Merge (no debe confundirse con
MergeTree) no almacena datos por sí mismo, sino que permite leer al mismo tiempo de cualquier número de otras tablas.
La lectura se paraleliza automáticamente. No se admite la escritura en una tabla. Al leer, se utilizan los índices de las tablas que efectivamente se están leyendo, si existen.
Crear una tabla
CREATE TABLE ... Engine=Merge(db_name, tables_regexp)
Parámetros del motor
db_name
db_name — Valores posibles:
- nombre de la base de datos,
- expresión constante que devuelve una cadena con el nombre de una base de datos; por ejemplo,
currentDatabase(),
REGEXP(expression), donde
expressiones una expresión regular para hacer coincidir los nombres de las bases de datos.
- expresión constante que devuelve una cadena con el nombre de una base de datos; por ejemplo,
tables_regexp
tables_regexp — Una expresión regular para coincidir con los nombres de las tablas en la DB o las DB especificadas.
Expresiones regulares: re2 (admite un subconjunto de PCRE), sensible a mayúsculas y minúsculas.
Consulte las notas sobre el escape de símbolos en las expresiones regulares en la sección “match”.
Al seleccionar tablas para leer, la propia tabla
Uso
Merge no se selecciona, aunque coincida con la expresión regular. Esto se hace para evitar bucles.
Es posible crear dos tablas
Merge que intenten leer indefinidamente los datos de la otra, pero no es una buena idea.
La forma habitual de usar el motor
Merge es trabajar con una gran cantidad de tablas
TinyLog como si fueran una sola tabla.
Ejemplo 1 Considere dos bases de datos:
Ejemplos
ABC_corporate_site y
ABC_store. La tabla
all_visitors contendrá los ID de las tablas
visitors de ambas bases de datos.
Ejemplo 2 Supongamos que tiene una tabla antigua,
CREATE TABLE all_visitors (id UInt32) ENGINE=Merge(REGEXP('ABC_*'), 'visitors');
WatchLog_old, y que decidió cambiar el esquema de particionado sin mover los datos a una tabla nueva,
WatchLog_new, y necesita ver los datos de ambas tablas.
CREATE TABLE WatchLog_old(
date Date,
UserId Int64,
EventType String,
Cnt UInt64
)
ENGINE=MergeTree
ORDER BY (date, UserId, EventType);
INSERT INTO WatchLog_old VALUES ('2018-01-01', 1, 'hit', 3);
CREATE TABLE WatchLog_new(
date Date,
UserId Int64,
EventType String,
Cnt UInt64
)
ENGINE=MergeTree
PARTITION BY date
ORDER BY (UserId, EventType)
SETTINGS index_granularity=8192;
INSERT INTO WatchLog_new VALUES ('2018-01-02', 2, 'hit', 3);
CREATE TABLE WatchLog AS WatchLog_old ENGINE=Merge(currentDatabase(), '^WatchLog');
SELECT * FROM WatchLog;
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-01 │ 1 │ hit │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-02 │ 2 │ hit │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
Columnas virtuales
-
_table— El nombre de la tabla desde la que se leyeron los datos. Tipo: String. Si filtra por
_table(por ejemplo,
WHERE _table='xyz'), solo se leen las tablas que cumplen la condición de filtrado.
-
_database— Contiene el nombre de la base de datos desde la que se leyeron los datos. Tipo: String.
- Columnas virtuales
- merge table function