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يسمح بتنفيذ الاستعلامات نيابةً عن مستخدم آخر.

البنية

الصيغة الأولى (من دون subquery) تجعل جميع الاستعلامات التالية في الجلسة الحالية تُنفَّذ نيابةً عن target_user المحدد. الصيغة الثانية (مع subquery) لا تنفِّذ إلا subquery المحدد نيابةً عن target_user المحدد. لكي تعمل كلتا الصيغتين، يجب ضبط إعداد التهيئة access_control_improvements.allow_impersonate_user على 1، وأن يكون امتياز IMPERSONATE قد مُنِح. على سبيل المثال، الأوامر التالية
اسمح للمستخدم user2 بتنفيذ الأوامر EXECUTE AS user1 ...، واسمح أيضًا للمستخدم user3 بتنفيذ الأوامر باسم أي مستخدم. أثناء انتحال صفة مستخدم آخر، تُرجع الدالة currentUser() اسم ذلك المستخدم الآخر، وتُرجع الدالة authenticatedUser() اسم المستخدم الذي تمت مصادقته فعليًا.

أمثلة

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦