El motor Merge (no debe confundirse con MergeTree ) no almacena datos por sí mismo, sino que permite leer al mismo tiempo de cualquier número de otras tablas.

El motor Merge (no debe confundirse con MergeTree ) no almacena datos por sí mismo, sino que permite leer al mismo tiempo de cualquier número de otras tablas.

La lectura se paraleliza automáticamente. No se admite la escritura en una tabla. Al leer, se utilizan los índices de las tablas que efectivamente se están leyendo, si existen.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE ... Engine = Merge (db_name, tables_regexp)

​ Parámetros del motor

db_name — Valores posibles:

nombre de la base de datos, expresión constante que devuelve una cadena con el nombre de una base de datos; por ejemplo, currentDatabase() , REGEXP(expression) , donde expression es una expresión regular para hacer coincidir los nombres de las bases de datos.



tables_regexp — Una expresión regular para coincidir con los nombres de las tablas en la DB o las DB especificadas.

Expresiones regulares: re2 (admite un subconjunto de PCRE), sensible a mayúsculas y minúsculas. Consulte las notas sobre el escape de símbolos en las expresiones regulares en la sección “match”.

Al seleccionar tablas para leer, la propia tabla Merge no se selecciona, aunque coincida con la expresión regular. Esto se hace para evitar bucles. Es posible crear dos tablas Merge que intenten leer indefinidamente los datos de la otra, pero no es una buena idea.

La forma habitual de usar el motor Merge es trabajar con una gran cantidad de tablas TinyLog como si fueran una sola tabla.

Ejemplo 1

Considere dos bases de datos: ABC_corporate_site y ABC_store . La tabla all_visitors contendrá los ID de las tablas visitors de ambas bases de datos.

CREATE TABLE all_visitors (id UInt32) ENGINE = Merge (REGEXP( 'ABC_*' ), 'visitors' );

Ejemplo 2

Supongamos que tiene una tabla antigua, WatchLog_old , y que decidió cambiar el esquema de particionado sin mover los datos a una tabla nueva, WatchLog_new , y necesita ver los datos de ambas tablas.

CREATE TABLE WatchLog_old ( date Date , UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( date , UserId, EventType); INSERT INTO WatchLog_old VALUES ( '2018-01-01' , 1 , 'hit' , 3 ); CREATE TABLE WatchLog_new ( date Date , UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64 ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY date ORDER BY (UserId, EventType) SETTINGS index_granularity = 8192 ; INSERT INTO WatchLog_new VALUES ( '2018-01-02' , 2 , 'hit' , 3 ); CREATE TABLE WatchLog AS WatchLog_old ENGINE = Merge (currentDatabase(), '^WatchLog' ); SELECT * FROM WatchLog;

┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐ │ 2018-01-01 │ 1 │ hit │ 3 │ └────────────┴────────┴───────────┴─────┘ ┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐ │ 2018-01-02 │ 2 │ hit │ 3 │ └────────────┴────────┴───────────┴─────┘

​ Columnas virtuales

_table — El nombre de la tabla desde la que se leyeron los datos. Tipo: — El nombre de la tabla desde la que se leyeron los datos. Tipo: String Si filtra por _table (por ejemplo, WHERE _table='xyz' ), solo se leen las tablas que cumplen la condición de filtrado.

_database — Contiene el nombre de la base de datos desde la que se leyeron los datos. Tipo: — Contiene el nombre de la base de datos desde la que se leyeron los datos. Tipo: String

Vea también