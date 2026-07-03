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SOURCE(POSTGRESQL(
port 5432
host 'postgresql-hostname'
user 'postgres_user'
password 'postgres_password'
db 'db_name'
table 'table_name'
replica(host 'example01-1' port 5432 priority 1)
replica(host 'example01-2' port 5432 priority 2)
where 'id=10'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))
Campos de configuración:
|Configuración
|Descripción
host
|El host del servidor PostgreSQL. Puede especificarlo para todas las réplicas o para cada una por separado (dentro de
<replica>).
port
|El puerto del servidor PostgreSQL. Puede especificarlo para todas las réplicas o para cada una por separado (dentro de
<replica>).
user
|Nombre del usuario de PostgreSQL. Puede especificarlo para todas las réplicas o para cada una por separado (dentro de
<replica>).
password
|Contraseña del usuario de PostgreSQL. Puede especificarlo para todas las réplicas o para cada una por separado (dentro de
<replica>).
replica
|Sección de configuración de réplicas. Puede haber varias secciones.
replica/host
|El host de PostgreSQL.
replica/port
|El puerto de PostgreSQL.
replica/priority
|La prioridad de la réplica. Al intentar conectarse, ClickHouse recorre las réplicas en orden de prioridad. Cuanto menor sea el número, mayor será la prioridad.
db
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla.
where
|El criterio de selección. La sintaxis de las condiciones es la misma que la de la cláusula
WHERE en PostgreSQL. Por ejemplo,
id > 10 AND id < 20. Opcional.
invalidate_query
|Consulta para comprobar el estado del diccionario. Opcional. Lea más en la sección Actualización de datos del diccionario mediante LIFETIME.
background_reconnect
|Vuelve a conectarse a la réplica en segundo plano si falla la conexión. Opcional.
query
|La consulta personalizada. Opcional.
Los campos
table o
where no pueden usarse junto con el campo
query. Además, debe declararse uno de los campos
table o
query.