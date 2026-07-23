Skip to main content

القواميس الهرمية

تدعم ClickHouse القواميس الهرمية ذات مفتاح رقمي. انظر إلى البنية الهرمية التالية:
يمكن تمثيل هذا التسلسل الهرمي بجدول القاموس التالي. يحتوي هذا الجدول على عمود parent_region يتضمن مفتاح أقرب عنصر أب لهذا العنصر. يدعم ClickHouse الخاصية الهرمية لسمات القواميس الخارجية. تتيح لك هذه الخاصية تهيئة القاموس الهرمي بطريقة مماثلة لما هو موضح أعلاه. تتيح لك الدالة dictGetHierarchy الحصول على سلسلة العناصر الأب لعنصر معيّن. وتُرجع الدالة dictGetRoot السلف الأعلى فقط (الجذر) لعنصر معيّن. في مثالنا، يمكن أن تكون بنية القاموس كما يلي:

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦