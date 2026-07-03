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يتضمن ClickHouse ميزة مدمجة للعمل مع geobase.

يتيح لك ذلك ما يلي:

استخدام معرّف المنطقة للحصول على اسمها باللغة المطلوبة.

استخدام معرّف المنطقة للحصول على معرّف مدينة أو منطقة أو دائرة اتحادية أو دولة أو قارة.

التحقق مما إذا كانت منطقة ما جزءًا من منطقة أخرى.

الحصول على تسلسل المناطق الأم.

تدعم جميع الدوال «التعدّد المحلي»، أي القدرة على استخدام وجهات نظر مختلفة حول تبعية المناطق في الوقت نفسه. لمزيد من المعلومات، راجع قسم «الدوال الخاصة بالعمل مع قواميس تحليلات الويب».

تكون القواميس الداخلية معطّلة في الحزمة الافتراضية. لتمكينها، أزل التعليق عن المعلَمين path_to_regions_hierarchy_file و path_to_regions_names_files في ملف تهيئة الخادم.

يتم تحميل geobase من ملفات نصية.

ضع ملفات regions_hierarchy*.txt في الدليل path_to_regions_hierarchy_file . يجب أن يحتوي مَعلَم التهيئة هذا على المسار إلى الملف regions_hierarchy.txt (التسلسل الهرمي الإقليمي الافتراضي)، ويجب أن تكون الملفات الأخرى ( regions_hierarchy_ua.txt ) موجودة في الدليل نفسه.

ضع ملفات regions_names_*.txt في الدليل path_to_regions_names_files .

يمكنك أيضًا إنشاء هذه الملفات بنفسك. يكون تنسيق الملف كما يلي:

regions_hierarchy*.txt : TabSeparated (من دون ترويسة)، الأعمدة:

معرّف المنطقة ( UInt32 )

) معرّف المنطقة الأم ( UInt32 )

) نوع المنطقة ( UInt8 ): 1 - قارة، 3 - دولة، 4 - دائرة اتحادية، 5 - منطقة، 6 - مدينة؛ أما الأنواع الأخرى فلا قيم لها

): 1 - قارة، 3 - دولة، 4 - دائرة اتحادية، 5 - منطقة، 6 - مدينة؛ أما الأنواع الأخرى فلا قيم لها عدد السكان ( UInt32 ) — عمود اختياري

regions_names_*.txt : TabSeparated (من دون ترويسة)، الأعمدة:

معرّف المنطقة ( UInt32 )

) اسم المنطقة ( String ) — لا يمكن أن يحتوي على علامات جدولة أو محارف سطر جديد، حتى لو كانت مُهرَّبة.

تُستخدم مصفوفة مسطّحة للتخزين في RAM. لذلك، يجب ألا تتجاوز المعرّفات مليونًا.

يمكن تحديث القواميس من دون إعادة تشغيل الخادم. ومع ذلك، لا يتم تحديث مجموعة القواميس المتاحة. عند التحديث، تُفحَص أوقات تعديل الملفات. وإذا تغيّر ملف، يُحدَّث القاموس. يُضبط الفاصل الزمني للتحقق من التغييرات في المعلَمة builtin_dictionaries_reload_interval . لا تحظر تحديثات القواميس (باستثناء التحميل عند أول استخدام) الاستعلامات. أثناء التحديثات، تستخدم الاستعلامات الإصدارات القديمة من القواميس. وإذا حدث خطأ أثناء التحديث، يُكتَب الخطأ في سجل الخادم، وتستمر الاستعلامات في استخدام الإصدار القديم من القواميس.

نوصي بتحديث القواميس دوريًا من geobase. أثناء التحديث، أنشئ ملفات جديدة واكتبها في موقع منفصل. وعندما يصبح كل شيء جاهزًا، أعد تسميتها بأسماء الملفات التي يستخدمها الخادم.

توجد أيضًا دوال للعمل مع معرّفات أنظمة التشغيل ومحركات البحث، لكن لا ينبغي استخدامها.