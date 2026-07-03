يحذف كيانًا موجودًا. إذا حُدِّدت العبارة IF EXISTS ، فلن تُرجع هذه الاستعلامات خطأً إذا لم يكن الكيان موجودًا. وإذا حُدِّد المُعدِّل SYNC ، فسيُحذف الكيان دون تأخير.

​ DROP DATABASE

يحذف جميع الجداول داخل قاعدة البيانات db ، ثم يحذف قاعدة البيانات db نفسها.

الصيغة:

DROP DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster] [SYNC]

​ DROP TABLE

يحذف جدولًا واحدًا أو أكثر.

للتراجع عن حذف جدول، يُرجى مراجعة UNDROP TABLE

البنية:

DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [IF EMPTY] [db1.]name_1[, [db2.]name_2, ...] [ON CLUSTER cluster] [SYNC]

القيود:

إذا تم تحديد البند IF EMPTY ، فلن يتحقق الخادم من خلو الجدول إلا على النسخة المتماثلة التي استقبلت الاستعلام.

، فلن يتحقق الخادم من خلو الجدول إلا على النسخة المتماثلة التي استقبلت الاستعلام. حذف عدة جداول دفعة واحدة ليس عملية ذرية، أي إذا فشل حذف أحد الجداول، فلن تُحذف الجداول التالية.

​ DROP DICTIONARY

يحذف القاموس.

الصيغة:

DROP DICTIONARY [IF EXISTS] [db.] name [SYNC]

​ DROP USER

يحذف مستخدمًا.

الصيغة:

DROP USER [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]

​ DROP ROLE

يحذف دورًا. ويُلغى الدور المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لديها.

الصيغة:

DROP ROLE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]

​ DROP ROW POLICY

يحذف ROW سياسة. وتُلغى ROW سياسة المحذوفة من جميع الكيانات التي كانت مُعيَّنة لها.

البنية:

DROP [ROW] POLICY [IF EXISTS] name [,...] ON [database.] table [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]

​ DROP MASKING POLICY

يحذف سياسة إخفاء البيانات.

الصيغة:

DROP MASKING POLICY [IF EXISTS] name ON [database.] table [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]

​ DROP QUOTA

يحذف QUOTA. ويُلغى QUOTA المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لها.

الصيغة:

DROP QUOTA [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]

​ DROP SETTINGS PROFILE

يحذف ملف تعريف إعدادات. ويُلغى ملف تعريف الإعدادات المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لها.

بناء الجملة:

DROP [SETTINGS] PROFILE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]

​ DROP VIEW

يحذف عرضًا. ويمكن أيضًا حذف العروض باستخدام الأمر DROP TABLE ، لكن DROP VIEW يتحقق من أن [db.]name عبارة عن عرض.

البنية:

DROP VIEW [IF EXISTS] [db.] name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]

​ DROP FUNCTION

يحذف دالة معرّفة من قِبل المستخدم أُنشئت باستخدام CREATE FUNCTION . لا يمكن حذف دوال النظام.

الصيغة

DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name [on CLUSTER cluster]

مثال

CREATE FUNCTION linear_equation AS (x, k, b) -> k * x + b; DROP FUNCTION linear_equation;

​ DROP NAMED COLLECTION

يحذف مجموعة مسماة.

الصيغة

DROP NAMED COLLECTION [IF EXISTS] name [on CLUSTER cluster]

مثال