Este motor proporciona una integración de solo lectura con tablas Delta Lake existentes en Amazon S3.

Este motor proporciona una integración con tablas existentes de Delta Lake en S3 y en almacenamiento de GCP y Azure, y admite tanto lecturas como escrituras (desde la v25.10).

​ Crear una tabla DeltaLake

Para crear una tabla DeltaLake, la tabla ya debe existir en el almacenamiento de S3, GCP o Azure. Los siguientes comandos no aceptan parámetros DDL para crear una tabla nueva.

S3

GCP

Azure Sintaxis CREATE TABLE table_name ENGINE = DeltaLake( url , [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [extra_credentials]) Parámetros del motor url — URL del bucket con la ruta a la tabla Delta Lake existente.

— URL del bucket con la ruta a la tabla Delta Lake existente. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - Credenciales a largo plazo del usuario de la cuenta de AWS. Puede usarlas para autenticar sus solicitudes. El parámetro es opcional. Si no se especifican credenciales, se usan las del archivo de configuración.

, - Credenciales a largo plazo del usuario de la cuenta de AWS. Puede usarlas para autenticar sus solicitudes. El parámetro es opcional. Si no se especifican credenciales, se usan las del archivo de configuración. extra_credentials - Opcional. Se usa para pasar un role_arn para el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulte Secure S3 para ver los pasos de configuración. Los parámetros del motor pueden especificarse mediante colecciones con nombre Ejemplo CREATE TABLE deltalake ENGINE = DeltaLake( 'http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/test_table/' , 'ABC123' , 'Abc+123' ) Uso de colecciones con nombre: < clickhouse > < named_collections > < deltalake_conf > < url > http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/ </ url > < access_key_id > ABC123 </ access_key_id > < secret_access_key > Abc+123 </ secret_access_key > </ deltalake_conf > </ named_collections > </ clickhouse > CREATE TABLE deltalake ENGINE = DeltaLake(deltalake_conf, filename = 'test_table' ) Sintaxis -- Uso de una URL HTTPS (recomendado) CREATE TABLE table_name ENGINE = DeltaLake( 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path>/' , '<access_key_id>' , '<secret_access_key>' ) URI de gsutil no compatible No se admite un URI de gsutil como gs://clickhouse-docs-example-bucket ; use una URL que comience por https://storage.googleapis.com Argumentos url — URL del bucket de GCS a la tabla Delta Lake. Debe usar el formato https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path>/ (el endpoint de la API XML de GCS), o gs://<bucket>/<path>/ , que se convierte automáticamente.

— URL del bucket de GCS a la tabla Delta Lake. Debe usar el formato (el endpoint de la API XML de GCS), o , que se convierte automáticamente. access_key_id — Clave de acceso de GCS. Créela a través de Google Cloud Console → Cloud Storage → Settings → Interoperability.

— Clave de acceso de GCS. Créela a través de Google Cloud Console → Cloud Storage → Settings → Interoperability. secret_access_key — Secreto de GCS. Colecciones con nombre También puede usar colecciones con nombre. Por ejemplo: CREATE NAMED COLLECTION gcs_creds AS access_key_id = '<access_key>' , secret_access_key = '<secret>' ; CREATE TABLE gcpDeltaLake ENGINE = DeltaLake(gcs_creds, url = 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path>' ) Sintaxis CREATE TABLE table_name ENGINE = DeltaLake(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression]) Argumentos connection_string — Cadena de conexión de Azure

— Cadena de conexión de Azure storage_account_url — URL de la cuenta de almacenamiento de Azure (p. ej., https://account.blob.core.windows.net)

— URL de la cuenta de almacenamiento de Azure (p. ej., https://account.blob.core.windows.net) container_name — Nombre del contenedor de Azure

— Nombre del contenedor de Azure blobpath — Ruta a la tabla Delta Lake dentro del contenedor

— Ruta a la tabla Delta Lake dentro del contenedor account_name — Nombre de la cuenta de almacenamiento de Azure

— Nombre de la cuenta de almacenamiento de Azure account_key — Clave de la cuenta de almacenamiento de Azure

​ Escribir datos con una tabla DeltaLake

Una vez que haya creado una tabla con el motor de tabla DeltaLake, puede insertar datos en ella con:

SET allow_delta_lake_writes = 1 ; INSERT INTO deltalake(id, firstname, lastname, gender, age) VALUES ( 1 , 'John' , 'Smith' , 'M' , 32 );

Las escrituras de Delta Lake son una funcionalidad Beta deshabilitada de forma predeterminada y deben habilitarse con SET allow_delta_lake_writes = 1; (disponible a partir de la versión 26.7; en versiones anteriores use SET allow_experimental_delta_lake_writes = 1; ).

La escritura con el motor de tabla solo es compatible a través de delta kernel. Las escrituras en Azure aún no son compatibles, pero sí en S3 y GCS.

​ Caché de datos

DeltaLake y la función de tabla admiten la caché de datos, al igual que los almacenamientos S3 , AzureBlobStorage y HDFS . Consulta El motor de tablay la función de tabla admiten la caché de datos, al igual que los almacenamientos. Consulta “motor de tabla S3” para más detalles.