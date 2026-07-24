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El motor de tabla YTsaurus permite importar datos de un clúster de YTsaurus.

Crear una tabla

Esta es una característica experimental que puede cambiar de formas incompatibles con versiones anteriores en futuras versiones. Habilite el uso del motor de tabla YTsaurus con la configuración allow_experimental_ytsaurus_table_engine.Puede hacerlo con:SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1.
Parámetros del motor
  • http_proxy_url — URL del proxy HTTP de YTsaurus.
  • cypress_path — Ruta de Cypress a la fuente de datos.
  • oauth_token — Token de OAuth.

Ejemplo de uso

Muestra una consulta para crear la tabla YTsaurus:
Query
Response
Para obtener los datos de la tabla, ejecute:
Query
Response

Tipos de datos

Tipos de datos primitivos

Tipos compuestos

Ver también
Última modificación el 24 de julio de 2026