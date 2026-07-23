type

نوع بيانات ClickHouse: UInt8، UInt16، UInt32، UInt64، Int8، Int16، Int32، Int64، Float32، Float64، UUID، Decimal32، Decimal64، Decimal128، Decimal256،Date، Date32، DateTime، DateTime64، String، Array.

تحاول ClickHouse تحويل القيمة من القاموس إلى نوع البيانات المحدد. على سبيل المثال، في MySQL، قد يكون الحقل TEXT أو VARCHAR أو BLOB في جدول المصدر في MySQL، لكن يمكن تحميله في ClickHouse على أنه String .

يُدعَم Nullable حاليًا في قواميس Flat، وHashed، وComplexKeyHashed، وDirect، وComplexKeyDirect، وRangeHashed، وPolygon، وCache، وComplexKeyCache، وSSDCache، وSSDComplexKeyCache. أمّا في قواميس IPTrie، فلا تُدعَم أنواع Nullable .

نعم