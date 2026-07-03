Skip to main content
يُعيّن value للإعداد param في الجلسة الحالية. لا يمكنك تغيير إعدادات الخادم بهذه الطريقة. يمكنك أيضًا تعيين جميع القيم من ملف تعريف الإعدادات المحدد في استعلام واحد.
بالنسبة إلى الإعدادات المنطقية المعيّنة إلى true، يمكنك استخدام صياغة مختصرة بحذف تعيين القيمة. وعند تحديد اسم الإعداد فقط، يُعيَّن تلقائيًا إلى 1 (true).

SET TIME ZONE

يضبط المنطقة الزمنية للجلسة. هذا اسم مستعار لـ SET session_timezone = 'timezone'، وهو متاح للتوافق مع PostgreSQL وقواعد بيانات SQL الأخرى. ترسل العديد من عملاء SQL وORMs وبرامج تشغيل JDBC الأمر SET TIME ZONE تلقائيًا عند الاتصال. تتيح هذه الصياغة لهذه الأدوات العمل مع ClickHouse من دون حلول مخصصة.
يجب أن تكون قيمة timezone اسمًا صحيحًا من قاعدة بيانات المناطق الزمنية لـ IANA. وسيؤدي استخدام اسم timezone غير صحيح إلى حدوث خطأ. لمزيد من المعلومات حول الإعداد session_timezone، راجع session_timezone.

تعيين معلمات الاستعلام

يمكن أيضًا استخدام عبارة SET لتعريف معلمات الاستعلام بإضافة السابقة param_ قبل اسم المعلمة. تتيح لك معلمات الاستعلام كتابة استعلامات عامة باستخدام عناصر نائبة تُستبدل بالقيم الفعلية وقت التنفيذ.
لاستخدام معلمة استعلام في استعلامك، أشِر إليها باستخدام الصيغة {name: datatype}:
تكون معلمات الاستعلام مفيدةً بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة إلى تنفيذ الاستعلام نفسه عدة مرات باستخدام قيم مختلفة. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول معلمات الاستعلام، بما في ذلك استخدامها مع النوع Identifier، راجع تعريف معلمات الاستعلام واستخدامها. لمزيد من المعلومات، راجع الإعدادات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦