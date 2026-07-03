يُخزَّن القاموس بالكامل في الذاكرة على هيئة جدول تجزئة. ويمكن أن يحتوي على أي عدد من العناصر بأي معرّفات. وعمليًا، قد يصل عدد المفاتيح إلى عشرات الملايين من العناصر. مفتاح القاموس من النوع UInt64. جميع أنواع المصادر مدعومة. وعند التحديث، تُقرأ البيانات بالكامل (من ملف أو من جدول). مثال على التهيئة:
hashed
- DDL
- ملف التهيئة
LAYOUT(HASHED())
مثال على التهيئة مع الإعدادات:
- DDL
- ملف التهيئة
LAYOUT(HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
يشبه
sparse_hashed
hashed، لكنه يستخدم ذاكرة أقل مقابل زيادة في استخدام CPU.
يكون نوع مفتاح القاموس UInt64.
مثال على التهيئة:
- DDL
- ملف التهيئة
LAYOUT(SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
يمكن أيضًا استخدام
shards مع هذا النوع من القواميس، وهي أكثر أهمية في
sparse_hashed منها في
hashed لأن
sparse_hashed أبطأ.
يُستخدم هذا النوع من التخزين مع المفاتيح المركّبة. وهو مشابه لـ
complex_key_hashed
hashed.
مثال على التهيئة:
- DDL
- ملف التهيئة
LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
يُستخدم هذا النوع من التخزين مع المفاتيح المركبة. وهو مشابه لـ sparse_hashed. مثال على التهيئة:
complex_key_sparse_hashed
- DDL
- ملف التهيئة
LAYOUT(COMPLEX_KEY_SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))