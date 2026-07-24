البنية
الصيغة الأولى (من دون
EXECUTE AS target_user;
EXECUTE AS target_user subquery;
subquery) تجعل جميع الاستعلامات التالية في الجلسة الحالية تُنفَّذ نيابةً عن
target_user المحدد.
الصيغة الثانية (مع
subquery) لا تنفِّذ إلا
subquery المحدد نيابةً عن
target_user المحدد.
لكي تعمل كلتا الصيغتين، يجب ضبط إعداد التهيئة
access_control_improvements.allow_impersonate_user
على
1، وأن يكون امتياز
IMPERSONATE قد مُنِح. على سبيل المثال، الأوامر التالية
اسمح للمستخدم
GRANT IMPERSONATE ON user1 TO user2;
GRANT IMPERSONATE ON * TO user3;
user2 بتنفيذ الأوامر
EXECUTE AS user1 ...، واسمح أيضًا للمستخدم
user3 بتنفيذ الأوامر باسم أي مستخدم.
أثناء انتحال صفة مستخدم آخر، تُرجع الدالة currentUser() اسم ذلك المستخدم الآخر،
وتُرجع الدالة authenticatedUser() اسم المستخدم الذي تمت مصادقته فعليًا.
أمثلة
SELECT currentUser(), authenticatedUser(); -- outputs "default default"
CREATE USER james;
EXECUTE AS james SELECT currentUser(), authenticatedUser(); -- outputs "james default"