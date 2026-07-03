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يُفعِّل الأدوار الخاصة بالمستخدم الحالي.

SET DEFAULT ROLE

يعيّن الأدوار الافتراضية لمستخدم. تُفعَّل الأدوار الافتراضية تلقائيًا عند تسجيل دخول المستخدم. ولا يمكنك تعيين أدوار افتراضية إلا من بين الأدوار الممنوحة مسبقًا. وإذا لم يكن الدور ممنوحًا للمستخدم، فإن ClickHouse يُصدر استثناءً.

أمثلة

عيّن عدة أدوار افتراضية لمستخدم:
عيّن جميع الأدوار الممنوحة كأدوار افتراضية لمستخدم:
أزِل الأدوار الافتراضية من المستخدم:
اجعل جميع الأدوار الممنوحة أدوارًا افتراضية، باستثناء الدورين المحددين role1 وrole2:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦