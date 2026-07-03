يُفعِّل الأدوار الخاصة بالمستخدم الحالي.

SET ROLE { DEFAULT | NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}

​ SET DEFAULT ROLE

يعيّن الأدوار الافتراضية لمستخدم.

تُفعَّل الأدوار الافتراضية تلقائيًا عند تسجيل دخول المستخدم. ولا يمكنك تعيين أدوار افتراضية إلا من بين الأدوار الممنوحة مسبقًا. وإذا لم يكن الدور ممنوحًا للمستخدم، فإن ClickHouse يُصدر استثناءً.

SET DEFAULT ROLE { NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]} TO {user|CURRENT_USER} [,...]

عيّن عدة أدوار افتراضية لمستخدم:

SET DEFAULT ROLE role1, role2, ... TO user

عيّن جميع الأدوار الممنوحة كأدوار افتراضية لمستخدم:

SET DEFAULT ROLE ALL TO user

أزِل الأدوار الافتراضية من المستخدم:

SET DEFAULT ROLE NONE TO user

اجعل جميع الأدوار الممنوحة أدوارًا افتراضية، باستثناء الدورين المحددين role1 و role2 :