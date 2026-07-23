مجموعة أنواع البيانات التي تمثل الفواصل الزمنية للتاريخ والوقت. وهي الأنواع الناتجة عن العامل INTERVAL

البنية:

فاصل زمني ممثل بقيمة عدد صحيح غير موقّع.

نوع الفاصل الزمني.

أنواع الفواصل الزمنية المدعومة:

NANOSECOND

MICROSECOND

MILLISECOND

SECOND

MINUTE

HOUR

DAY

WEEK

MONTH

QUARTER

YEAR

لكل نوع من أنواع الفواصل الزمنية نوع بيانات منفصل. على سبيل المثال، يقابل الفاصل الزمني DAY نوع البيانات IntervalDay :

SELECT toTypeName(INTERVAL 4 DAY )

┌─toTypeName(toIntervalDay(4))─┐ │ IntervalDay │ └──────────────────────────────┘

​ ملاحظات حول الاستخدام

Interval في العمليات الحسابية مع القيم من النوع يمكنك استخدام القيم من النوعفي العمليات الحسابية مع القيم من النوع Date DateTime . على سبيل المثال، يمكنك إضافة 4 أيام إلى الوقت الحالي:

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY

┌───current_date_time─┬─plus(now(), toIntervalDay(4))─┐ │ 2019-10-23 10:58:45 │ 2019-10-27 10:58:45 │ └─────────────────────┴───────────────────────────────┘

كما يمكن أيضًا استخدام عدة فواصل زمنية في الوقت نفسه:

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + (INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR )

┌───current_date_time─┬─plus(current_date_time, plus(toIntervalDay(4), toIntervalHour(3)))─┐ │ 2024-08-08 18:31:39 │ 2024-08-12 21:31:39 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ولمقارنة القيم ذات الفواصل الزمنية المختلفة:

SELECT toIntervalMicrosecond( 179999999 ) < toIntervalMinute( 3 );

┌─less(toIntervalMicrosecond(179999999), toIntervalMinute(3))─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT toIntervalMicrosecond( 3600000000 ) = toIntervalHour( 1 );

┌─equals(toIntervalMicrosecond(3600000000), toIntervalHour(1))─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ الفواصل الزمنية المختلطة النوع

يمكن إنشاء فواصل زمنية مختلطة النوع، مثل عدة ساعات وعدة دقائق، باستخدام البنية INTERVAL 'value' <from_kind> TO <to_kind> . وتكون النتيجة قيمة من النوع Tuple تتكوّن من فاصلين زمنيين أو أكثر.

التركيبات المدعومة:

الصياغة تنسيق السلسلة مثال YEAR TO MONTH Y-M INTERVAL '2-6' YEAR TO MONTH DAY TO HOUR D H INTERVAL '5 12' DAY TO HOUR DAY TO MINUTE D H:M INTERVAL '5 12:30' DAY TO MINUTE DAY TO SECOND D H:M:S INTERVAL '5 12:30:45' DAY TO SECOND HOUR TO MINUTE H:M INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE HOUR TO SECOND H:M:S INTERVAL '1:30:45' HOUR TO SECOND MINUTE TO SECOND M:S INTERVAL '5:30' MINUTE TO SECOND

يُتحقَّق من الحقول غير الأولى وفقًا لمعيار SQL: MONTH من 0 إلى 11، و HOUR من 0 إلى 23، و MINUTE من 0 إلى 59، و SECOND من 0 إلى 59.

SELECT INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE ;

┌─(toIntervalHour(1), toIntervalMinute(30))─┐ │ (1,30) │ └────────────────────────────────────────────┘

تسري علامة بادئة اختيارية + أو - على جميع المكوّنات:

SELECT INTERVAL '+1:30' HOUR TO MINUTE ; -- this is equivalent to: -- SELECT INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE;

┌─(toIntervalHour(1), toIntervalMinute(30))─┐ │ (1,30) │ └────────────────────────────────────────────┘