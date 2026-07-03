- DDL
- Archivo de configuración
O bien, usando una URI:
SOURCE(MONGODB(
host 'localhost'
port 27017
user ''
password ''
db 'test'
collection 'dictionary_source'
options 'ssl=true'
))
SOURCE(MONGODB(
uri 'mongodb://localhost:27017/clickhouse'
collection 'dictionary_source'
))
Campos de ajuste:
Más información sobre el motor
|Ajuste
|Descripción
host
|El host de MongoDB.
port
|El puerto del servidor MongoDB.
user
|Nombre del usuario de MongoDB.
password
|Contraseña del usuario de MongoDB.
db
|Nombre de la base de datos.
collection
|Nombre de la colección.
options
|Opciones de la cadena de conexión de MongoDB. Opcional.
uri
|URI para establecer la conexión (alternativa a los campos individuales host/port/db).