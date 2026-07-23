QBit تنظيم تخزين المتجهات لتسريع عمليات البحث التقريبي. فبدلاً من تخزين عناصر كل متجه معًا، يجمع مواقع البت نفسها عبر جميع المتجهات.
يتيح ذلك تخزين المتجهات بالدقة الكاملة مع تمكينك من اختيار مستوى التكميم الدقيق وقت البحث: اقرأ عددًا أقل من البتات لتقليل I/O وتسريع العمليات الحسابية، أو عددًا أكبر من البتات للحصول على دقة أعلى. وهكذا تستفيد من مزايا السرعة الناتجة عن تقليل نقل البيانات والحسابات بفضل التكميم، مع بقاء جميع البيانات الأصلية متاحة عند الحاجة.
للتصريح بعمود من النوع
QBit، استخدم الصياغة التالية:
column_name QBit(element_type, dimension[, stride])
element_type– نوع كل عنصر من عناصر المتجه. الأنواع المسموح بها هي
Int8و
BFloat16و
Float32و
Float64
dimension– بُعد كل متجه
stride– اختياري. عدد الأبعاد المخزنة معًا في مجموعة واحدة من التدفقات. عند عدم تحديده، تكون قيمته الافتراضية
dimension(مجموعة واحدة). وعند تحديده، يجب أن تكون قيمة
dimensionمن مضاعفات
stride، وعندما تكون قيمة
strideأصغر من
dimension، يجب أن تكون أيضًا من مضاعفات 8. تُقسَّم أبعاد
dimensionإلى
dimension / strideمجموعات متجاورة، وتُخزَّن مستويات البت الخاصة بكل مجموعة في تدفقات منفصلة. يتيح ذلك لعملية البحث ضمن أول
Dبُعدًا (حيث تكون
Dمن مضاعفات
stride) قراءة تدفقات المجموعات التي تغطي تلك الأبعاد فقط، وهو ما يفيد مع تضمينات Matryoshka.
باستخدام النوع
إنشاء QBit
QBit في تعريف عمود الجدول:
CREATE TABLE test (id UInt32, vec QBit(Float32, 8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (1, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]), (2, [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]);
SELECT vec FROM test ORDER BY id;
┌─vec──────────────────────┐
│ [1,2,3,4,5,6,7,8] │
│ [9,10,11,12,13,14,15,16] │
└──────────────────────────┘
تُحوَّل المصفوفات إلى
تحويل المصفوفات إلى
تحويل المصفوفات إلى
QBit
QBit عندما يتطابق طول المصفوفة مع بُعد
QBit. ولا يلزم أن يتطابق نوع عنصر المصفوفة مع نوع عنصر
QBit. ويُحوَّل إليه تلقائيًا أي نوع عناصر رقمي. يتيح لك ذلك نقل عمود تضمينات موجود مباشرةً إلى عمود
QBit:
CREATE TABLE embeddings (id UInt32, embedding Array(Float32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO embeddings VALUES (1, [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8]), (2, [0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1]);
CREATE TABLE vectors (id UInt32, vec QBit(Float32, 8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO vectors SELECT id, embedding FROM embeddings;
SELECT * FROM vectors ORDER BY id;
يمكن أيضًا إجراء التحويل بشكل صريح باستخدام
┌─id─┬─vec───────────────────────────────┐
│ 1 │ [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8] │
│ 2 │ [0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1] │
└────┴───────────────────────────────────┘
CAST، على سبيل المثال
CAST(embedding AS QBit(Float32, 8)).
تعيد عملية التحويل العكسي بناء المتجه الأصلي انطلاقًا من التمثيل المنقول على مستوى البت، لذا فإن تحويل
تحويل QBit إلى مصفوفات
QBit إلى
Array يعيد القيم المخزنة. وهذا هو عكس تحويل المصفوفات إلى
QBit:
SELECT [1, 2, 3, 4]::QBit(Float32, 4)::Array(Float32) AS vec;
تستخدم المصفوفة المُعاد إنشاؤها نوع العنصر الخاص بـ
┌─vec───────┐
│ [1,2,3,4] │
└───────────┘
QBit، ثم تُحوَّل عناصرها بعد ذلك إلى نوع عنصر المصفوفة المطلوب. لذلك، يعمل أيضًا
cast يغيّر نوع العنصر أيضًا، مثل التحويل من
QBit(Float32, N) إلى
Array(Float64).
تكون دورة التحويل
Array ->
QBit ->
Array بلا فقدان بالنسبة إلى
Int8 و
Float32 و
Float64. أما
BFloat16، فهو يطابق تحويلًا مباشرًا إلى
BFloat16 — والفقد الوحيد في الدقة هو دقة
BFloat16 نفسها.
عندما لا تكون قيمة
dimension مضاعفًا للعدد 8، تُحذف عناصر الحشو اللاحقة الموجودة في التمثيل الداخلي، لذلك تكون النتيجة دائمًا مكوّنة من
dimension عنصرًا بالضبط.
يمكن تحويل
التحويل بين أنواع QBit
QBit إلى
QBit آخر ما دامت قيمة
dimension (عدد عناصر المتجه) ثابتة. ويمكن أن يتغير كلٌّ من
element_type و
stride؛ أما التحويل إلى
QBit ذي
dimension مختلف فيؤدي إلى حدوث استثناء، لأن ذلك سيغيّر المتجه نفسه.
يؤدي تغيير
element_type إلى إعادة تكوين المتجه وتحويل كل عنصر إلى النوع الجديد، تمامًا كما في تحويل
Array المقابل: يكون التوسيع (على سبيل المثال من
QBit(Float32, N) إلى
QBit(Float64, N)) دقيقًا، بينما يؤدي التضييق إلى فقدان بعض الدقة بالطريقة نفسها التي يحدث بها ذلك عند تحويل
Array إلى نوع أضيق.
SELECT [1, 2, 3, 4]::QBit(Float32, 4)::QBit(Float64, 4) AS vec;
إن تغيير
┌─vec───────┐
│ [1,2,3,4] │
└───────────┘
stride فقط (مع الإبقاء على
element_type نفسه) يعيد تجميع طبقات البتات المخزّنة من دون المساس بالقيم، لذا تكون العملية دائمًا من دون فقدان:
SELECT range(16)::Array(Float32)::QBit(Float32, 16)::QBit(Float32, 16, 8)::Array(Float32)
= range(16)::Array(Float32) AS is_lossless;
┌─is_lossless─┐
│ 1 │
└─────────────┘
يوفّر
الأعمدة الفرعية لـ QBit
QBit نمط وصول عبر الأعمدة الفرعية يتيح لك الوصول إلى مستويات بت الفردية في المتجهات المخزّنة. ويمكن الوصول إلى كل موضع بِت باستخدام الصيغة
.N، حيث إن
N هو موضع البِت:
CREATE TABLE test (id UInt32, vec QBit(Float32, 8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (1, [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]);
INSERT INTO test VALUES (1, [-0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0]);
SELECT bin(vec.1) FROM test;
يعتمد عدد الأعمدة الفرعية المتاحة على نوع العنصر (وعند استخدام stride، أيضًا على عدد مجموعات stride):
┌─bin(tupleElement(vec, 1))─┐
│ 00000000 │
│ 11111111 │
└───────────────────────────┘
Int8: 8 أعمدة فرعية لكل مجموعة stride (1-8)
BFloat16: 16 عمودًا فرعيًا لكل مجموعة stride (1-16)
Float32: 32 عمودًا فرعيًا لكل مجموعة stride (1-32)
Float64: 64 عمودًا فرعيًا لكل مجموعة stride (1-64)
vec.N مستوى البِت
(N-1) % element_size من مجموعة stride ذات الرقم
(N-1) / element_size. على سبيل المثال، مع
QBit(BFloat16, 4096, 1024)، تُقسَّم الأبعاد الـ4096 إلى 4 مجموعات، تضم كل منها 1024 بُعدًا، لذا يوجد 64 عمودًا فرعيًا: تمثل
vec.1 …
vec.16 مستويات البِت لمجموعة stride الأولى (الأبعاد 1–1024)، بينما تنتمي
vec.17 …
vec.32 إلى المجموعة الثانية (الأبعاد 1025–2048)، وهكذا.
افتراضيًا، يخزّن
stride
QBit كل مستوى بت في
single stream واحد يمتد عبر جميع أبعاد
dimension، لذا فإن عملية البحث تقرأ دائمًا مستويات البت كاملةً عبر المتجه بأكمله. يقسّم المعلَّم الاختياري
stride أبعاد
dimension إلى
dimension / stride مجموعات متجاورة، ويخزّن مستويات البت لكل مجموعة في تدفقات منفصلة. يتيح ذلك لعملية بحث تقتصر على أول
D بُعد فقط (بحيث تكون
D من مضاعفات
stride) أن تقرأ فقط تدفقات المجموعات التي تغطي تلك الأبعاد — وهذا مفيد مع تضمينات Matryoshka، حيث تشكّل الأبعاد الأولى تضمينًا منخفض الأبعاد صالحًا للاستخدام.
هنا تُقسَّم الأبعاد الـ4096 إلى 4 مجموعات، في كل منها 1024 بُعدًا. وتتبع الأعمدة الفرعية ترتيبًا بحسب المجموعات: مع
CREATE TABLE test (id UInt32, vec QBit(BFloat16, 4096, 1024)) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
BFloat16 (16 مستوى بت)، تمثل
vec.1 …
vec.16 مستويات البت الستة عشر لأول مجموعة
stride (الأبعاد 1–1024)، بينما تنتمي
vec.17 …
vec.32 إلى المجموعة الثانية (الأبعاد 1025–2048)، وهكذا. وبوجه عام، يقرأ
vec.N مستوى البت
(N-1) % element_size من مجموعة
stride رقم
(N-1) / element_size.
لتشغيل بحث منخفض الأبعاد، مرِّر عدد الأبعاد المطلوب قراءتها بوصفه الوسيط الرابع لدوال المسافة المنقولة (انظر أدناه). ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على هذا العدد من العناصر على الأقل (ويُتجاهل أي عناصر إضافية لاحقة)، كما يجب أن تكون القيمة من مضاعفات
stride.
هذه هي دوال المسافة المستخدمة في البحث عن التشابه المتجهي والتي تستخدم نوع البيانات
دوال البحث المتجهي
QBit:
بالنسبة إلى
QBit ذي stride، تقبل هذه الدوال وسيطًا رابعًا اختياريًا هو
used_dims — أي عدد الأبعاد الأولى المطلوب قراءتها — بحيث لا تُقرأ إلا مجموعات stride التي تغطي هذه الأبعاد. ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على
used_dims عنصرًا على الأقل (ويُتجاهل أي عنصر زائد في النهاية، لذا يمكن إعادة استخدام متجه query كامل الحجم في بحث reduced-dimension دون الحاجة إلى اقتطاعه أولًا)، كما يجب أن تكون قيمة
used_dims مضاعفًا لـ
stride.