structure مفتاح القاموس والحقول المتاحة للاستعلامات.
وصف XML:
تُوصَف السمات في العناصر التالية:
<dictionary>
<structure>
<id>
<name>Id</name>
</id>
<attribute>
<!-- Attribute parameters -->
</attribute>
...
</structure>
</dictionary>
<id>— عمود المفتاح
<attribute>— عمود البيانات: يمكن أن يوجد أكثر من سمة واحدة.
تُوصَف السمات في نص الاستعلام:
CREATE DICTIONARY dict_name (
Id UInt64,
-- attributes
)
PRIMARY KEY Id
...
PRIMARY KEY— عمود المفتاح
AttrName AttrType— عمود البيانات. يمكن أن تكون هناك عدة سمات.
يدعم ClickHouse الأنواع التالية من المفاتيح:
المفتاح
- مفتاح رقمي.
UInt64. يُعرَّف في الوسم
<id>أو باستخدام الكلمة المفتاحية
PRIMARY KEY.
- مفتاح مركب. مجموعة من القيم من أنواع مختلفة. يُعرَّف في الوسم
<key>أو باستخدام الكلمة المفتاحية
PRIMARY KEY.
<id> أو
<key> فقط. ويجب أن يحتوي استعلام DDL على
PRIMARY KEY واحد فقط.
يجب عدم وصف المفتاح على أنه سمة.
النوع:
المفتاح الرقمي
UInt64.
مثال على التهيئة:
حقول الإعداد:
<id>
<name>Id</name>
</id>
name– اسم العمود الذي يحتوي على المفاتيح.
CREATE DICTIONARY (
Id UInt64,
...
)
PRIMARY KEY Id
...
PRIMARY KEY– اسم العمود الذي يتضمن المفاتيح.
يمكن أن يكون المفتاح
مفتاح مركب
tuple مكوَّنًا من حقول بأي أنواع. ويجب أن يكون التخطيط في هذه الحالة
complex_key_hashed أو
complex_key_cache.
يُحدَّد تركيب المفتاح في العنصر
<key>. وتُحدَّد حقول المفتاح بالتنسيق نفسه المستخدم في سمات القاموس. مثال:
أو
<structure>
<key>
<attribute>
<name>field1</name>
<type>String</type>
</attribute>
<attribute>
<name>field2</name>
<type>UInt32</type>
</attribute>
...
</key>
...
بالنسبة إلى استعلام للدالة
CREATE DICTIONARY (
field1 String,
field2 UInt32
...
)
PRIMARY KEY field1, field2
...
dictGet*، تُمرَّر قيمة tuple كمفتاح. مثال:
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)).
عندما يتكوّن المفتاح المركب من سمة واحدة، يمكن تمرير قيمة المفتاح مباشرةً، من دون تغليفها داخل
tuple. على سبيل المثال، كلٌّ من
dictGetString('dict_name', 'attr_name', 'key') و
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('key')) صحيح.
مثال على التهيئة:
السمات
أو
<structure>
...
<attribute>
<name>Name</name>
<type>ClickHouseDataType</type>
<null_value></null_value>
<expression>rand64()</expression>
<hierarchical>true</hierarchical>
<injective>true</injective>
<is_object_id>true</is_object_id>
</attribute>
</structure>
حقول الإعداد:
CREATE DICTIONARY somename (
Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64() HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID
)
|الوسم
|الوصف
|مطلوب
name
|اسم العمود.
|نعم
type
|نوع بيانات ClickHouse: UInt8، UInt16، UInt32، UInt64، Int8، Int16، Int32، Int64، Float32، Float64، UUID، Decimal32، Decimal64، Decimal128، Decimal256،Date، Date32، DateTime، DateTime64، String، Array.
تحاول ClickHouse تحويل القيمة من القاموس إلى نوع البيانات المحدد. على سبيل المثال، في MySQL، قد يكون الحقل
TEXT أو
VARCHAR أو
BLOB في جدول المصدر في MySQL، لكن يمكن تحميله في ClickHouse على أنه
String.
يُدعَم Nullable حاليًا في قواميس Flat، وHashed، وComplexKeyHashed، وDirect، وComplexKeyDirect، وRangeHashed، وPolygon، وCache، وComplexKeyCache، وSSDCache، وSSDComplexKeyCache. أمّا في قواميس IPTrie، فلا تُدعَم أنواع
Nullable.
|نعم
null_value
|القيمة الافتراضية لعنصر غير موجود.
في المثال، هي سلسلة نصية فارغة. لا يمكن استخدام قيمة NULL إلا مع الأنواع
Nullable (انظر السطر السابق لوصف الأنواع).
|نعم
expression
|تعبير تنفّذه ClickHouse على القيمة.
يمكن أن يكون التعبير اسم عمود في قاعدة بيانات SQL بعيدة. وبالتالي، يمكنك استخدامه لإنشاء اسم مستعار للعمود البعيد.
القيمة الافتراضية: لا يوجد تعبير.
|لا
|
hierarchical
|إذا كانت القيمة
true، فستحتوي السمة على قيمة المفتاح الأب للمفتاح الحالي. راجع القواميس الهرمية.
القيمة الافتراضية:
false.
|لا
injective
|علامة توضّح ما إذا كان التقابل
id -> attribute تقابلًا أحاديًا.
إذا كانت القيمة
true، يمكن لـ ClickHouse تلقائيًا وضع طلبات القواميس ذات الخاصية الأحادية بعد العبارة
GROUP BY. وعادةً ما يقلّل ذلك بشكل كبير عدد هذه الطلبات.
القيمة الافتراضية:
false.
|لا
is_object_id
|علامة توضّح ما إذا كان الاستعلام يُنفَّذ على مستند MongoDB باستخدام
ObjectID.
القيمة الافتراضية:
false.