CREATE TABLE discounts

(

advertiser_id UInt64,

discount_start_date Date ,

discount_end_date Nullable( Date ),

amount Float64

)

ENGINE = Memory;

INSERT INTO discounts VALUES ( 1 , '2015-01-01' , Null , 0 . 1 );

INSERT INTO discounts VALUES ( 1 , '2015-01-15' , Null , 0 . 2 );

INSERT INTO discounts VALUES ( 2 , '2015-01-01' , '2015-01-15' , 0 . 3 );

INSERT INTO discounts VALUES ( 2 , '2015-01-04' , '2015-01-10' , 0 . 4 );

INSERT INTO discounts VALUES ( 3 , '1970-01-01' , '2015-01-15' , 0 . 5 );

INSERT INTO discounts VALUES ( 3 , '1970-01-01' , '2015-01-10' , 0 . 6 );

SELECT * FROM discounts ORDER BY advertiser_id, discount_start_date;

┌─advertiser_id─┬─discount_start_date─┬─discount_end_date─┬─amount─┐

│ 1 │ 2015 - 01 - 01 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 . 1 │

│ 1 │ 2015 - 01 - 15 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 . 2 │

│ 2 │ 2015 - 01 - 01 │ 2015 - 01 - 15 │ 0 . 3 │

│ 2 │ 2015 - 01 - 04 │ 2015 - 01 - 10 │ 0 . 4 │

│ 3 │ 1970 - 01 - 01 │ 2015 - 01 - 15 │ 0 . 5 │

│ 3 │ 1970 - 01 - 01 │ 2015 - 01 - 10 │ 0 . 6 │

└───────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────┘

-- RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'max'

CREATE DICTIONARY discounts_dict

(

advertiser_id UInt64,

discount_start_date Date ,

discount_end_date Nullable( Date ),

amount Float64

)

PRIMARY KEY advertiser_id

SOURCE(CLICKHOUSE( TABLE discounts))

LIFETIME (MIN 600 MAX 900 )

LAYOUT(RANGE_HASHED(RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'max' ))

RANGE (MIN discount_start_date MAX discount_end_date);

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 1 , toDate( '2015-01-14' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 1 │ -- the only one range is matching: 2015-01-01 - Null

└─────┘

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 1 , toDate( '2015-01-16' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 2 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-15 (0.2) is bigger than 2015-01-01 (0.1)

└─────┘

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 2 , toDate( '2015-01-06' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 4 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-04 (0.4) is bigger than 2015-01-01 (0.3)

└─────┘

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 3 , toDate( '2015-01-01' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 5 │ -- two ranges are matching, range_min are equal, 2015-01-15 (0.5) is bigger than 2015-01-10 (0.6)

└─────┘

DROP DICTIONARY discounts_dict;

-- RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'min'

CREATE DICTIONARY discounts_dict

(

advertiser_id UInt64,

discount_start_date Date ,

discount_end_date Nullable( Date ),

amount Float64

)

PRIMARY KEY advertiser_id

SOURCE(CLICKHOUSE( TABLE discounts))

LIFETIME (MIN 600 MAX 900 )

LAYOUT(RANGE_HASHED(RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'min' ))

RANGE (MIN discount_start_date MAX discount_end_date);

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 1 , toDate( '2015-01-14' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 1 │ -- the only one range is matching: 2015-01-01 - Null

└─────┘

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 1 , toDate( '2015-01-16' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 1 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-01 (0.1) is less than 2015-01-15 (0.2)

└─────┘

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 2 , toDate( '2015-01-06' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 3 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-01 (0.3) is less than 2015-01-04 (0.4)

└─────┘

select dictGet( 'discounts_dict' , 'amount' , 3 , toDate( '2015-01-01' )) res;

┌─res─┐

│ 0 . 6 │ -- two ranges are matching, range_min are equal, 2015-01-10 (0.6) is less than 2015-01-15 (0.5)