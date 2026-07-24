CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.]table
UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...]
[WHERE condition]
TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]}
[PRIORITY priority_number]
تحدّد عبارة
عبارة
عبارة
UPDATE
UPDATE الأعمدة المطلوب إخفاؤها وكيفية تحويلها. يمكنك إخفاء عدة أعمدة ضمن سياسة واحدة.
أمثلة:
- إخفاء بسيط:
UPDATE email = '***masked***'
- إخفاء جزئي:
UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')
- إخفاء بالاستناد إلى التجزئة:
UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))
- أعمدة متعددة:
UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'
تتيح عبارة
عبارة WHERE
WHERE الاختيارية تطبيق الإخفاء المشروط بناءً على قيم الصفوف. ولا يُطبَّق الإخفاء إلا على الصفوف التي تطابق الشرط.
مثال:
CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees
UPDATE salary = 0
WHERE salary > 100000
TO analyst;
في قسم
عبارة TO
TO، حدِّد المستخدمين والأدوار التي ينبغي تطبيق السياسة عليها.
TO user1, user2: يُطبَّق على مستخدمين/أدوار محددة
TO ALL: يُطبَّق على جميع المستخدمين
TO ALL EXCEPT user1, user2: يُطبَّق على جميع المستخدمين باستثناء المحدَّدين
بخلاف سياسات الصفوف، لا تؤثر سياسات الإخفاء في المستخدمين الذين لا تُطبَّق عليهم السياسة. وإذا لم تنطبق على مستخدم أي سياسة إخفاء، فسيتمكن من رؤية البيانات الأصلية.
إذا استهدفت عدة سياسات إخفاء العمود نفسه لمستخدم معيّن، فإن عبارة
عبارة PRIORITY
PRIORITY يحدّد ترتيب تطبيقها. وتُطبَّق السياسات من الأعلى أولوية إلى الأدنى.
الأولوية الافتراضية هي 0. وتُطبَّق السياسات ذات الأولوية نفسها بترتيب غير محدد.
مثال:
-- Applied second (lower priority)
CREATE MASKING POLICY mask1 ON users
UPDATE email = 'low@priority.com'
TO analyst
PRIORITY 1;
-- Applied first (higher priority)
CREATE MASKING POLICY mask2 ON users
UPDATE email = 'high@priority.com'
TO analyst
PRIORITY 10;
-- analyst sees 'low@priority.com' because it's applied last
اعتبارات الأداء
- قد تؤثر سياسات الإخفاء في أداء الاستعلام تبعًا لمدى تعقيد التعبير
- قد تُعطَّل بعض التحسينات في الجداول التي تتضمن سياسات إخفاء نشطة