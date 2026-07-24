ينشئ سياسة إخفاء تتيح تحويل قيم الأعمدة أو إخفاءها ديناميكيًا لمستخدمين أو أدوار محددة عند الاستعلام عن جدول.

توفّر سياسات الإخفاء أمانًا للبيانات على مستوى العمود من خلال تحويل البيانات الحساسة وقت الاستعلام دون تعديل البيانات المخزّنة.

الصيغة:

CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.] table UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...] [WHERE condition] TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]} [PRIORITY priority_number]

تحدّد عبارة UPDATE الأعمدة المطلوب إخفاؤها وكيفية تحويلها. يمكنك إخفاء عدة أعمدة ضمن سياسة واحدة.

أمثلة:

إخفاء بسيط: UPDATE email = '***masked***'

إخفاء جزئي: UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')

إخفاء بالاستناد إلى التجزئة: UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))

أعمدة متعددة: UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'

​ عبارة WHERE

تتيح عبارة WHERE الاختيارية تطبيق الإخفاء المشروط بناءً على قيم الصفوف. ولا يُطبَّق الإخفاء إلا على الصفوف التي تطابق الشرط.

مثال:

CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees UPDATE salary = 0 WHERE salary > 100000 TO analyst;

​ عبارة TO

في قسم TO ، حدِّد المستخدمين والأدوار التي ينبغي تطبيق السياسة عليها.

TO user1, user2 : يُطبَّق على مستخدمين/أدوار محددة

: يُطبَّق على مستخدمين/أدوار محددة TO ALL : يُطبَّق على جميع المستخدمين

: يُطبَّق على جميع المستخدمين TO ALL EXCEPT user1, user2 : يُطبَّق على جميع المستخدمين باستثناء المحدَّدين

بخلاف سياسات الصفوف، لا تؤثر سياسات الإخفاء في المستخدمين الذين لا تُطبَّق عليهم السياسة. وإذا لم تنطبق على مستخدم أي سياسة إخفاء، فسيتمكن من رؤية البيانات الأصلية.

​ عبارة PRIORITY

إذا استهدفت عدة سياسات إخفاء العمود نفسه لمستخدم معيّن، فإن عبارة PRIORITY يحدّد ترتيب تطبيقها. وتُطبَّق السياسات من الأعلى أولوية إلى الأدنى.

الأولوية الافتراضية هي 0. وتُطبَّق السياسات ذات الأولوية نفسها بترتيب غير محدد.

مثال:

-- Applied second (lower priority) CREATE MASKING POLICY mask1 ON users UPDATE email = 'low@priority.com' TO analyst PRIORITY 1 ; -- Applied first (higher priority) CREATE MASKING POLICY mask2 ON users UPDATE email = 'high@priority.com' TO analyst PRIORITY 10 ; -- analyst sees 'low@priority.com' because it's applied last