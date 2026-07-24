يسمح بتنفيذ الاستعلامات نيابةً عن مستخدم آخر.

EXECUTE AS target_user; EXECUTE AS target_user subquery;

الصيغة الأولى (من دون subquery ) تجعل جميع الاستعلامات التالية في الجلسة الحالية تُنفَّذ نيابةً عن target_user المحدد.

الصيغة الثانية (مع subquery ) لا تنفِّذ إلا subquery المحدد نيابةً عن target_user المحدد.

لكي تعمل كلتا الصيغتين، يجب ضبط إعداد التهيئة access_control_improvements.allow_impersonate_user على 1 ، وأن يكون امتياز IMPERSONATE قد مُنِح. على سبيل المثال، الأوامر التالية

GRANT IMPERSONATE ON user1 TO user2; GRANT IMPERSONATE ON * TO user3;

اسمح للمستخدم user2 بتنفيذ الأوامر EXECUTE AS user1 ... ، واسمح أيضًا للمستخدم user3 بتنفيذ الأوامر باسم أي مستخدم.

أثناء انتحال صفة مستخدم آخر، تُرجع الدالة currentUser() اسم ذلك المستخدم الآخر، وتُرجع الدالة authenticatedUser() اسم المستخدم الذي تمت مصادقته فعليًا.