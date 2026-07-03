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ينشئ سياسة الصفوف، أي عامل تصفية يُستخدم لتحديد الصفوف التي يمكن للمستخدم قراءتها من جدول.
لا تكون سياسات الصفوف مجدية إلا للمستخدمين الذين لديهم وصول readonly. إذا كان بإمكان المستخدم تعديل جدول أو نسخ partition بين الجداول، فإن ذلك يُلغي قيود سياسات الصفوف.
الصياغة:

عبارة USING

تتيح تحديد شرط لتصفية الصفوف. يرى المستخدم صفًا إذا كانت قيمة الشرط المحسوبة لهذا الصف غير صفرية.

عبارة TO

في قسم TO، يمكنك تحديد قائمة بالمستخدمين والأدوار التي تنطبق عليها هذه السياسة. على سبيل المثال، CREATE ROW POLICY ... TO accountant, john@localhost. تعني الكلمة المفتاحية ALL جميع مستخدمي ClickHouse، بما في ذلك المستخدم الحالي. وتتيح الكلمة المفتاحية ALL EXCEPT استبعاد بعض المستخدمين من قائمة جميع المستخدمين، على سبيل المثال، CREATE ROW POLICY ... TO ALL EXCEPT accountant, john@localhost

عبارة AS

يُسمح بتفعيل أكثر من سياسة واحدة على الجدول نفسه للمستخدم نفسه في الوقت ذاته. لذلك نحتاج إلى طريقة لدمج الشروط الواردة من سياسات متعددة. افتراضيًا، تُدمَج السياسات باستخدام العامل المنطقي OR. على سبيل المثال، السياسات التالية:
يُمكِّن المستخدم peter من رؤية الصفوف التي يكون فيها إما b=1 أو c=2. تحدِّد عبارة AS كيفية دمج السياسات مع السياسات الأخرى. ويمكن أن تكون السياسات إما متساهلة أو مقيِّدة. وبشكل افتراضي، تكون السياسات متساهلة، ما يعني أنها تُدمج باستخدام المعامل المنطقي OR. ويمكن بدلاً من ذلك تعريف السياسة على أنها مقيِّدة. وتُدمج السياسات المقيِّدة باستخدام المعامل المنطقي AND. إليك الصيغة العامة:
على سبيل المثال، السياسات التالية:
اسمح للمستخدم peter برؤية الصفوف فقط إذا كان الشرطان b=1 AND c=2 متحققَين. تُدمَج سياسات قاعدة البيانات مع سياسات الجدول. على سبيل المثال، السياسات التالية:
يتيح للمستخدم peter رؤية صفوف table1 فقط إذا تحقّق الشرطان b=1 AND c=2 معًا، رغم أن أي جدول آخر في mydb لن تُطبَّق عليه للمستخدم سوى سياسة b=1.

عبارة ON CLUSTER

تسمح بإنشاء سياسات الصفوف على مستوى العنقود، راجع DDL الموزع.

أمثلة

CREATE ROW POLICY filter1 ON mydb.mytable USING a<1000 TO accountant, john@localhost CREATE ROW POLICY filter2 ON mydb.mytable USING a<1000 AND b=5 TO ALL EXCEPT mira CREATE ROW POLICY filter3 ON mydb.mytable USING 1 TO admin CREATE ROW POLICY filter4 ON mydb.* USING 1 TO admin
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦