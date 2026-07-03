CREATE [ROW] POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name1 [ON CLUSTER cluster_name1] ON [db1.]table1|db1.*
[, policy_name2 [ON CLUSTER cluster_name2] ON [db2.]table2|db2.* ...]
[IN access_storage_type]
[FOR SELECT] USING condition
[AS {PERMISSIVE | RESTRICTIVE}]
[TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]}]
تتيح تحديد شرط لتصفية الصفوف. يرى المستخدم صفًا إذا كانت قيمة الشرط المحسوبة لهذا الصف غير صفرية.
عبارة USING
في قسم
عبارة TO
TO، يمكنك تحديد قائمة بالمستخدمين والأدوار التي تنطبق عليها هذه السياسة. على سبيل المثال،
CREATE ROW POLICY ... TO accountant, john@localhost.
تعني الكلمة المفتاحية
ALL جميع مستخدمي ClickHouse، بما في ذلك المستخدم الحالي. وتتيح الكلمة المفتاحية
ALL EXCEPT استبعاد بعض المستخدمين من قائمة جميع المستخدمين، على سبيل المثال،
CREATE ROW POLICY ... TO ALL EXCEPT accountant, john@localhost
يُسمح بتفعيل أكثر من سياسة واحدة على الجدول نفسه للمستخدم نفسه في الوقت ذاته. لذلك نحتاج إلى طريقة لدمج الشروط الواردة من سياسات متعددة. افتراضيًا، تُدمَج السياسات باستخدام العامل المنطقي
عبارة AS
OR. على سبيل المثال، السياسات التالية:
يُمكِّن المستخدم
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 TO peter, antonio
peter من رؤية الصفوف التي يكون فيها إما
b=1 أو
c=2.
تحدِّد عبارة
AS كيفية دمج السياسات مع السياسات الأخرى. ويمكن أن تكون السياسات إما متساهلة أو مقيِّدة. وبشكل افتراضي، تكون السياسات متساهلة، ما يعني أنها تُدمج باستخدام المعامل المنطقي
OR.
ويمكن بدلاً من ذلك تعريف السياسة على أنها مقيِّدة. وتُدمج السياسات المقيِّدة باستخدام المعامل المنطقي
AND.
إليك الصيغة العامة:
على سبيل المثال، السياسات التالية:
row_is_visible = (one or more of the permissive policies' conditions are non-zero) AND
(all of the restrictive policies's conditions are non-zero)
اسمح للمستخدم
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 AS RESTRICTIVE TO peter, antonio
peter برؤية الصفوف فقط إذا كان الشرطان
b=1 AND
c=2 متحققَين.
تُدمَج سياسات قاعدة البيانات مع سياسات الجدول.
على سبيل المثال، السياسات التالية:
يتيح للمستخدم
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.* USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 AS RESTRICTIVE TO peter, antonio
peter رؤية صفوف table1 فقط إذا تحقّق الشرطان
b=1 AND
c=2 معًا، رغم أن أي جدول آخر في mydb لن تُطبَّق عليه للمستخدم سوى سياسة
b=1.
تسمح بإنشاء سياسات الصفوف على مستوى العنقود، راجع DDL الموزع.
عبارة ON CLUSTER
أمثلة
CREATE ROW POLICY filter1 ON mydb.mytable USING a<1000 TO accountant, john@localhost
CREATE ROW POLICY filter2 ON mydb.mytable USING a<1000 AND b=5 TO ALL EXCEPT mira
CREATE ROW POLICY filter3 ON mydb.mytable USING 1 TO admin
CREATE ROW POLICY filter4 ON mydb.* USING 1 TO admin