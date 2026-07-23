flat يخزّن البيانات في مصفوفات مسطّحة مفهرسة حسب المفتاح. وهو أسرع تخطيط، لكن يجب أن تكون المفاتيح من النوع UInt64 وأن تكون محدودة بالقيمة max_array_size .

hashed يخزّن البيانات في جدول hash. لا يوجد حد لحجم المفتاح، ويدعم أي عدد من العناصر.

sparse_hashed يشبه hashed ، لكنه يضحّي ببعض CPU مقابل تقليل استخدام الذاكرة.

complex_key_hashed يشبه hashed ، للمفاتيح المركبة.

complex_key_sparse_hashed يشبه sparse_hashed ، للمفاتيح المركبة.

hashed_array تُخزَّن السمات في مصفوفات مع جدول hash يربط المفاتيح بفهارس المصفوفات. وهو فعّال من حيث الذاكرة عند وجود عدد كبير من السمات.

complex_key_hashed_array يشبه hashed_array ، للمفاتيح المركبة.

range_hashed جدول hash مع ranges مرتبة. يدعم عمليات lookup حسب المفتاح + نطاق التاريخ/الوقت.

complex_key_range_hashed يشبه range_hashed ، للمفاتيح المركبة.

cache cache ثابتة الحجم داخل الذاكرة. لا تُخزَّن إلا المفاتيح التي يكثر الوصول إليها.

complex_key_cache يشبه cache ، للمفاتيح المركبة.

ssd_cache يشبه cache ، لكنه يخزّن البيانات على SSD مع index داخل الذاكرة.

complex_key_ssd_cache يشبه ssd_cache ، للمفاتيح المركبة.

direct لا يستخدم تخزينًا داخل الذاكرة — بل يستعلم المصدر مباشرةً لكل طلب.

complex_key_direct يشبه direct ، للمفاتيح المركبة.

ip_trie بنية trie لإجراء عمليات lookup سريعة على بادئات IP (المعتمدة على CIDR).

hierarchical يدعم البُنى الهرمية باستخدام مفتاح رقمي يصف علاقات الأصل والفرع.

polygon عمليات lookup فعّالة للنقطة داخل المضلع (الترميز الجغرافي العكسي).