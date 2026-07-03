ARRAY JOIN.
Su nombre proviene de que puede interpretarse como la ejecución de un
JOIN con un array o una estructura de datos anidada. Su propósito es similar al de la función arrayJoin, pero la funcionalidad de la cláusula es más amplia.
Sintaxis:
A continuación se enumeran los tipos de
SELECT <expr_list>
FROM <left_subquery>
[LEFT] ARRAY JOIN <array>
[WHERE|PREWHERE <expr>]
...
ARRAY JOIN admitidos:
ARRAY JOIN- En el caso base, los arrays vacíos no se incluyen en el resultado de
JOIN.
LEFT ARRAY JOIN- El resultado de
JOINcontiene filas con arrays vacíos. El valor de un array vacío se establece en el valor predeterminado del tipo de elemento del array (normalmente 0, una cadena vacía o NULL).
Ejemplos básicos de ARRAY JOIN
Los ejemplos siguientes muestran el uso de las cláusulas
ARRAY JOIN y LEFT ARRAY JOIN
ARRAY JOIN y
LEFT ARRAY JOIN. Vamos a crear una tabla con una columna de tipo Array e insertar valores en ella:
CREATE TABLE arrays_test
(
s String,
arr Array(UInt8)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO arrays_test
VALUES ('Hello', [1,2]), ('World', [3,4,5]), ('Goodbye', []);
En el ejemplo siguiente se usa la cláusula
┌─s───────────┬─arr─────┐
│ Hello │ [1,2] │
│ World │ [3,4,5] │
│ Goodbye │ [] │
└─────────────┴─────────┘
ARRAY JOIN:
SELECT s, arr
FROM arrays_test
ARRAY JOIN arr;
En el siguiente ejemplo se usa la cláusula
┌─s─────┬─arr─┐
│ Hello │ 1 │
│ Hello │ 2 │
│ World │ 3 │
│ World │ 4 │
│ World │ 5 │
└───────┴─────┘
LEFT ARRAY JOIN:
SELECT s, arr
FROM arrays_test
LEFT ARRAY JOIN arr;
┌─s───────────┬─arr─┐
│ Hello │ 1 │
│ Hello │ 2 │
│ World │ 3 │
│ World │ 4 │
│ World │ 5 │
│ Goodbye │ 0 │
└─────────────┴─────┘
Esta función se usa normalmente con
ARRAY JOIN y la función arrayEnumerate
ARRAY JOIN. Permite contar algo solo una vez por cada array después de aplicar
ARRAY JOIN. Ejemplo:
SELECT
count() AS Reaches,
countIf(num = 1) AS Hits
FROM test.hits
ARRAY JOIN
GoalsReached,
arrayEnumerate(GoalsReached) AS num
WHERE CounterID = 160656
LIMIT 10
En este ejemplo, Reaches es el número de conversiones (las cadenas obtenidas tras aplicar
┌─Reaches─┬──Hits─┐
│ 95606 │ 31406 │
└─────────┴───────┘
ARRAY JOIN) y Hits es el número de páginas vistas (las cadenas antes de
ARRAY JOIN). En este caso concreto, puede obtener el mismo resultado de una forma más sencilla:
SELECT
sum(length(GoalsReached)) AS Reaches,
count() AS Hits
FROM test.hits
WHERE (CounterID = 160656) AND notEmpty(GoalsReached)
┌─Reaches─┬──Hits─┐
│ 95606 │ 31406 │
└─────────┴───────┘
Esta función es útil cuando se usa
ARRAY JOIN y arrayEnumerateUniq
ARRAY JOIN y se agregan elementos de un array.
En este ejemplo, para cada ID de objetivo se calcula el número de conversiones (cada elemento de la estructura de datos anidada Goals es un objetivo alcanzado, al que nos referimos como una conversión) y el número de sesiones. Sin
ARRAY JOIN, habríamos contado el número de sesiones como sum(Sign). Pero en este caso concreto, las filas se multiplicaron por la estructura anidada Goals, así que, para contar cada sesión una sola vez después de esto, aplicamos una condición al valor de la función
arrayEnumerateUniq(Goals.ID).
SELECT
Goals.ID AS GoalID,
sum(Sign) AS Reaches,
sumIf(Sign, num = 1) AS Visits
FROM test.visits
ARRAY JOIN
Goals,
arrayEnumerateUniq(Goals.ID) AS num
WHERE CounterID = 160656
GROUP BY GoalID
ORDER BY Reaches DESC
LIMIT 10
┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐
│ 53225 │ 3214 │ 1097 │
│ 2825062 │ 3188 │ 1097 │
│ 56600 │ 2803 │ 488 │
│ 1989037 │ 2401 │ 365 │
│ 2830064 │ 2396 │ 910 │
│ 1113562 │ 2372 │ 373 │
│ 3270895 │ 2262 │ 812 │
│ 1084657 │ 2262 │ 345 │
│ 56599 │ 2260 │ 799 │
│ 3271094 │ 2256 │ 812 │
└─────────┴─────────┴────────┘
Se puede especificar un alias para un array en la cláusula
Uso de alias
ARRAY JOIN. En este caso, se puede acceder a un elemento del array mediante ese alias, pero al propio array se accede mediante su nombre original. Ejemplo:
SELECT s, arr, a
FROM arrays_test
ARRAY JOIN arr AS a;
Con alias, puede realizar
┌─s─────┬─arr─────┬─a─┐
│ Hello │ [1,2] │ 1 │
│ Hello │ [1,2] │ 2 │
│ World │ [3,4,5] │ 3 │
│ World │ [3,4,5] │ 4 │
│ World │ [3,4,5] │ 5 │
└───────┴─────────┴───┘
ARRAY JOIN con un array externo. Por ejemplo:
SELECT s, arr_external
FROM arrays_test
ARRAY JOIN [1, 2, 3] AS arr_external;
Se pueden separar varios arrays con comas en la cláusula
┌─s───────────┬─arr_external─┐
│ Hello │ 1 │
│ Hello │ 2 │
│ Hello │ 3 │
│ World │ 1 │
│ World │ 2 │
│ World │ 3 │
│ Goodbye │ 1 │
│ Goodbye │ 2 │
│ Goodbye │ 3 │
└─────────────┴──────────────┘
ARRAY JOIN. En este caso, el
JOIN se realiza sobre ellos simultáneamente (la suma directa, no el producto cartesiano). Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, todos los arrays deben tener el mismo tamaño. Ejemplo:
SELECT s, arr, a, num, mapped
FROM arrays_test
ARRAY JOIN arr AS a, arrayEnumerate(arr) AS num, arrayMap(x -> x + 1, arr) AS mapped;
El siguiente ejemplo utiliza la función arrayEnumerate:
┌─s─────┬─arr─────┬─a─┬─num─┬─mapped─┐
│ Hello │ [1,2] │ 1 │ 1 │ 2 │
│ Hello │ [1,2] │ 2 │ 2 │ 3 │
│ World │ [3,4,5] │ 3 │ 1 │ 4 │
│ World │ [3,4,5] │ 4 │ 2 │ 5 │
│ World │ [3,4,5] │ 5 │ 3 │ 6 │
└───────┴─────────┴───┴─────┴────────┘
SELECT s, arr, a, num, arrayEnumerate(arr)
FROM arrays_test
ARRAY JOIN arr AS a, arrayEnumerate(arr) AS num;
Se pueden unir varios arrays de distinto tamaño usando:
┌─s─────┬─arr─────┬─a─┬─num─┬─arrayEnumerate(arr)─┐
│ Hello │ [1,2] │ 1 │ 1 │ [1,2] │
│ Hello │ [1,2] │ 2 │ 2 │ [1,2] │
│ World │ [3,4,5] │ 3 │ 1 │ [1,2,3] │
│ World │ [3,4,5] │ 4 │ 2 │ [1,2,3] │
│ World │ [3,4,5] │ 5 │ 3 │ [1,2,3] │
└───────┴─────────┴───┴─────┴─────────────────────┘
SETTINGS enable_unaligned_array_join = 1. Ejemplo:
SELECT s, arr, a, b
FROM arrays_test ARRAY JOIN arr AS a, [['a','b'],['c']] AS b
SETTINGS enable_unaligned_array_join = 1;
┌─s───────┬─arr─────┬─a─┬─b─────────┐
│ Hello │ [1,2] │ 1 │ ['a','b'] │
│ Hello │ [1,2] │ 2 │ ['c'] │
│ World │ [3,4,5] │ 3 │ ['a','b'] │
│ World │ [3,4,5] │ 4 │ ['c'] │
│ World │ [3,4,5] │ 5 │ [] │
│ Goodbye │ [] │ 0 │ ['a','b'] │
│ Goodbye │ [] │ 0 │ ['c'] │
└─────────┴─────────┴───┴───────────┘
ARRAY JOIN con estructuras de datos anidadas
ARRAY JOIN también funciona con estructuras de datos anidadas:
CREATE TABLE nested_test
(
s String,
nest Nested(
x UInt8,
y UInt32)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO nested_test
VALUES ('Hello', [1,2], [10,20]), ('World', [3,4,5], [30,40,50]), ('Goodbye', [], []);
┌─s───────┬─nest.x──┬─nest.y─────┐
│ Hello │ [1,2] │ [10,20] │
│ World │ [3,4,5] │ [30,40,50] │
│ Goodbye │ [] │ [] │
└─────────┴─────────┴────────────┘
SELECT s, `nest.x`, `nest.y`
FROM nested_test
ARRAY JOIN nest;
Al especificar nombres de estructuras de datos anidadas en
┌─s─────┬─nest.x─┬─nest.y─┐
│ Hello │ 1 │ 10 │
│ Hello │ 2 │ 20 │
│ World │ 3 │ 30 │
│ World │ 4 │ 40 │
│ World │ 5 │ 50 │
└───────┴────────┴────────┘
ARRAY JOIN, el significado es el mismo que el de
ARRAY JOIN con todos los elementos del array que la componen. A continuación se muestran ejemplos:
SELECT s, `nest.x`, `nest.y`
FROM nested_test
ARRAY JOIN `nest.x`, `nest.y`;
Esta variante también tiene sentido:
┌─s─────┬─nest.x─┬─nest.y─┐
│ Hello │ 1 │ 10 │
│ Hello │ 2 │ 20 │
│ World │ 3 │ 30 │
│ World │ 4 │ 40 │
│ World │ 5 │ 50 │
└───────┴────────┴────────┘
SELECT s, `nest.x`, `nest.y`
FROM nested_test
ARRAY JOIN `nest.x`;
Se puede usar un alias para una estructura de datos anidada para seleccionar el resultado de
┌─s─────┬─nest.x─┬─nest.y─────┐
│ Hello │ 1 │ [10,20] │
│ Hello │ 2 │ [10,20] │
│ World │ 3 │ [30,40,50] │
│ World │ 4 │ [30,40,50] │
│ World │ 5 │ [30,40,50] │
└───────┴────────┴────────────┘
JOIN o el array de origen. Ejemplo:
SELECT s, `n.x`, `n.y`, `nest.x`, `nest.y`
FROM nested_test
ARRAY JOIN nest AS n;
Ejemplo de uso de la función arrayEnumerate:
┌─s─────┬─n.x─┬─n.y─┬─nest.x──┬─nest.y─────┐
│ Hello │ 1 │ 10 │ [1,2] │ [10,20] │
│ Hello │ 2 │ 20 │ [1,2] │ [10,20] │
│ World │ 3 │ 30 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │
│ World │ 4 │ 40 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │
│ World │ 5 │ 50 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │
└───────┴─────┴─────┴─────────┴────────────┘
SELECT s, `n.x`, `n.y`, `nest.x`, `nest.y`, num
FROM nested_test
ARRAY JOIN nest AS n, arrayEnumerate(`nest.x`) AS num;
┌─s─────┬─n.x─┬─n.y─┬─nest.x──┬─nest.y─────┬─num─┐
│ Hello │ 1 │ 10 │ [1,2] │ [10,20] │ 1 │
│ Hello │ 2 │ 20 │ [1,2] │ [10,20] │ 2 │
│ World │ 3 │ 30 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ 1 │
│ World │ 4 │ 40 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ 2 │
│ World │ 5 │ 50 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ 3 │
└───────┴─────┴─────┴─────────┴────────────┴─────┘
El orden de ejecución de la consulta se optimiza al ejecutar
Detalles de implementación
ARRAY JOIN. Aunque
ARRAY JOIN siempre debe especificarse antes de la cláusula WHERE/PREWHERE en una consulta, técnicamente pueden ejecutarse en cualquier orden, a menos que el resultado de
ARRAY JOIN se use como filtro. El optimizador de consultas controla el orden de ejecución.
La evaluación de funciones con cortocircuito es una característica que optimiza la ejecución de expresiones complejas en funciones específicas como
Incompatibilidad con la evaluación de funciones con cortocircuito
if,
multiIf,
and y
or. Evita que se produzcan posibles excepciones, como la división entre cero, durante la ejecución de estas funciones.
arrayJoin siempre se ejecuta y no es compatible con la evaluación de funciones con cortocircuito. Esto se debe a que es una función especial que se procesa por separado de todas las demás funciones durante el análisis y la ejecución de la consulta, y requiere una lógica adicional que no funciona con la ejecución con cortocircuito. La razón es que el número de filas del resultado depende del resultado de
arrayJoin, e implementar la ejecución diferida de
arrayJoin es demasiado complejo y costoso.