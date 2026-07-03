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من العمليات الشائعة في الجداول التي تحتوي على عمود Array إنشاء جدول جديد يضم صفًا لكل عنصر منفرد من عناصر المصفوفة في ذلك العمود الأصلي، مع تكرار قيم الأعمدة الأخرى. وهذه هي الحالة الأساسية لما تفعله عبارة ARRAY JOIN. تأتي هذه التسمية من أنه يمكن النظر إليها على أنها تنفيذ JOIN مع مصفوفة أو بنية بيانات متداخلة. والغرض منها مشابه للدالة arrayJoin، لكن وظيفة العبارة أوسع. الصياغة:
الأنواع المدعومة من ARRAY JOIN مبيّنة أدناه:
  • ARRAY JOIN - في الحالة الأساسية، لا تُضمَّن المصفوفات الفارغة في نتيجة JOIN.
  • LEFT ARRAY JOIN - تحتوي نتيجة JOIN على صفوف تتضمن مصفوفات فارغة. وتُضبط قيمة المصفوفة الفارغة على القيمة الافتراضية لنوع عنصر المصفوفة (وتكون عادةً 0 أو سلسلة فارغة أو NULL).

أمثلة أساسية على ARRAY JOIN

ARRAY JOIN و LEFT ARRAY JOIN

تُظهر الأمثلة أدناه كيفية استخدام عبارتي ARRAY JOIN و LEFT ARRAY JOIN. لنُنشئ جدولًا يحتوي على عمود من النوع Array، ثم نُدرج فيه قيمًا:
يستخدم المثال أدناه عبارة ARRAY JOIN:
يستخدم المثال التالي العبارة LEFT ARRAY JOIN:

ARRAY JOIN ودالة arrayEnumerate

تُستخدم هذه الدالة عادةً مع ARRAY JOIN. وتتيح عدّ شيءٍ ما مرةً واحدة فقط لكل مصفوفة بعد تطبيق ARRAY JOIN. مثال:
في هذا المثال، يمثّل Reaches عدد التحويلات (السلاسل الناتجة بعد تطبيق ARRAY JOIN)، ويمثّل Hits عدد مشاهدات الصفحات (السلاسل قبل ARRAY JOIN). وفي هذه الحالة تحديدًا، يمكنك الحصول على النتيجة نفسها بطريقة أبسط:

ARRAY JOIN وarrayEnumerateUniq

تفيد هذه الدالة عند استخدام ARRAY JOIN وتجميع عناصر المصفوفة. في هذا المثال، يُحتسب لكل معرّف هدف عدد التحويلات (إذ إن كل عنصر في بنية البيانات المتداخلة Goals هو هدف تم بلوغه، وهو ما نشير إليه على أنه تحويل) وعدد الجلسات. ومن دون ARRAY JOIN، كنا سنحسب عدد الجلسات على أنه sum(Sign). ولكن في هذه الحالة تحديدًا، تضاعفت الصفوف بسبب البنية المتداخلة Goals، لذلك، لكي نحصي كل جلسة مرة واحدة بعد ذلك، نطبّق شرطًا على قيمة الدالة arrayEnumerateUniq(Goals.ID).

استخدام الأسماء المستعارة

يمكن تحديد اسم مستعار لمصفوفة ضمن عبارة ARRAY JOIN. في هذه الحالة، يمكن الوصول إلى أحد عناصر المصفوفة عبر هذا الاسم المستعار، بينما يُشار إلى المصفوفة نفسها باسمها الأصلي. مثال:
باستخدام الأسماء المستعارة، يمكنك إجراء ARRAY JOIN على مصفوفة خارجية. على سبيل المثال:
يمكن فصل عدة مصفوفات بفواصل في عبارة ARRAY JOIN. في هذه الحالة، يُنفَّذ JOIN عليها جميعًا في الوقت نفسه (الجمع المباشر، وليس الضرب الديكارتي). لاحظ أن جميع المصفوفات يجب أن تكون بالحجم نفسه افتراضيًا. مثال:
يستخدم المثال التالي الدالة arrayEnumerate:
يمكن ربط عدة مصفوفات ذات أحجام مختلفة باستخدام: SETTINGS enable_unaligned_array_join = 1. مثال:

‏ARRAY JOIN مع بنية بيانات متداخلة

يعمل ARRAY JOIN أيضًا مع بنية بيانات متداخلة:
عند تحديد أسماء بُنى البيانات المتداخلة في ARRAY JOIN، يكون المعنى مماثلًا لاستخدام ARRAY JOIN مع جميع عناصر المصفوفة التي تتألف منها. ترد الأمثلة أدناه:
وهذا الشكل منطقي أيضًا:
يمكن استخدام اسم مستعار لبنية بيانات متداخلة لاختيار نتيجة JOIN أو المصفوفة الأصلية. مثال:
مثال لاستخدام الدالة arrayEnumerate:

تفاصيل التنفيذ

يُحسَّن ترتيب تنفيذ الاستعلام عند تنفيذ ARRAY JOIN. وعلى الرغم من أنه يجب دائمًا تحديد ARRAY JOIN قبل عبارة WHERE/PREWHERE في الاستعلام، فمن الناحية التقنية يمكن تنفيذهما بأي ترتيب، ما لم تُستخدَم نتيجة ARRAY JOIN في التصفية. ويتحكم مُحسِّن الاستعلامات في ترتيب التنفيذ.

عدم التوافق مع التقييم المختصر للدوال

يُعد التقييم المختصر للدوال ميزة تُحسّن تنفيذ التعبيرات المعقدة في دوال محددة مثل if وmultiIf وand وor. وهي تمنع حدوث استثناءات محتملة، مثل القسمة على صفر، أثناء تنفيذ هذه الدوال. يُنفَّذ arrayJoin دائمًا، ولا يدعم التقييم المختصر للدوال. ويعود ذلك إلى أنه دالة فريدة تُعالَج بشكل منفصل عن جميع الدوال الأخرى أثناء تحليل الاستعلام وتنفيذه، وتتطلب منطقًا إضافيًا لا يعمل مع التقييم المختصر للدوال. والسبب هو أن عدد الصفوف في النتيجة يعتمد على ناتج arrayJoin، كما أن تنفيذ arrayJoin بصورة كسولة معقد للغاية ومكلف.

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦