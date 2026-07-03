المفاتيح
CREATE QUOTA [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name [ON CLUSTER cluster_name]
[IN access_storage_type]
[KEYED BY {user_name | ip_address | forwarded_ip_address | client_key | client_key,user_name | client_key,ip_address | normalized_query_hash} | NOT KEYED]
[IPV4_PREFIX_BITS number]
[IPV6_PREFIX_BITS number]
[FOR [RANDOMIZED] INTERVAL number {second | minute | hour | day | week | month | quarter | year}
{MAX { {queries | query_selects | query_inserts | errors | result_rows | result_bytes | read_rows | read_bytes | written_bytes | execution_time | failed_sequential_authentications | queries_per_normalized_hash} = number } [,...] |
NO LIMITS | TRACKING ONLY} [,...]]
[TO {role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}]
user_name,
ip_address,
forwarded_ip_address,
client_key,
client_key, user_name,
client_key, ip_address, و
normalized_query_hash تتوافق مع الحقول في جدول system.quotas.
لا يمكن استخدام الخيارين
IPV4_PREFIX_BITS و
IPV6_PREFIX_BITS إلا عندما تكون
KEYED BY هي
ip_address أو
forwarded_ip_address. وهما يتوافقان مع الحقل في جدول system.quotas.
المعاملات
queries,
query_selects,
query_inserts,
errors,
result_rows,
result_bytes,
read_rows,
read_bytes,
written_bytes,
execution_time,
failed_sequential_authentications,
queries_per_normalized_hash تتوافق مع الحقول في جدول system.quotas_usage.
تتيح عبارة
ON CLUSTER إنشاء quotas على cluster، راجع Distributed DDL.
أمثلة
قيِّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات للمستخدم الحالي إلى 123 استعلامًا ضمن قيد مدته 15 شهرًا:
بالنسبة إلى المستخدم default، اجعل الحد الأقصى لوقت التنفيذ نصف ثانية خلال 30 دقيقة، وحدِّد الحد الأقصى لعدد الاستعلامات بـ 321 والحد الأقصى لعدد الأخطاء بـ 10 خلال خمسة أرباع ساعة:
CREATE QUOTA qA FOR INTERVAL 15 month MAX queries = 123 TO CURRENT_USER;
أنشئ quota بحيث يكون لكل نمط استعلام مُطبَّع ومميّز bucket خاص به، بحد أقصى 100 تنفيذ في الساعة:
CREATE QUOTA qB FOR INTERVAL 30 minute MAX execution_time = 0.5, FOR INTERVAL 5 quarter MAX queries = 321, errors = 10 TO default;
قيِّد كل نمط استعلام موحَّد بحيث لا يتجاوز 50 تنفيذًا في الساعة (بغض النظر عن نوع مفتاح الحصة):
CREATE QUOTA qC KEYED BY normalized_query_hash FOR INTERVAL 1 hour MAX queries = 100 TO default;
يمكن العثور على أمثلة إضافية تستخدم إعدادات XML (غير المدعومة في ClickHouse Cloud) في دليل الحصص.
CREATE QUOTA qD FOR INTERVAL 1 hour MAX queries_per_normalized_hash = 50 TO default;