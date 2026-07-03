خزّن قاموسًا في الذاكرة باستخدام جداول التجزئة: hashed, sparse_hashed, complex_key_hashed, complex_key_sparse_hashed

يُخزَّن القاموس بالكامل في الذاكرة على هيئة جدول تجزئة. ويمكن أن يحتوي على أي عدد من العناصر بأي معرّفات. وعمليًا، قد يصل عدد المفاتيح إلى عشرات الملايين من العناصر.

مفتاح القاموس من النوع UInt64

جميع أنواع المصادر مدعومة. وعند التحديث، تُقرأ البيانات بالكامل (من ملف أو من جدول).

مثال على التهيئة:

DDL

ملف التهيئة LAYOUT( HASHED ()) < layout > < hashed /> </ layout >

مثال على التهيئة مع الإعدادات:

DDL

ملف التهيئة LAYOUT( HASHED ([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5])) < layout > < hashed > <!-- إذا كانت قيمة shards أكبر من 1 (القيمة الافتراضية هي `1`)، فسيحمّل القاموس البيانات بالتوازي، وهذا مفيد إذا كان لديك عدد كبير جدًا من العناصر في قاموس واحد. --> < shards > 10 </ shards > <!-- حجم التراكم للـ blocks في الطابور المتوازي. بما أن عنق الزجاجة في التحميل المتوازي هو إعادة التجزئة، فمن أجل تجنّب التوقف لأن أحد الخيوط ينفّذ إعادة التجزئة، تحتاج إلى وجود قدر من التراكم. تُعد القيمة 10000 توازنًا جيدًا بين الذاكرة والسرعة. وحتى مع 10e10 عنصر، يمكنها استيعاب الحمل بالكامل دون حدوث تجويع. --> < shard_load_queue_backlog > 10000 </ shard_load_queue_backlog > <!-- الحد الأقصى لمعامل التحميل لجدول التجزئة. ومع القيم الأعلى، تُستغل الذاكرة بكفاءة أكبر (أي يُهدر قدر أقل منها)، لكن أداء القراءة قد يتراجع. القيم الصالحة: [0.5, 0.99] القيمة الافتراضية: 0.5 --> < max_load_factor > 0.5 </ max_load_factor > </ hashed > </ layout >

يشبه hashed ، لكنه يستخدم ذاكرة أقل مقابل زيادة في استخدام CPU.

يكون نوع مفتاح القاموس UInt64

مثال على التهيئة:

DDL

ملف التهيئة LAYOUT(SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5])) < layout > < sparse_hashed > <!-- <shards>1</shards> --> <!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> --> <!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> --> </ sparse_hashed > </ layout >

يمكن أيضًا استخدام shards مع هذا النوع من القواميس، وهي أكثر أهمية في sparse_hashed منها في hashed لأن sparse_hashed أبطأ.

hashed . يُستخدم هذا النوع من التخزين مع المفاتيح المركّبة . وهو مشابه لـ

مثال على التهيئة:

DDL

ملف التهيئة LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5])) < layout > < complex_key_hashed > <!-- <shards>1</shards> --> <!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> --> <!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> --> </ complex_key_hashed > </ layout >

يُستخدم هذا النوع من التخزين مع المفاتيح المركبة . وهو مشابه لـ sparse_hashed

مثال على التهيئة: