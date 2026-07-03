CREATE ROLE [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name1 [, name2 [,...]] [ON CLUSTER cluster_name]
[IN access_storage_type]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] | PROFILE 'profile_name'] [,...]
يمكن إسناد عدة أدوار إلى المستخدم. ويمكن للمستخدمين تفعيل الأدوار المُسندة إليهم بأي مجموعة يختارونها باستخدام عبارة SET ROLE. ويكون النطاق النهائي للامتيازات عبارة عن مجموعة مجمّعة من جميع امتيازات كل الأدوار المفعّلة. وإذا كانت لدى المستخدم امتيازات ممنوحة مباشرةً إلى حساب المستخدم، فإنها تُجمع أيضًا مع الامتيازات الممنوحة عبر الأدوار. يمكن أن تكون للمستخدم أدوار افتراضية تُفعَّل عند تسجيل دخوله. لتعيين الأدوار الافتراضية، استخدم عبارة SET DEFAULT ROLE أو عبارة ALTER USER. لسحب دور، استخدم عبارة REVOKE. لحذف دور، استخدم عبارة DROP ROLE. ويُسحب الدور المحذوف تلقائيًا من جميع المستخدمين والأدوار التي كان مُسندًا إليها.
إدارة الأدوار
أمثلة
تنشئ مجموعة الاستعلامات هذه الدور
CREATE ROLE accountant;
GRANT SELECT ON db.* TO accountant;
accountant الذي يملك امتياز قراءة البيانات من قاعدة البيانات
db.
إسناد الدور إلى المستخدم
mira:
بعد تعيين الدور، يمكن للمستخدم استخدامه وتنفيذ الاستعلامات المسموح بها. على سبيل المثال:
GRANT accountant TO mira;
SET ROLE accountant;
SELECT * FROM db.*;