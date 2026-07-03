يُعيّن
SET param = value
value للإعداد
param في الجلسة الحالية. لا يمكنك تغيير إعدادات الخادم بهذه الطريقة.
يمكنك أيضًا تعيين جميع القيم من ملف تعريف الإعدادات المحدد في استعلام واحد.
بالنسبة إلى الإعدادات المنطقية المعيّنة إلى true، يمكنك استخدام صياغة مختصرة بحذف تعيين القيمة. وعند تحديد اسم الإعداد فقط، يُعيَّن تلقائيًا إلى
SET profile = 'profile-name-from-the-settings-file'
1 (true).
-- These are equivalent:
SET force_index_by_date = 1
SET force_index_by_date
SET TIME ZONE
يضبط المنطقة الزمنية للجلسة. هذا اسم مستعار لـ
SET TIME ZONE [=] 'timezone'
SET session_timezone = 'timezone'، وهو متاح للتوافق مع PostgreSQL وقواعد بيانات SQL الأخرى.
ترسل العديد من عملاء SQL وORMs وبرامج تشغيل JDBC الأمر
SET TIME ZONE تلقائيًا عند الاتصال. تتيح هذه الصياغة لهذه الأدوات العمل مع ClickHouse من دون حلول مخصصة.
يجب أن تكون قيمة timezone اسمًا صحيحًا من قاعدة بيانات المناطق الزمنية لـ IANA. وسيؤدي استخدام اسم timezone غير صحيح إلى حدوث خطأ. لمزيد من المعلومات حول الإعداد
SET TIME ZONE 'UTC';
SET TIME ZONE 'Europe/Amsterdam';
SET TIME ZONE 'America/New_York';
-- Verify the current session time zone
SELECT getSetting('session_timezone');
session_timezone، راجع session_timezone.
يمكن أيضًا استخدام عبارة
تعيين معلمات الاستعلام
SET لتعريف معلمات الاستعلام بإضافة السابقة
param_ قبل اسم المعلمة.
تتيح لك معلمات الاستعلام كتابة استعلامات عامة باستخدام عناصر نائبة تُستبدل بالقيم الفعلية وقت التنفيذ.
لاستخدام معلمة استعلام في استعلامك، أشِر إليها باستخدام الصيغة
SET param_name = value
{name: datatype}:
تكون معلمات الاستعلام مفيدةً بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة إلى تنفيذ الاستعلام نفسه عدة مرات باستخدام قيم مختلفة. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول معلمات الاستعلام، بما في ذلك استخدامها مع النوع
SET param_id = 42;
SET param_name = 'John';
SELECT * FROM users
WHERE id = {id: UInt32}
AND name = {name: String};
Identifier، راجع تعريف معلمات الاستعلام واستخدامها.
لمزيد من المعلومات، راجع الإعدادات.