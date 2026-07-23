Para crear una tabla DeltaLake, la tabla ya debe existir en el almacenamiento de S3, GCP o Azure. Los siguientes comandos no aceptan parámetros DDL para crear una tabla nueva.
Crear una tabla DeltaLake
- S3
- GCP
- Azure
Sintaxis
Parámetros del motor
CREATE TABLE table_name
ENGINE = DeltaLake(url, [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [extra_credentials])
url— URL del bucket con la ruta a la tabla Delta Lake existente.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key- Credenciales a largo plazo del usuario de la cuenta de AWS. Puede usarlas para autenticar sus solicitudes. El parámetro es opcional. Si no se especifican credenciales, se usan las del archivo de configuración.
extra_credentials- Opcional. Se usa para pasar un
role_arnpara el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulte Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Uso de colecciones con nombre:
CREATE TABLE deltalake
ENGINE = DeltaLake('http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/test_table/', 'ABC123', 'Abc+123')
<clickhouse>
<named_collections>
<deltalake_conf>
<url>http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/</url>
<access_key_id>ABC123</access_key_id>
<secret_access_key>Abc+123</secret_access_key>
</deltalake_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE deltalake
ENGINE = DeltaLake(deltalake_conf, filename = 'test_table')
Una vez que haya creado una tabla con el motor de tabla DeltaLake, puede insertar datos en ella con:
Escribir datos con una tabla DeltaLake
Las escrituras de Delta Lake son una funcionalidad Beta deshabilitada de forma predeterminada y deben habilitarse con
SET allow_delta_lake_writes = 1;
INSERT INTO deltalake(id, firstname, lastname, gender, age)
VALUES (1, 'John', 'Smith', 'M', 32);
SET allow_delta_lake_writes = 1; (disponible a partir de la versión 26.7; en versiones anteriores use
SET allow_experimental_delta_lake_writes = 1;).
La escritura con el motor de tabla solo es compatible a través de delta kernel. Las escrituras en Azure aún no son compatibles, pero sí en S3 y GCS.
El motor de tabla
Caché de datos
DeltaLake y la función de tabla admiten la caché de datos, al igual que los almacenamientos
S3,
AzureBlobStorage y
HDFS. Consulta “motor de tabla S3” para más detalles.