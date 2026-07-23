mongodb+srv) aún no es compatible.
Crear una tabla
Parámetros del motor
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
) ENGINE = MongoDB(host:port, database, collection, user, password[, options[, oid_columns]]);
Como alternativa, puede pasar un URI:
|Parámetro
|Descripción
host:port
|Dirección del servidor de MongoDB.
database
|Nombre de la base de datos remota.
collection
|Nombre de la colección remota.
user
|Usuario de MongoDB.
password
|Contraseña del usuario.
options
|Opcional. Opciones de la cadena de conexión de MongoDB en formato de URL. p. ej.
'authSource=admin&ssl=true'
oid_columns
|Lista de columnas separadas por comas que deben tratarse como
oid en la cláusula WHERE.
_id de forma predeterminada.
Parámetros del motor
ENGINE = MongoDB(uri, collection[, oid_columns]);
|Parámetro
|Descripción
uri
|URI de conexión del servidor de MongoDB.
collection
|Nombre de la colección remota.
oid_columns
|Lista de columnas separadas por comas que deben tratarse como
oid en la cláusula WHERE.
_id de forma predeterminada.
Correspondencia de tipos
Si no se encuentra la clave en el documento de MongoDB (por ejemplo, porque el nombre de la columna no coincide), se insertará el valor predeterminado o
|MongoDB
|ClickHouse
|bool, int32, int64
|cualquier tipo numérico excepto Decimals, Boolean, String
|double
|Float64, String
|date
|Date, Date32, DateTime, DateTime64, String
|string
|String, cualquier tipo numérico (excepto Decimals) si está formateado correctamente
|document
|String(como JSON)
|array
|Array, String(como JSON)
|oid
|String
|binary
|String si está en una columna, cadena codificada en base64 si está en un array o documento
|uuid (binary subtype 4)
|UUID
|cualquier otro
|String
NULL (si la columna admite valores NULL).
Si quieres que un
OID
String se trate como
oid en la cláusula WHERE, solo tienes que poner el nombre de la columna en el último argumento del motor de tabla.
Esto puede ser necesario al consultar un registro por la columna
_id, que en MongoDB tiene el tipo
oid de forma predeterminada.
Si el campo
_id de la tabla tiene otro tipo, por ejemplo
uuid, debes especificar
oid_columns vacío; de lo contrario, se usará
_id, que es el valor predeterminado de este parámetro.
De forma predeterminada, solo
db.sample_oid.insertMany([
{"another_oid_column": ObjectId()},
]);
db.sample_oid.find();
[
{
"_id": {"$oid": "67bf6cc44ebc466d33d42fb2"},
"another_oid_column": {"$oid": "67bf6cc40000000000ea41b1"}
}
]
_id se considera una columna
oid.
En este caso, el resultado será
CREATE TABLE sample_oid
(
_id String,
another_oid_column String
) ENGINE = MongoDB('mongodb://user:pass@host/db', 'sample_oid');
SELECT count() FROM sample_oid WHERE _id = '67bf6cc44ebc466d33d42fb2'; --devolverá 1.
SELECT count() FROM sample_oid WHERE another_oid_column = '67bf6cc40000000000ea41b1'; --devolverá 0
0, porque ClickHouse no sabe que
another_oid_column es de tipo
oid, así que vamos a corregirlo:
CREATE TABLE sample_oid
(
_id String,
another_oid_column String
) ENGINE = MongoDB('mongodb://user:pass@host/db', 'sample_oid', '_id,another_oid_column');
-- o
CREATE TABLE sample_oid
(
_id String,
another_oid_column String
) ENGINE = MongoDB('host', 'db', 'sample_oid', 'user', 'pass', '', '_id,another_oid_column');
SELECT count() FROM sample_oid WHERE another_oid_column = '67bf6cc40000000000ea41b1'; -- ahora devolverá 1
Solo se admiten consultas con expresiones simples (por ejemplo,
Cláusulas compatibles
WHERE field = <constant> ORDER BY field2 LIMIT <constant>).
Estas expresiones se traducen al lenguaje de consulta de MongoDB y se ejecutan en el servidor.
Puede desactivar todas estas restricciones con mongodb_throw_on_unsupported_query.
En ese caso, ClickHouse intenta convertir la consulta en la medida de lo posible, pero esto puede provocar un escaneo completo de la tabla y que el procesamiento se realice del lado de ClickHouse.
Siempre es mejor establecer explícitamente el tipo del literal, porque Mongo requiere filtros con tipos estrictos. Por ejemplo, supongamos que quiere filtrar por
Date:
Esto no funcionará porque Mongo no convertirá la cadena a
SELECT * FROM mongo_table WHERE date = '2024-01-01'
Date, por lo que debe hacer la conversión manualmente:
Esto se aplica a
SELECT * FROM mongo_table WHERE date = '2024-01-01'::Date OR date = toDate('2024-01-01')
Date,
Date32,
DateTime,
Bool,
UUID.
Suponiendo que MongoDB tenga cargado el conjunto de datos sample_mflix Cree una tabla en ClickHouse que permita leer datos de la colección de MongoDB:
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE sample_mflix_table
(
_id String,
title String,
plot String,
genres Array(String),
directors Array(String),
writers Array(String),
released Date,
imdb String,
year String
) ENGINE = MongoDB('mongodb://<USERNAME>:<PASSWORD>@atlas-sql-6634be87cefd3876070caf96-98lxs.a.query.mongodb.net/sample_mflix?ssl=true&authSource=admin', 'movies');
Query
SELECT count() FROM sample_mflix_table
Response
┌─count()─┐
│ 21349 │
└─────────┘
Query
-- JSONExtractString cannot be pushed down to MongoDB
SET mongodb_throw_on_unsupported_query = 0;
-- Find all 'Back to the Future' sequels with rating > 7.5
SELECT title, plot, genres, directors, released FROM sample_mflix_table
WHERE title IN ('Back to the Future', 'Back to the Future Part II', 'Back to the Future Part III')
AND toFloat32(JSONExtractString(imdb, 'rating')) > 7.5
ORDER BY year
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
title: Back to the Future
plot: A young man is accidentally sent 30 years into the past in a time-traveling DeLorean invented by his friend, Dr. Emmett Brown, and must make sure his high-school-age parents unite in order to save his own existence.
genres: ['Adventure','Comedy','Sci-Fi']
directors: ['Robert Zemeckis']
released: 1985-07-03
Row 2:
──────
title: Back to the Future Part II
plot: After visiting 2015, Marty McFly must repeat his visit to 1955 to prevent disastrous changes to 1985... without interfering with his first trip.
genres: ['Action','Adventure','Comedy']
directors: ['Robert Zemeckis']
released: 1989-11-22
Query
-- Find top 3 movies based on Cormac McCarthy's books
SELECT title, toFloat32(JSONExtractString(imdb, 'rating')) AS rating
FROM sample_mflix_table
WHERE arrayExists(x -> x LIKE 'Cormac McCarthy%', writers)
ORDER BY rating DESC
LIMIT 3;
Response
┌─title──────────────────┬─rating─┐
│ No Country for Old Men │ 8.1 │
│ The Sunset Limited │ 7.4 │
│ The Road │ 7.3 │
└────────────────────────┴────────┘
Puede ver la consulta de MongoDB generada en los logs de nivel DEBUG. Los detalles de implementación pueden consultarse en la documentación de mongocxx y mongoc.