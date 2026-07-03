يُخزَّن القاموس في الذاكرة على شكل جدول تجزئة يتضمن مصفوفة مرتبة من النطاقات والقيم المقابلة لها. تعمل طريقة التخزين هذه بالطريقة نفسها التي تعمل بها hashed، وتتيح استخدام نطاقات التاريخ/الوقت (أي نوع رقمي) بالإضافة إلى المفتاح. مثال: يحتوي الجدول على خصومات لكل مُعلِن بالتنسيق التالي:
range_hashed
لاستخدام عيّنة مع نطاقات التاريخ، حدِّد العنصرين
┌─advertiser_id─┬─discount_start_date─┬─discount_end_date─┬─amount─┐
│ 123 │ 2015-01-16 │ 2015-01-31 │ 0.25 │
│ 123 │ 2015-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.15 │
│ 456 │ 2015-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.05 │
└───────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────┘
range_min و
range_max في البنية. يجب أن يحتوي هذان العنصران على
name و
type (إذا لم يتم تحديد
type، فسيُستخدم النوع الافتراضي - Date). ويمكن أن يكون
type أي نوع رقمي (Date / DateTime / UInt64 / Int32 / غيرها).
مثال:
يجب أن تلائم قيمتا
range_min و
range_max النوع
Int64.
- DDL
- ملف التهيئة
CREATE DICTIONARY discounts_dict (
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Date,
amount Float64
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'discounts'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 1000)
LAYOUT(RANGE_HASHED(range_lookup_strategy 'max'))
RANGE(MIN discount_start_date MAX discount_end_date)
للعمل مع هذه القواميس، تحتاج إلى تمرير وسيطة إضافية إلى الدالة
dictGet يُختار النطاق على أساسها:
مثال على الاستعلام:
dictGet('dict_name', 'attr_name', id, date)
تُرجع هذه الدالة القيمة الخاصة بـ
SELECT dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, '2022-10-20'::Date);
id المحددة ونطاق التاريخ الذي يشمل التاريخ المُمرَّر.
تفاصيل الخوارزمية:
- إذا لم يتم العثور على
id، أو لم يتم العثور على نطاق لهذا
id، فإنها تُرجع القيمة الافتراضية لنوع السمة.
- إذا كانت هناك نطاقات متداخلة وكان
range_lookup_strategy=min، فإنها تُرجع نطاقًا مطابقًا بأصغر
range_min، وإذا عُثر على عدة نطاقات، فإنها تُرجع نطاقًا بأصغر
range_max، وإذا عُثر مرة أخرى على عدة نطاقات (أي كانت عدة نطاقات لها
range_minو
range_maxنفسيهما)، فإنها تُرجع نطاقًا عشوائيًا منها.
- إذا كانت هناك نطاقات متداخلة وكان
range_lookup_strategy=max، فإنها تُرجع نطاقًا مطابقًا بأكبر
range_min، وإذا عُثر على عدة نطاقات، فإنها تُرجع نطاقًا بأكبر
range_max، وإذا عُثر مرة أخرى على عدة نطاقات (أي كانت عدة نطاقات لها
range_minو
range_maxنفسيهما)، فإنها تُرجع نطاقًا عشوائيًا منها.
- إذا كانت قيمة
range_maxهي
NULL، فسيكون النطاق مفتوحًا. وتُعامَل
NULLعلى أنها أكبر قيمة ممكنة. ويمكن استخدام
1970-01-01أو
0(-MAX_INT) مع
range_minباعتبارها القيمة المفتوحة.
- DDL
- ملف التهيئة
CREATE DICTIONARY somedict(
Abcdef UInt64,
StartTimeStamp UInt64,
EndTimeStamp UInt64,
XXXType String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY Abcdef
RANGE(MIN StartTimeStamp MAX EndTimeStamp)
مثال على التهيئة مع نطاقات متداخلة ونطاقات مفتوحة:
CREATE TABLE discounts
(
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Nullable(Date),
amount Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO discounts VALUES (1, '2015-01-01', Null, 0.1);
INSERT INTO discounts VALUES (1, '2015-01-15', Null, 0.2);
INSERT INTO discounts VALUES (2, '2015-01-01', '2015-01-15', 0.3);
INSERT INTO discounts VALUES (2, '2015-01-04', '2015-01-10', 0.4);
INSERT INTO discounts VALUES (3, '1970-01-01', '2015-01-15', 0.5);
INSERT INTO discounts VALUES (3, '1970-01-01', '2015-01-10', 0.6);
SELECT * FROM discounts ORDER BY advertiser_id, discount_start_date;
┌─advertiser_id─┬─discount_start_date─┬─discount_end_date─┬─amount─┐
│ 1 │ 2015-01-01 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0.1 │
│ 1 │ 2015-01-15 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0.2 │
│ 2 │ 2015-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.3 │
│ 2 │ 2015-01-04 │ 2015-01-10 │ 0.4 │
│ 3 │ 1970-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.5 │
│ 3 │ 1970-01-01 │ 2015-01-10 │ 0.6 │
└───────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────┘
-- RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'max'
CREATE DICTIONARY discounts_dict
(
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Nullable(Date),
amount Float64
)
PRIMARY KEY advertiser_id
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE discounts))
LIFETIME(MIN 600 MAX 900)
LAYOUT(RANGE_HASHED(RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'max'))
RANGE(MIN discount_start_date MAX discount_end_date);
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-14')) res;
┌─res─┐
│ 0.1 │ -- the only one range is matching: 2015-01-01 - Null
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-16')) res;
┌─res─┐
│ 0.2 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-15 (0.2) is bigger than 2015-01-01 (0.1)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 2, toDate('2015-01-06')) res;
┌─res─┐
│ 0.4 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-04 (0.4) is bigger than 2015-01-01 (0.3)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 3, toDate('2015-01-01')) res;
┌─res─┐
│ 0.5 │ -- two ranges are matching, range_min are equal, 2015-01-15 (0.5) is bigger than 2015-01-10 (0.6)
└─────┘
DROP DICTIONARY discounts_dict;
-- RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'min'
CREATE DICTIONARY discounts_dict
(
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Nullable(Date),
amount Float64
)
PRIMARY KEY advertiser_id
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE discounts))
LIFETIME(MIN 600 MAX 900)
LAYOUT(RANGE_HASHED(RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'min'))
RANGE(MIN discount_start_date MAX discount_end_date);
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-14')) res;
┌─res─┐
│ 0.1 │ -- the only one range is matching: 2015-01-01 - Null
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-16')) res;
┌─res─┐
│ 0.1 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-01 (0.1) is less than 2015-01-15 (0.2)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 2, toDate('2015-01-06')) res;
┌─res─┐
│ 0.3 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-01 (0.3) is less than 2015-01-04 (0.4)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 3, toDate('2015-01-01')) res;
┌─res─┐
│ 0.6 │ -- two ranges are matching, range_min are equal, 2015-01-10 (0.6) is less than 2015-01-15 (0.5)
└─────┘
يُخزَّن القاموس في الذاكرة على هيئة جدول تجزئة مع مصفوفة مرتبة من النطاقات والقيم المقابلة لها (انظر range_hashed). يُستخدم هذا النوع من التخزين مع المفاتيح المركبة. مثال على التهيئة:
complex_key_range_hashed
CREATE DICTIONARY range_dictionary
(
CountryID UInt64,
CountryKey String,
StartDate Date,
EndDate Date,
Tax Float64 DEFAULT 0.2
)
PRIMARY KEY CountryID, CountryKey
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'date_table'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 1000)
LAYOUT(COMPLEX_KEY_RANGE_HASHED())
RANGE(MIN StartDate MAX EndDate);