Es una operación habitual en las tablas que contienen una columna de tipo Array generar una nueva tabla con una fila por cada elemento individual del array de esa columna original, mientras que los valores de las demás columnas se duplican. Este es el caso básico de lo que hace la cláusula ARRAY JOIN .

JOIN con un array o una estructura de datos anidada. Su propósito es similar al de la función Su nombre proviene de que puede interpretarse como la ejecución de uncon un array o una estructura de datos anidada. Su propósito es similar al de la función arrayJoin , pero la funcionalidad de la cláusula es más amplia.

Sintaxis:

SELECT < expr_list > FROM < left_subquery > [LEFT] ARRAY JOIN < array > [WHERE|PREWHERE <expr>] ...

A continuación se enumeran los tipos de ARRAY JOIN admitidos:

ARRAY JOIN - En el caso base, los arrays vacíos no se incluyen en el resultado de JOIN .

- En el caso base, los arrays vacíos no se incluyen en el resultado de . LEFT ARRAY JOIN - El resultado de JOIN contiene filas con arrays vacíos. El valor de un array vacío se establece en el valor predeterminado del tipo de elemento del array (normalmente 0, una cadena vacía o NULL).

​ Ejemplos básicos de ARRAY JOIN

​ ARRAY JOIN y LEFT ARRAY JOIN

ARRAY JOIN y LEFT ARRAY JOIN . Vamos a crear una tabla con una columna de tipo Los ejemplos siguientes muestran el uso de las cláusulas. Vamos a crear una tabla con una columna de tipo Array e insertar valores en ella:

CREATE TABLE arrays_test ( s String, arr Array (UInt8) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO arrays_test VALUES ( 'Hello' , [1,2]), ( 'World' , [3,4,5]), ( 'Goodbye' , []);

┌─s───────────┬─arr─────┐ │ Hello │ [1,2] │ │ World │ [3,4,5] │ │ Goodbye │ [] │ └─────────────┴─────────┘

En el ejemplo siguiente se usa la cláusula ARRAY JOIN :

SELECT s, arr FROM arrays_test ARRAY JOIN arr;

┌─s─────┬─arr─┐ │ Hello │ 1 │ │ Hello │ 2 │ │ World │ 3 │ │ World │ 4 │ │ World │ 5 │ └───────┴─────┘

En el siguiente ejemplo se usa la cláusula LEFT ARRAY JOIN :

SELECT s, arr FROM arrays_test LEFT ARRAY JOIN arr;

┌─s───────────┬─arr─┐ │ Hello │ 1 │ │ Hello │ 2 │ │ World │ 3 │ │ World │ 4 │ │ World │ 5 │ │ Goodbye │ 0 │ └─────────────┴─────┘

​ ARRAY JOIN y la función arrayEnumerate

Esta función se usa normalmente con ARRAY JOIN . Permite contar algo solo una vez por cada array después de aplicar ARRAY JOIN . Ejemplo:

SELECT count () AS Reaches, countIf(num = 1 ) AS Hits FROM test . hits ARRAY JOIN GoalsReached, arrayEnumerate(GoalsReached) AS num WHERE CounterID = 160656 LIMIT 10

┌─Reaches─┬──Hits─┐ │ 95606 │ 31406 │ └─────────┴───────┘

En este ejemplo, Reaches es el número de conversiones (las cadenas obtenidas tras aplicar ARRAY JOIN ) y Hits es el número de páginas vistas (las cadenas antes de ARRAY JOIN ). En este caso concreto, puede obtener el mismo resultado de una forma más sencilla:

SELECT sum ( length (GoalsReached)) AS Reaches, count () AS Hits FROM test . hits WHERE (CounterID = 160656 ) AND notEmpty(GoalsReached)

┌─Reaches─┬──Hits─┐ │ 95606 │ 31406 │ └─────────┴───────┘

​ ARRAY JOIN y arrayEnumerateUniq

Esta función es útil cuando se usa ARRAY JOIN y se agregan elementos de un array.

En este ejemplo, para cada ID de objetivo se calcula el número de conversiones (cada elemento de la estructura de datos anidada Goals es un objetivo alcanzado, al que nos referimos como una conversión) y el número de sesiones. Sin ARRAY JOIN , habríamos contado el número de sesiones como sum(Sign). Pero en este caso concreto, las filas se multiplicaron por la estructura anidada Goals, así que, para contar cada sesión una sola vez después de esto, aplicamos una condición al valor de la función arrayEnumerateUniq(Goals.ID) .

SELECT Goals . ID AS GoalID, sum (Sign) AS Reaches, sumIf(Sign, num = 1 ) AS Visits FROM test . visits ARRAY JOIN Goals, arrayEnumerateUniq( Goals . ID ) AS num WHERE CounterID = 160656 GROUP BY GoalID ORDER BY Reaches DESC LIMIT 10

┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐ │ 53225 │ 3214 │ 1097 │ │ 2825062 │ 3188 │ 1097 │ │ 56600 │ 2803 │ 488 │ │ 1989037 │ 2401 │ 365 │ │ 2830064 │ 2396 │ 910 │ │ 1113562 │ 2372 │ 373 │ │ 3270895 │ 2262 │ 812 │ │ 1084657 │ 2262 │ 345 │ │ 56599 │ 2260 │ 799 │ │ 3271094 │ 2256 │ 812 │ └─────────┴─────────┴────────┘

​ Uso de alias

Se puede especificar un alias para un array en la cláusula ARRAY JOIN . En este caso, se puede acceder a un elemento del array mediante ese alias, pero al propio array se accede mediante su nombre original. Ejemplo:

SELECT s, arr, a FROM arrays_test ARRAY JOIN arr AS a;

┌─s─────┬─arr─────┬─a─┐ │ Hello │ [1,2] │ 1 │ │ Hello │ [1,2] │ 2 │ │ World │ [3,4,5] │ 3 │ │ World │ [3,4,5] │ 4 │ │ World │ [3,4,5] │ 5 │ └───────┴─────────┴───┘

Con alias, puede realizar ARRAY JOIN con un array externo. Por ejemplo:

SELECT s, arr_external FROM arrays_test ARRAY JOIN [1, 2, 3] AS arr_external;

┌─s───────────┬─arr_external─┐ │ Hello │ 1 │ │ Hello │ 2 │ │ Hello │ 3 │ │ World │ 1 │ │ World │ 2 │ │ World │ 3 │ │ Goodbye │ 1 │ │ Goodbye │ 2 │ │ Goodbye │ 3 │ └─────────────┴──────────────┘

Se pueden separar varios arrays con comas en la cláusula ARRAY JOIN . En este caso, el JOIN se realiza sobre ellos simultáneamente (la suma directa, no el producto cartesiano). Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, todos los arrays deben tener el mismo tamaño. Ejemplo:

SELECT s, arr, a, num, mapped FROM arrays_test ARRAY JOIN arr AS a, arrayEnumerate(arr) AS num, arrayMap(x -> x + 1 , arr) AS mapped;

┌─s─────┬─arr─────┬─a─┬─num─┬─mapped─┐ │ Hello │ [1,2] │ 1 │ 1 │ 2 │ │ Hello │ [1,2] │ 2 │ 2 │ 3 │ │ World │ [3,4,5] │ 3 │ 1 │ 4 │ │ World │ [3,4,5] │ 4 │ 2 │ 5 │ │ World │ [3,4,5] │ 5 │ 3 │ 6 │ └───────┴─────────┴───┴─────┴────────┘

El siguiente ejemplo utiliza la función arrayEnumerate

SELECT s, arr, a, num, arrayEnumerate(arr) FROM arrays_test ARRAY JOIN arr AS a, arrayEnumerate(arr) AS num;

┌─s─────┬─arr─────┬─a─┬─num─┬─arrayEnumerate(arr)─┐ │ Hello │ [1,2] │ 1 │ 1 │ [1,2] │ │ Hello │ [1,2] │ 2 │ 2 │ [1,2] │ │ World │ [3,4,5] │ 3 │ 1 │ [1,2,3] │ │ World │ [3,4,5] │ 4 │ 2 │ [1,2,3] │ │ World │ [3,4,5] │ 5 │ 3 │ [1,2,3] │ └───────┴─────────┴───┴─────┴─────────────────────┘

Se pueden unir varios arrays de distinto tamaño usando: SETTINGS enable_unaligned_array_join = 1 . Ejemplo:

SELECT s, arr, a, b FROM arrays_test ARRAY JOIN arr AS a, [['a','b'],['c']] AS b SETTINGS enable_unaligned_array_join = 1 ;

┌─s───────┬─arr─────┬─a─┬─b─────────┐ │ Hello │ [1,2] │ 1 │ ['a','b'] │ │ Hello │ [1,2] │ 2 │ ['c'] │ │ World │ [3,4,5] │ 3 │ ['a','b'] │ │ World │ [3,4,5] │ 4 │ ['c'] │ │ World │ [3,4,5] │ 5 │ [] │ │ Goodbye │ [] │ 0 │ ['a','b'] │ │ Goodbye │ [] │ 0 │ ['c'] │ └─────────┴─────────┴───┴───────────┘

​ ARRAY JOIN con estructuras de datos anidadas

ARRAY JOIN también funciona con también funciona con estructuras de datos anidadas

CREATE TABLE nested_test ( s String, nest Nested( x UInt8, y UInt32) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO nested_test VALUES ( 'Hello' , [1,2], [10,20]), ( 'World' , [3,4,5], [30,40,50]), ( 'Goodbye' , [], []);

┌─s───────┬─nest.x──┬─nest.y─────┐ │ Hello │ [1,2] │ [10,20] │ │ World │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ │ Goodbye │ [] │ [] │ └─────────┴─────────┴────────────┘

SELECT s, `nest.x` , `nest.y` FROM nested_test ARRAY JOIN nest;

┌─s─────┬─nest.x─┬─nest.y─┐ │ Hello │ 1 │ 10 │ │ Hello │ 2 │ 20 │ │ World │ 3 │ 30 │ │ World │ 4 │ 40 │ │ World │ 5 │ 50 │ └───────┴────────┴────────┘

Al especificar nombres de estructuras de datos anidadas en ARRAY JOIN , el significado es el mismo que el de ARRAY JOIN con todos los elementos del array que la componen. A continuación se muestran ejemplos:

SELECT s, `nest.x` , `nest.y` FROM nested_test ARRAY JOIN `nest.x` , `nest.y` ;

┌─s─────┬─nest.x─┬─nest.y─┐ │ Hello │ 1 │ 10 │ │ Hello │ 2 │ 20 │ │ World │ 3 │ 30 │ │ World │ 4 │ 40 │ │ World │ 5 │ 50 │ └───────┴────────┴────────┘

Esta variante también tiene sentido:

SELECT s, `nest.x` , `nest.y` FROM nested_test ARRAY JOIN `nest.x` ;

┌─s─────┬─nest.x─┬─nest.y─────┐ │ Hello │ 1 │ [10,20] │ │ Hello │ 2 │ [10,20] │ │ World │ 3 │ [30,40,50] │ │ World │ 4 │ [30,40,50] │ │ World │ 5 │ [30,40,50] │ └───────┴────────┴────────────┘

Se puede usar un alias para una estructura de datos anidada para seleccionar el resultado de JOIN o el array de origen. Ejemplo:

SELECT s, `n.x` , `n.y` , `nest.x` , `nest.y` FROM nested_test ARRAY JOIN nest AS n;

┌─s─────┬─n.x─┬─n.y─┬─nest.x──┬─nest.y─────┐ │ Hello │ 1 │ 10 │ [1,2] │ [10,20] │ │ Hello │ 2 │ 20 │ [1,2] │ [10,20] │ │ World │ 3 │ 30 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ │ World │ 4 │ 40 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ │ World │ 5 │ 50 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ └───────┴─────┴─────┴─────────┴────────────┘

Ejemplo de uso de la función arrayEnumerate

SELECT s, `n.x` , `n.y` , `nest.x` , `nest.y` , num FROM nested_test ARRAY JOIN nest AS n, arrayEnumerate( `nest.x` ) AS num;

┌─s─────┬─n.x─┬─n.y─┬─nest.x──┬─nest.y─────┬─num─┐ │ Hello │ 1 │ 10 │ [1,2] │ [10,20] │ 1 │ │ Hello │ 2 │ 20 │ [1,2] │ [10,20] │ 2 │ │ World │ 3 │ 30 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ 1 │ │ World │ 4 │ 40 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ 2 │ │ World │ 5 │ 50 │ [3,4,5] │ [30,40,50] │ 3 │ └───────┴─────┴─────┴─────────┴────────────┴─────┘

​ Detalles de implementación

ARRAY JOIN . Aunque ARRAY JOIN siempre debe especificarse antes de la cláusula ARRAY JOIN se use como filtro. El optimizador de consultas controla el orden de ejecución. El orden de ejecución de la consulta se optimiza al ejecutar. Aunquesiempre debe especificarse antes de la cláusula WHERE PREWHERE en una consulta, técnicamente pueden ejecutarse en cualquier orden, a menos que el resultado dese use como filtro. El optimizador de consultas controla el orden de ejecución.

​ Incompatibilidad con la evaluación de funciones con cortocircuito

if , multiIf , and y or . Evita que se produzcan posibles excepciones, como la división entre cero, durante la ejecución de estas funciones. La evaluación de funciones con cortocircuito es una característica que optimiza la ejecución de expresiones complejas en funciones específicas como. Evita que se produzcan posibles excepciones, como la división entre cero, durante la ejecución de estas funciones.

arrayJoin siempre se ejecuta y no es compatible con la evaluación de funciones con cortocircuito. Esto se debe a que es una función especial que se procesa por separado de todas las demás funciones durante el análisis y la ejecución de la consulta, y requiere una lógica adicional que no funciona con la ejecución con cortocircuito. La razón es que el número de filas del resultado depende del resultado de arrayJoin , e implementar la ejecución diferida de arrayJoin es demasiado complejo y costoso.