CREATE TABLE deltalake ENGINE = DeltaLake(deltalake_conf, filename = 'test_table' ) البنية -- استخدام عنوان URL عبر HTTPS (موصى به) CREATE TABLE table_name ENGINE = DeltaLake( 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path>/' , '<access_key_id>' , '<secret_access_key>' ) مُعرّف URI الخاص بـ gsutil غير مدعوم مُعرّف URI الخاص بـ gsutil مثل gs://clickhouse-docs-example-bucket غير مدعوم. يُرجى استخدام عنوان URL يبدأ بـ https://storage.googleapis.com الوسائط url — عنوان URL لـ GCS bucket المؤدي إلى جدول Delta Lake. يجب استخدام التنسيق https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path>/ (وهو API endpoint الخاص بـ GCS XML)، أو gs://<bucket>/<path>/ الذي يُحوَّل تلقائيًا.

— عنوان URL لـ GCS bucket المؤدي إلى جدول Delta Lake. يجب استخدام التنسيق (وهو API endpoint الخاص بـ GCS XML)، أو الذي يُحوَّل تلقائيًا. access_key_id — مفتاح الوصول إلى GCS. أنشِئه عبر Google Cloud Console → Cloud Storage → Settings → Interoperability.

— مفتاح الوصول إلى GCS. أنشِئه عبر Google Cloud Console → Cloud Storage → Settings → Interoperability. secret_access_key — المفتاح السري لـ GCS. المجموعات المسماة يمكنك أيضًا استخدام المجموعات المسماة. على سبيل المثال: CREATE NAMED COLLECTION gcs_creds AS access_key_id = '<access_key>' , secret_access_key = '<secret>' ; CREATE TABLE gcpDeltaLake ENGINE = DeltaLake(gcs_creds, url = 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path>' ) البنية CREATE TABLE table_name ENGINE = DeltaLake(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression]) الوسائط connection_string — سلسلة اتصال Azure

— سلسلة اتصال Azure storage_account_url — عنوان URL لحساب Azure Storage (على سبيل المثال، https://account.blob.core.windows.net)

— عنوان URL لحساب Azure Storage (على سبيل المثال، https://account.blob.core.windows.net) container_name — اسم Azure container

— اسم Azure container blobpath — المسار إلى جدول Delta Lake داخل الـ container

— المسار إلى جدول Delta Lake داخل الـ container account_name — اسم حساب Azure Storage

— اسم حساب Azure Storage account_key — مفتاح حساب Azure Storage

​ كتابة البيانات باستخدام جدول DeltaLake

بعد إنشاء جدول باستخدام محرك جدول DeltaLake، يمكنك إدراج البيانات فيه باستخدام:

SET allow_delta_lake_writes = 1 ; INSERT INTO deltalake(id, firstname, lastname, gender, age) VALUES ( 1 , 'John' , 'Smith' , 'M' , 32 );

تُعد عمليات الكتابة إلى Delta Lake ميزة Beta وتكون معطلة افتراضيًا ويجب تمكينها باستخدام SET allow_delta_lake_writes = 1; (متاح بدءًا من الإصدار 26.7؛ وفي الإصدارات الأقدم استخدم SET allow_experimental_delta_lake_writes = 1; ).

لا تُدعَم الكتابة باستخدام محرك الجدول إلا عبر delta kernel. الكتابة إلى Azure غير مدعومة بعد، لكنها تعمل مع S3 وGCS.

​ ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات