Crear una tabla
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2], ...
) ENGINE = YTsaurus('http_proxy_url', 'cypress_path', 'oauth_token')
Parámetros del motor
Esta es una característica experimental que puede cambiar de formas incompatibles con versiones anteriores en futuras versiones. Habilite el uso del motor de tabla YTsaurus con la configuración
allow_experimental_ytsaurus_table_engine.Puede hacerlo con:
SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1.
http_proxy_url— URL del proxy HTTP de YTsaurus.
cypress_path— Ruta de Cypress a la fuente de datos.
oauth_token— Token de OAuth.
Muestra una consulta para crear la tabla YTsaurus:
Ejemplo de uso
Query
SHOW CREATE TABLE yt_saurus;
Para obtener los datos de la tabla, ejecute:
Response
CREATE TABLE yt_saurus
(
`a` UInt32,
`b` String
)
ENGINE = YTsaurus('http://localhost:8000', '//tmp/table', 'password')
Query
SELECT * FROM yt_saurus;
Response
┌──a─┬─b──┐
│ 10 │ 20 │
└────┴────┘
Tipos de datos
Tipos de datos primitivos
|Tipo de dato de YTsaurus
|Tipo de dato de ClickHouse
int8
Int8
int16
Int16
int32
Int32
int64
Int64
uint8
UInt8
uint16
UInt16
uint32
UInt32
uint64
UInt64
float
Float32
double
Float64
boolean
Bool
string
String
utf8
String
json
JSON
yson(type_v3)
JSON
uuid
UUID
date32
Date(Aún no compatible)
datetime64
Int64
timestamp64
Int64
interval64
Int64
date
Date(Aún no compatible)
datetime
DateTime
timestamp
DateTime64(6)
interval
UInt64
any
String
null
Nothing
void
Nothing
T con
required = False
Nullable(T)
Tipos compuestos
Ver también
|Tipo de dato de YTsaurus
|Tipo de dato de ClickHouse
decimal
Decimal
optional
Nullable
list
Array
struct
NamedTuple
tuple
Tuple
variant
Variant
dict
|`Array(Tuple(…))
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