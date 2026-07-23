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إذا كنت تستخدم قاموسًا مع ClickHouse Cloud، فيُرجى استخدام خيار DDL query لإنشاء قواميسك، وإنشاء قاموسك كمستخدم default. تحقّق أيضًا من قائمة مصادر القواميس المدعومة في دليل التوافق مع Cloud.
توضح عبارة structure مفتاح القاموس والحقول المتاحة للاستعلامات. وصف XML:
تُوصَف السمات في العناصر التالية:
  • <id> — عمود المفتاح
  • <attribute> — عمود البيانات: يمكن أن يوجد أكثر من سمة واحدة.
استعلام DDL:
تُوصَف السمات في نص الاستعلام:
  • PRIMARY KEY — عمود المفتاح
  • AttrName AttrType — عمود البيانات. يمكن أن تكون هناك عدة سمات.

المفتاح

يدعم ClickHouse الأنواع التالية من المفاتيح:
  • مفتاح رقمي. UInt64. يُعرَّف في الوسم <id> أو باستخدام الكلمة المفتاحية PRIMARY KEY.
  • مفتاح مركب. مجموعة من القيم من أنواع مختلفة. يُعرَّف في الوسم <key> أو باستخدام الكلمة المفتاحية PRIMARY KEY.
يمكن أن تحتوي بنية XML على <id> أو <key> فقط. ويجب أن يحتوي استعلام DDL على PRIMARY KEY واحد فقط.
يجب عدم وصف المفتاح على أنه سمة.

المفتاح الرقمي

النوع: UInt64. مثال على التهيئة:
حقول الإعداد:
  • name – اسم العمود الذي يحتوي على المفاتيح.
لاستعلام DDL:
  • PRIMARY KEY – اسم العمود الذي يتضمن المفاتيح.

مفتاح مركب

يمكن أن يكون المفتاح tuple مكوَّنًا من حقول بأي أنواع. ويجب أن يكون التخطيط في هذه الحالة complex_key_hashed أو complex_key_cache.
يمكن أن يتكوّن المفتاح المركب من عنصر واحد. وهذا يتيح، على سبيل المثال، استخدام سلسلة نصية كمفتاح.
يُحدَّد تركيب المفتاح في العنصر <key>. وتُحدَّد حقول المفتاح بالتنسيق نفسه المستخدم في سمات القاموس. مثال:
أو
بالنسبة إلى استعلام للدالة dictGet*، تُمرَّر قيمة tuple كمفتاح. مثال: dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)). عندما يتكوّن المفتاح المركب من سمة واحدة، يمكن تمرير قيمة المفتاح مباشرةً، من دون تغليفها داخل tuple. على سبيل المثال، كلٌّ من dictGetString('dict_name', 'attr_name', 'key') و dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('key')) صحيح.

السمات

مثال على التهيئة:
أو
حقول الإعداد:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦