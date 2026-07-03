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hashed

يُخزَّن القاموس بالكامل في الذاكرة على هيئة جدول تجزئة. ويمكن أن يحتوي على أي عدد من العناصر بأي معرّفات. وعمليًا، قد يصل عدد المفاتيح إلى عشرات الملايين من العناصر. مفتاح القاموس من النوع UInt64. جميع أنواع المصادر مدعومة. وعند التحديث، تُقرأ البيانات بالكامل (من ملف أو من جدول). مثال على التهيئة:

مثال على التهيئة مع الإعدادات:

sparse_hashed

يشبه hashed، لكنه يستخدم ذاكرة أقل مقابل زيادة في استخدام CPU. يكون نوع مفتاح القاموس UInt64. مثال على التهيئة:

يمكن أيضًا استخدام shards مع هذا النوع من القواميس، وهي أكثر أهمية في sparse_hashed منها في hashed لأن sparse_hashed أبطأ.

complex_key_hashed

يُستخدم هذا النوع من التخزين مع المفاتيح المركّبة. وهو مشابه لـ hashed. مثال على التهيئة:

complex_key_sparse_hashed

يُستخدم هذا النوع من التخزين مع المفاتيح المركبة. وهو مشابه لـ sparse_hashed. مثال على التهيئة:

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦