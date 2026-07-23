QBit reorganiza el almacenamiento de vectores para acelerar las búsquedas aproximadas. En lugar de almacenar juntos los elementos de cada vector, agrupa las mismas posiciones de bits en todos los vectores.
Esto permite almacenar los vectores con precisión completa y, al mismo tiempo, elegir el nivel de cuantización de grano fino en el momento de la búsqueda: leer menos bits para reducir el I/O y acelerar los cálculos, o más bits para obtener mayor precisión. Obtienes las ventajas de velocidad de la cuantización —menos transferencia de datos y menos cómputo—, pero todos los datos originales siguen disponibles cuando se necesitan.
Para declarar una columna de tipo
QBit, usa la siguiente sintaxis:
column_name QBit(element_type, dimension[, stride])
element_type– el tipo de cada elemento del vector. Los tipos permitidos son
Int8,
BFloat16,
Float32y
Float64
dimension– la cantidad de elementos de cada vector
stride– opcional. La cantidad de dimensiones almacenadas juntas en un grupo de streams. Cuando se omite, el valor predeterminado es
dimension(un solo grupo). Cuando se proporciona,
dimensiondebe ser un múltiplo de
stridey, cuando
stridees menor que
dimension,
stridedebe ser un múltiplo de 8. Las
dimensiondimensiones se dividen en
dimension / stridegrupos contiguos, y los planos de bits de cada grupo se almacenan en streams separados. Esto permite que una búsqueda en las primeras
Ddimensiones (donde
Des un múltiplo de
stride) lea solo los streams de los grupos que abarcan esas dimensiones, lo que resulta útil para los embeddings Matryoshka.
Uso del tipo
Crear QBit
QBit en la definición de una columna de tabla:
CREATE TABLE test (id UInt32, vec QBit(Float32, 8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (1, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]), (2, [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]);
SELECT vec FROM test ORDER BY id;
┌─vec──────────────────────┐
│ [1,2,3,4,5,6,7,8] │
│ [9,10,11,12,13,14,15,16] │
└──────────────────────────┘
Los arrays se convierten en
Conversión de arrays a QBit
QBit cuando la longitud del array coincide con la dimensión de
QBit. El tipo de elemento del array no tiene que coincidir con el tipo de elemento de
QBit. Cualquier tipo de elemento numérico se convierte automáticamente a este. Esto permite mover una columna existente de embeddings directamente a una columna
QBit:
CREATE TABLE embeddings (id UInt32, embedding Array(Float32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO embeddings VALUES (1, [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8]), (2, [0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1]);
CREATE TABLE vectors (id UInt32, vec QBit(Float32, 8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO vectors SELECT id, embedding FROM embeddings;
SELECT * FROM vectors ORDER BY id;
La conversión también se puede realizar explícitamente con
┌─id─┬─vec───────────────────────────────┐
│ 1 │ [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8] │
│ 2 │ [0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1] │
└────┴───────────────────────────────────┘
CAST, por ejemplo
CAST(embedding AS QBit(Float32, 8)).
La conversión inversa reconstruye el vector original a partir de la representación con bits transpuestos, por lo que convertir un
Conversión de QBit a arrays
QBit a un
Array devuelve los valores almacenados. Esto es lo inverso de convertir arrays a
QBit:
SELECT [1, 2, 3, 4]::QBit(Float32, 4)::Array(Float32) AS vec;
El array reconstruido usa el tipo de elemento de
┌─vec───────┐
│ [1,2,3,4] │
└───────────┘
QBit, y luego sus elementos se convierten al tipo de elemento del array solicitado. Por lo tanto, también funciona un cast que además cambia el tipo de elemento, como de
QBit(Float32, N) a
Array(Float64).
Un recorrido de ida y vuelta
Array ->
QBit ->
Array no pierde información para
Int8,
Float32 y
Float64. En el caso de
BFloat16, coincide con una conversión directa a
BFloat16: la única precisión que se pierde es la propia de
BFloat16.
Cuando la
dimension no es un múltiplo de 8, los elementos de relleno finales presentes en la representación interna se descartan, por lo que el resultado siempre tiene exactamente
dimension elementos.
Un
Conversión entre tipos de
Conversión entre tipos de
QBit
QBit puede convertirse en otro
QBit siempre que la
dimension (el número de elementos del vector) siga siendo la misma. Tanto
element_type como
stride pueden cambiar; convertirlo a un
QBit con una
dimension distinta produce una excepción, porque eso cambiaría el propio vector.
Cambiar el
element_type reconstruye el vector y convierte cada elemento al nuevo tipo, exactamente igual que en la conversión correspondiente de
Array: una ampliación (por ejemplo, de
QBit(Float32, N) a
QBit(Float64, N)) es exacta, mientras que una reducción pierde precisión del mismo modo que lo haría una conversión restrictiva de
Array.
SELECT [1, 2, 3, 4]::QBit(Float32, 4)::QBit(Float64, 4) AS vec;
Cambiar solo el
┌─vec───────┐
│ [1,2,3,4] │
└───────────┘
stride (manteniendo el mismo
element_type) reagrupa los planos de bits almacenados sin modificar los valores, por lo que nunca implica pérdida de datos:
SELECT range(16)::Array(Float32)::QBit(Float32, 16)::QBit(Float32, 16, 8)::Array(Float32)
= range(16)::Array(Float32) AS is_lossless;
┌─is_lossless─┐
│ 1 │
└─────────────┘
Subcolumnas de QBit
QBit implementa un patrón de acceso a subcolumnas que permite acceder a planos de bits individuales de los vectores almacenados. Se puede acceder a cada posición de bit mediante la sintaxis
.N, donde
N es la posición del bit:
CREATE TABLE test (id UInt32, vec QBit(Float32, 8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (1, [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]);
INSERT INTO test VALUES (1, [-0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0]);
SELECT bin(vec.1) FROM test;
La cantidad de subcolumnas accesibles depende del tipo de elemento (y, cuando se usa
┌─bin(tupleElement(vec, 1))─┐
│ 00000000 │
│ 11111111 │
└───────────────────────────┘
stride, de la cantidad de grupos de stride):
Int8: 8 subcolumnas por grupo de stride (1-8)
BFloat16: 16 subcolumnas por grupo de stride (1-16)
Float32: 32 subcolumnas por grupo de stride (1-32)
Float64: 64 subcolumnas por grupo de stride (1-64)
vec.N lee el plano de bits
(N-1) % element_size del grupo de stride
(N-1) / element_size. Por ejemplo, con
QBit(BFloat16, 4096, 1024) las 4096 dimensiones se dividen en 4 grupos de 1024, por lo que hay 64 subcolumnas:
vec.1 …
vec.16 son los planos de bits del primer grupo de stride (dimensiones 1–1024),
vec.17 …
vec.32 pertenecen al segundo grupo (dimensiones 1025–2048), y así sucesivamente.
De forma predeterminada,
Strides
QBit almacena cada plano de bits como un único stream que abarca todas las dimensiones
dimension, por lo que una búsqueda siempre lee planos de bits completos de todo el vector. El parámetro opcional
stride divide las dimensiones
dimension en
dimension / stride grupos contiguos y almacena los planos de bits de cada grupo en streams separados. Esto permite que una búsqueda solo sobre las primeras
D dimensiones (donde
D es un múltiplo de
stride) lea únicamente los streams de los grupos que cubren esas dimensiones, lo que resulta útil para embeddings Matryoshka, donde las dimensiones iniciales forman un embedding utilizable de menor dimensionalidad.
Aquí, las 4096 dimensiones se dividen en 4 grupos de 1024. Las subcolumnas siguen un orden principal por grupo: con
CREATE TABLE test (id UInt32, vec QBit(BFloat16, 4096, 1024)) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
BFloat16 (16 planos de bits),
vec.1 …
vec.16 son los 16 planos de bits del primer grupo de stride (dimensiones 1–1024),
vec.17 …
vec.32 pertenecen al segundo grupo (dimensiones 1025–2048), y así sucesivamente. En general,
vec.N lee el plano de bits
(N-1) % element_size del grupo de stride
(N-1) / element_size.
Para ejecutar una búsqueda de dimensión reducida, pase el número de dimensiones que se van a leer como cuarto argumento de las funciones de distancia transpuestas (consulte más abajo). El vector de referencia debe tener al menos ese número de elementos (se ignoran los elementos adicionales al final), y el valor debe ser un múltiplo de
stride.
Estas son las funciones de distancia para la búsqueda de similitud vectorial que utilizan el tipo de dato
Funciones de búsqueda vectorial
QBit:
Para un
QBit con stride, estas funciones aceptan un cuarto argumento opcional,
used_dims —el número de dimensiones iniciales que se deben leer—, que hace que solo se lean los grupos de stride que cubren esas dimensiones. El vector de referencia debe tener al menos
used_dims elementos (cualquier elemento adicional al final se ignora, por lo que se puede reutilizar un vector de consulta de tamaño completo para una búsqueda de dimensión reducida sin tener que recortarlo primero), y
used_dims debe ser un múltiplo de
stride.