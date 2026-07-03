SET param = value

يمكنك أيضًا تعيين جميع القيم من ملف تعريف الإعدادات المحدد في استعلام واحد.

SET profile = 'profile-name-from-the-settings-file'

بالنسبة إلى الإعدادات المنطقية المعيّنة إلى true، يمكنك استخدام صياغة مختصرة بحذف تعيين القيمة. وعند تحديد اسم الإعداد فقط، يُعيَّن تلقائيًا إلى 1 (true).

-- These are equivalent: SET force_index_by_date = 1 SET force_index_by_date

​ SET TIME ZONE

SET TIME ZONE [=] 'timezone'

يضبط المنطقة الزمنية للجلسة. هذا اسم مستعار لـ SET session_timezone = 'timezone' ، وهو متاح للتوافق مع PostgreSQL وقواعد بيانات SQL الأخرى.

ترسل العديد من عملاء SQL وORMs وبرامج تشغيل JDBC الأمر SET TIME ZONE تلقائيًا عند الاتصال. تتيح هذه الصياغة لهذه الأدوات العمل مع ClickHouse من دون حلول مخصصة.

SET TIME ZONE 'UTC' ; SET TIME ZONE 'Europe/Amsterdam' ; SET TIME ZONE 'America/New_York' ; -- Verify the current session time zone SELECT getSetting( 'session_timezone' );

يجب أن تكون قيمة timezone اسمًا صحيحًا من قاعدة بيانات المناطق الزمنية لـ IANA . وسيؤدي استخدام اسم timezone غير صحيح إلى حدوث خطأ.

session_timezone ، راجع لمزيد من المعلومات حول الإعداد، راجع session_timezone

​ تعيين معلمات الاستعلام

يمكن أيضًا استخدام عبارة SET لتعريف معلمات الاستعلام بإضافة السابقة param_ قبل اسم المعلمة. تتيح لك معلمات الاستعلام كتابة استعلامات عامة باستخدام عناصر نائبة تُستبدل بالقيم الفعلية وقت التنفيذ.

SET param_name = value

لاستخدام معلمة استعلام في استعلامك، أشِر إليها باستخدام الصيغة {name: datatype} :

SET param_id = 42 ; SET param_name = 'John' ; SELECT * FROM users WHERE id = {id: UInt32} AND name = { name : String};

تكون معلمات الاستعلام مفيدةً بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة إلى تنفيذ الاستعلام نفسه عدة مرات باستخدام قيم مختلفة.

Identifier ، راجع لمزيد من المعلومات التفصيلية حول معلمات الاستعلام، بما في ذلك استخدامها مع النوع، راجع تعريف معلمات الاستعلام واستخدامها