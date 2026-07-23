- فاصل زمني ممثل بقيمة عدد صحيح غير موقّع.
- نوع الفاصل الزمني.
NANOSECOND
MICROSECOND
MILLISECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
DAY نوع البيانات
IntervalDay:
SELECT toTypeName(INTERVAL 4 DAY)
┌─toTypeName(toIntervalDay(4))─┐
│ IntervalDay │
└──────────────────────────────┘
يمكنك استخدام القيم من النوع
ملاحظات حول الاستخدام
Interval في العمليات الحسابية مع القيم من النوع Date وDateTime. على سبيل المثال، يمكنك إضافة 4 أيام إلى الوقت الحالي:
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY
كما يمكن أيضًا استخدام عدة فواصل زمنية في الوقت نفسه:
┌───current_date_time─┬─plus(now(), toIntervalDay(4))─┐
│ 2019-10-23 10:58:45 │ 2019-10-27 10:58:45 │
└─────────────────────┴───────────────────────────────┘
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + (INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR)
ولمقارنة القيم ذات الفواصل الزمنية المختلفة:
┌───current_date_time─┬─plus(current_date_time, plus(toIntervalDay(4), toIntervalHour(3)))─┐
│ 2024-08-08 18:31:39 │ 2024-08-12 21:31:39 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT toIntervalMicrosecond(179999999) < toIntervalMinute(3);
┌─less(toIntervalMicrosecond(179999999), toIntervalMinute(3))─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT toIntervalMicrosecond(3600000000) = toIntervalHour(1);
┌─equals(toIntervalMicrosecond(3600000000), toIntervalHour(1))─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
يمكن إنشاء فواصل زمنية مختلطة النوع، مثل عدة ساعات وعدة دقائق، باستخدام البنية
الفواصل الزمنية المختلطة النوع
INTERVAL 'value' <from_kind> TO <to_kind>.
وتكون النتيجة قيمة من النوع
Tuple تتكوّن من فاصلين زمنيين أو أكثر.
التركيبات المدعومة:
يُتحقَّق من الحقول غير الأولى وفقًا لمعيار SQL:
|الصياغة
|تنسيق السلسلة
|مثال
YEAR TO MONTH
Y-M
INTERVAL '2-6' YEAR TO MONTH
DAY TO HOUR
D H
INTERVAL '5 12' DAY TO HOUR
DAY TO MINUTE
D H:M
INTERVAL '5 12:30' DAY TO MINUTE
DAY TO SECOND
D H:M:S
INTERVAL '5 12:30:45' DAY TO SECOND
HOUR TO MINUTE
H:M
INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE
HOUR TO SECOND
H:M:S
INTERVAL '1:30:45' HOUR TO SECOND
MINUTE TO SECOND
M:S
INTERVAL '5:30' MINUTE TO SECOND
MONTH من 0 إلى 11، و
HOUR من 0 إلى 23، و
MINUTE من 0 إلى 59، و
SECOND من 0 إلى 59.
SELECT INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE;
تسري علامة بادئة اختيارية
┌─(toIntervalHour(1), toIntervalMinute(30))─┐
│ (1,30) │
└────────────────────────────────────────────┘
+ أو
- على جميع المكوّنات:
SELECT INTERVAL '+1:30' HOUR TO MINUTE;
-- this is equivalent to:
-- SELECT INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE;
┌─(toIntervalHour(1), toIntervalMinute(30))─┐
│ (1,30) │
└────────────────────────────────────────────┘
انظر أيضًا
- المعامل INTERVAL
- دوال تحويل النوع toInterval