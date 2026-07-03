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ينشئ QUOTA يمكن إسنادها إلى مستخدم أو دور. الصيغة:
المفاتيح user_name, ip_address, forwarded_ip_address, client_key, client_key, user_name, client_key, ip_address, و normalized_query_hash تتوافق مع الحقول في جدول system.quotas. لا يمكن استخدام الخيارين IPV4_PREFIX_BITS و IPV6_PREFIX_BITS إلا عندما تكون KEYED BY هي ip_address أو forwarded_ip_address. وهما يتوافقان مع الحقل في جدول system.quotas. المعاملات queries, query_selects, query_inserts, errors, result_rows, result_bytes, read_rows, read_bytes, written_bytes, execution_time, failed_sequential_authentications, queries_per_normalized_hash تتوافق مع الحقول في جدول system.quotas_usage. تتيح عبارة ON CLUSTER إنشاء quotas على cluster، راجع Distributed DDL. أمثلة قيِّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات للمستخدم الحالي إلى 123 استعلامًا ضمن قيد مدته 15 شهرًا:
بالنسبة إلى المستخدم default، اجعل الحد الأقصى لوقت التنفيذ نصف ثانية خلال 30 دقيقة، وحدِّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات بـ 321 والحد الأقصى لعدد الأخطاء بـ 10 خلال خمسة أرباع ساعة:
أنشئ quota بحيث يكون لكل نمط استعلام مُطبَّع ومميّز bucket خاص به، بحد أقصى 100 تنفيذ في الساعة:
قيِّد كل نمط استعلام موحَّد بحيث لا يتجاوز 50 تنفيذًا في الساعة (بغض النظر عن نوع مفتاح الحصة):
يمكن العثور على أمثلة إضافية تستخدم إعدادات XML (غير المدعومة في ClickHouse Cloud) في دليل الحصص.

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦