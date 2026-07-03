SET ROLE {DEFAULT | NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}
يعيّن الأدوار الافتراضية لمستخدم. تُفعَّل الأدوار الافتراضية تلقائيًا عند تسجيل دخول المستخدم. ولا يمكنك تعيين أدوار افتراضية إلا من بين الأدوار الممنوحة مسبقًا. وإذا لم يكن الدور ممنوحًا للمستخدم، فإن ClickHouse يُصدر استثناءً.
SET DEFAULT ROLE
SET DEFAULT ROLE {NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]} TO {user|CURRENT_USER} [,...]
عيّن عدة أدوار افتراضية لمستخدم:
أمثلة
عيّن جميع الأدوار الممنوحة كأدوار افتراضية لمستخدم:
SET DEFAULT ROLE role1, role2, ... TO user
أزِل الأدوار الافتراضية من المستخدم:
SET DEFAULT ROLE ALL TO user
اجعل جميع الأدوار الممنوحة أدوارًا افتراضية، باستثناء الدورين المحددين
SET DEFAULT ROLE NONE TO user
role1 و
role2:
SET DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1, role2 TO user