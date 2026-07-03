لا ينشئ هذا الاستعلام بيانات على القرص، بل يفترض أن البيانات موجودة بالفعل في المواقع المناسبة، ويضيف فقط معلومات عن الجدول أو القاموس أو قاعدة البيانات المحددة إلى الخادم. بعد تنفيذ استعلام
ATTACH TABLE|DICTIONARY|DATABASE [IF NOT EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster] ...
ATTACH، سيصبح الخادم على علم بوجود الجدول أو القاموس أو قاعدة البيانات.
إذا كان قد سبق فصل جدول (استعلام DETACH)، أي إن بنيته معروفة، فيمكنك استخدام الصيغة المختصرة من دون تعريف البنية.
الصياغة
إرفاق جدول موجود
يُستخدم هذا الاستعلام عند تشغيل الخادم. يخزّن الخادم البيانات الوصفية للجداول في هيئة ملفات تحتوي على استعلامات
ATTACH TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
ATTACH، ويشغّلها ببساطة عند بدء التشغيل (باستثناء بعض جداول النظام التي تُنشأ صراحةً على الخادم).
إذا كان الجدول قد فُصل بشكل دائم، فلن يُعاد إرفاقه عند بدء تشغيل الخادم، لذا عليك استخدام استعلام
ATTACH صراحةً.
إنشاء جدول جديد وإرفاق البيانات به
ينشئ هذا الاستعلام جدولًا جديدًا بالبنية المحددة، ويُرفق بيانات الجدول من الدليل المحدد داخل
مع تحديد مسار بيانات الجدول
user_files.
البنية
مثال
ATTACH TABLE name FROM 'path/to/data/' (col1 Type1, ...)
Query
DROP TABLE IF EXISTS test;
INSERT INTO TABLE FUNCTION file('01188_attach/test/data.TSV', 'TSV', 's String, n UInt8') VALUES ('test', 42);
ATTACH TABLE test FROM '01188_attach/test' (s String, n UInt8) ENGINE = File(TSV);
SELECT * FROM test;
Response
┌─s────┬──n─┐
│ test │ 42 │
└──────┴────┘
ينشئ هذا الاستعلام جدولًا جديدًا بالبنية المحددة ويُرفق البيانات من الجدول ذي الـ UUID المحدد. وهو مدعوم من محرك قاعدة البيانات Atomic. بنية الجملة
مع UUID جدول محدد
ATTACH TABLE name UUID '<uuid>' (col1 Type1, ...)
يتيح ذلك إرفاق جدول MergeTree غير مكرّر كـ ReplicatedMergeTree. سيُنشأ جدول ReplicatedMergeTree باستخدام قيم إعدادَي
إرفاق جدول MergeTree كـ ReplicatedMergeTree
default_replica_path و
default_replica_name. ومن الممكن أيضًا إرفاق جدول مكرّر كجدول MergeTree عادي.
لاحظ أن بيانات الجدول في ZooKeeper لا تتأثر بهذا الاستعلام. وهذا يعني أنه يجب عليك إضافة البيانات الوصفية في ZooKeeper باستخدام
SYSTEM RESTORE REPLICA أو مسحها باستخدام
SYSTEM DROP REPLICA ... FROM ZKPATH ... بعد الإرفاق.
إذا كنت تحاول إضافة نسخة متماثلة إلى جدول ReplicatedMergeTree موجود، فضع في اعتبارك أن جميع البيانات المحلية في جدول MergeTree المحوَّل ستصبح
detached.
البنية
تحويل الجدول إلى جدول Replicated
ATTACH TABLE [db.]name AS [NOT] REPLICATED
تحويل الجدول إلى جدول غير مكرّر احصل على مسار ZooKeeper واسم النسخة المتماثلة للجدول:
DETACH TABLE test;
ATTACH TABLE test AS REPLICATED;
SYSTEM RESTORE REPLICA test;
Query
SELECT replica_name, zookeeper_path FROM system.replicas WHERE table='test';
ألحِق الجدول كجدول غير مُكرَّر، واحذف بيانات النسخة المتماثلة من ZooKeeper:
Response
┌─replica_name─┬─zookeeper_path─────────────────────────────────────────────┐
│ r1 │ /clickhouse/tables/401e6a1f-9bf2-41a3-a900-abb7e94dff98/s1 │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
DETACH TABLE test;
ATTACH TABLE test AS NOT REPLICATED;
SYSTEM DROP REPLICA 'r1' FROM ZKPATH '/clickhouse/tables/401e6a1f-9bf2-41a3-a900-abb7e94dff98/s1';
يُرفق قاموسًا فُصل سابقًا. الصيغة
إرفاق قاموس موجود
ATTACH DICTIONARY [IF NOT EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
يُرفِق قاعدة بيانات سبق فصلها. الصيغة
إرفاق قاعدة بيانات موجودة
ATTACH DATABASE [IF NOT EXISTS] name [ENGINE=<database engine>] [ON CLUSTER cluster]