تدعم ClickHouse القواميس الهرمية ذات مفتاح رقمي. انظر إلى البنية الهرمية التالية:
القواميس الهرمية
يمكن تمثيل هذا التسلسل الهرمي بجدول القاموس التالي.
0 (Common parent)
│
├── 1 (United States of America)
│ │
│ └── 2 (California)
│ │
│ └── 3 (San Francisco)
│
└── 4 (Great Britain)
│
└── 5 (London)
يحتوي هذا الجدول على عمود
|region_id
|parent_region
|region_name
|1
|0
|الولايات المتحدة الأمريكية
|2
|1
|كاليفورنيا
|3
|2
|سان فرانسيسكو
|4
|0
|بريطانيا العظمى
|5
|4
|لندن
parent_region يتضمن مفتاح أقرب عنصر أب لهذا العنصر.
يدعم ClickHouse الخاصية الهرمية لسمات القواميس الخارجية. تتيح لك هذه الخاصية تهيئة القاموس الهرمي بطريقة مماثلة لما هو موضح أعلاه.
تتيح لك الدالة dictGetHierarchy الحصول على سلسلة العناصر الأب لعنصر معيّن. وتُرجع الدالة dictGetRoot السلف الأعلى فقط (الجذر) لعنصر معيّن.
في مثالنا، يمكن أن تكون بنية القاموس كما يلي:
- DDL
- ملف التكوين
CREATE DICTIONARY regions_dict
(
region_id UInt64,
parent_region UInt64 DEFAULT 0 HIERARCHICAL,
region_name String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY region_id
SOURCE(...)
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(3600);