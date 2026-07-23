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مجموعة أنواع البيانات التي تمثل الفواصل الزمنية للتاريخ والوقت. وهي الأنواع الناتجة عن العامل INTERVAL. البنية:
  • فاصل زمني ممثل بقيمة عدد صحيح غير موقّع.
  • نوع الفاصل الزمني.
أنواع الفواصل الزمنية المدعومة:
  • NANOSECOND
  • MICROSECOND
  • MILLISECOND
  • SECOND
  • MINUTE
  • HOUR
  • DAY
  • WEEK
  • MONTH
  • QUARTER
  • YEAR
لكل نوع من أنواع الفواصل الزمنية نوع بيانات منفصل. على سبيل المثال، يقابل الفاصل الزمني DAY نوع البيانات IntervalDay:

ملاحظات حول الاستخدام

يمكنك استخدام القيم من النوع Interval في العمليات الحسابية مع القيم من النوع Date وDateTime. على سبيل المثال، يمكنك إضافة 4 أيام إلى الوقت الحالي:
كما يمكن أيضًا استخدام عدة فواصل زمنية في الوقت نفسه:
ولمقارنة القيم ذات الفواصل الزمنية المختلفة:

الفواصل الزمنية المختلطة النوع

يمكن إنشاء فواصل زمنية مختلطة النوع، مثل عدة ساعات وعدة دقائق، باستخدام البنية INTERVAL 'value' <from_kind> TO <to_kind>. وتكون النتيجة قيمة من النوع Tuple تتكوّن من فاصلين زمنيين أو أكثر. التركيبات المدعومة: يُتحقَّق من الحقول غير الأولى وفقًا لمعيار SQL: MONTH من 0 إلى 11، وHOUR من 0 إلى 23، وMINUTE من 0 إلى 59، وSECOND من 0 إلى 59.
تسري علامة بادئة اختيارية + أو - على جميع المكوّنات:

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦