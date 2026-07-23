CREATE TABLE
CREATE TABLE azure_blob_storage_table (name String, value UInt32)
ENGINE = AzureBlobStorage(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression, partition_strategy, partition_columns_in_data_file, extra_credentials(client_id=, tenant_id=)])
[PARTITION BY expr]
[SETTINGS ...]
Parámetros del motor
endpoint— URL del endpoint de AzureBlobStorage con contenedor y prefijo. Opcionalmente, puede incluir account_name si el método de autenticación utilizado lo requiere. (
http://azurite1:{port}/[account_name]{container_name}/{data_prefix}) o estos parámetros pueden proporcionarse por separado mediante storage_account_url, account_name y container. Para especificar el prefijo, se debe usar endpoint.
endpoint_contains_account_name- Esta marca se usa para indicar si endpoint incluye account_name, ya que solo es necesario para ciertos métodos de autenticación. (Valor predeterminado: true)
connection_string|storage_account_url— connection_string incluye el nombre y la clave de la cuenta (Crear una connection string) o también puede proporcionar aquí la URL de la cuenta de almacenamiento, así como el nombre y la clave de la cuenta como parámetros independientes (consulte los parámetros account_name y account_key)
container_name- Nombre del contenedor
blobpath- ruta del archivo. Admite los siguientes comodines en modo readonly:
*,
**,
?,
{abc,def}y
{N..M}, donde
N,
M— números,
'abc',
'def'— cadenas.
account_name- si se usa storage_account_url, aquí puede especificarse el nombre de la cuenta
account_key- si se usa storage_account_url, aquí puede especificarse la clave de la cuenta
format— El formato del archivo.
compression— Valores admitidos:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. De forma predeterminada, detectará automáticamente la compresión según la extensión del archivo. (equivale a establecer
auto).
partition_strategy– Opciones:
wildcardo
hive.
wildcardrequiere
{_partition_id}en la ruta, que se sustituye por la clave de partición.
hiveno permite comodines, asume que la ruta es la raíz de la tabla y genera directorios particionados con estilo Hive, con ID de Snowflake como nombres de archivo y el formato de archivo como extensión. El valor predeterminado es la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy(
wildcarden configuraciones de
compatibilityanteriores a
26.6,
hiveen caso contrario).
partition_columns_in_data_file- Solo se usa con la estrategia de partición
hive. Indica a ClickHouse si debe esperar que las columnas de partición se escriban en el archivo de datos. El valor predeterminado es
false.
extra_credentials- Use
client_idy
tenant_idpara la autenticación. Si se proporcionan extra_credentials, tienen prioridad sobre
account_namey
account_key.
http://localhost:10000 por
http://azurite1:10000 en los comandos siguientes, donde asumimos que Azurite está disponible en el host
azurite1.
CREATE TABLE test_table (key UInt64, data String)
ENGINE = AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', 'test_table', 'CSV');
INSERT INTO test_table VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c');
SELECT * FROM test_table;
┌─key──┬─data──┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ b │
│ 3 │ c │
└──────┴───────┘
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño, el valor es
NULL.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
Actualmente, hay 3 formas de autenticarse:
Autenticación
Managed Identity- Se puede usar proporcionando un
endpoint,
connection_stringo
storage_account_url.
SAS Token- Se puede usar proporcionando un
endpoint,
connection_stringo
storage_account_url. Se identifica por la presencia de
?en la URL. Consulta azureBlobStorage para ver ejemplos.
Workload Identity- Se puede usar proporcionando un
endpointo
storage_account_url. Si el parámetro
use_workload_identityestá establecido en la configuración, se usa workload identity para la autenticación.
El motor de tabla
Caché de datos
Azure admite el almacenamiento en caché de datos en disco local.
Consulte las opciones de configuración y el uso de la caché del sistema de archivos en esta sección.
La caché se basa en la ruta y el ETag del objeto de almacenamiento, por lo que ClickHouse no leerá una versión obsoleta de la caché.
Para habilitar la caché, use la configuración
filesystem_cache_name = '<name>' y
enable_filesystem_cache = 1.
SELECT *
FROM azureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', 'test_table', 'CSV')
SETTINGS filesystem_cache_name = 'cache_for_azure', enable_filesystem_cache = 1;
- añade la siguiente sección al archivo de configuración de ClickHouse:
<clickhouse>
<filesystem_caches>
<cache_for_azure>
<path>path to cache directory</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache_for_azure>
</filesystem_caches>
</clickhouse>
- reutilizar la configuración de la caché (y, por lo tanto, el almacenamiento en caché) de la sección
storage_configurationde ClickHouse, descrita aquí
PARTITION BY
PARTITION BY — Opcional. En la mayoría de los casos no necesita una clave de partición y, si la necesita, por lo general no hace falta que sea más granular que por mes. El particionado no acelera las consultas (a diferencia de la expresión
ORDER BY). Nunca debe usar un particionado demasiado granular. No particione sus datos por identificadores o nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o nombre del cliente sea la primera columna de la expresión
ORDER BY).
Para particionar por mes, use la expresión
toYYYYMM(date_column), donde
date_column es una columna de tipo Date. Los nombres de las particiones aquí tienen el formato
"YYYYMM".
Estrategia de partición
wildcard: sustituye el comodín
{_partition_id} en la ruta del archivo por la clave de partición real. No admite lectura. Se selecciona por defecto solo con configuraciones de
compatibility anteriores a
26.6; de lo contrario, el valor predeterminado es
hive (consulte la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy).
hive implementa el particionado de estilo Hive para lectura y escritura. La lectura se implementa mediante un patrón glob recursivo. La escritura genera archivos con el siguiente formato:
<prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>.
Nota: al usar la estrategia de partición
hive, la configuración
use_hive_partitioning no tiene efecto.
Ejemplo de estrategia de partición
hive:
create table azure_table (year UInt16, country String, counter UInt8) ENGINE=AzureBlobStorage(account_name='devstoreaccount1', account_key='Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==', storage_account_url = 'http://localhost:30000/devstoreaccount1', container='cont', blob_path='hive_partitioned', format='Parquet', compression='auto', partition_strategy='hive') PARTITION BY (year, country);
insert into azure_table values (2020, 'Russia', 1), (2021, 'Brazil', 2);
select _path, * from azure_table;
┌─_path──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─year─┬─country─┬─counter─┐
│ cont/hive_partitioned/year=2020/country=Russia/7351305360873664512.parquet │ 2020 │ Russia │ 1 │
│ cont/hive_partitioned/year=2021/country=Brazil/7351305360894636032.parquet │ 2021 │ Brazil │ 2 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
Función de tabla de Azure Blob Storage