IF EXISTS، فلن تُرجع هذه الاستعلامات خطأً إذا لم يكن الكيان موجودًا. وإذا حُدِّد المُعدِّل
SYNC، فسيُحذف الكيان دون تأخير.
يحذف جميع الجداول داخل قاعدة البيانات
DROP DATABASE
db، ثم يحذف قاعدة البيانات
db نفسها.
الصيغة:
DROP DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
يحذف جدولًا واحدًا أو أكثر. البنية:
DROP TABLE
القيود:
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [IF EMPTY] [db1.]name_1[, [db2.]name_2, ...] [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
- إذا تم تحديد البند
IF EMPTY، فلن يتحقق الخادم من خلو الجدول إلا على النسخة المتماثلة التي استقبلت الاستعلام.
- حذف عدة جداول دفعة واحدة ليس عملية ذرية، أي إذا فشل حذف أحد الجداول، فلن تُحذف الجداول التالية.
يحذف القاموس. الصيغة:
DROP DICTIONARY
DROP DICTIONARY [IF EXISTS] [db.]name [SYNC]
يحذف مستخدمًا. الصيغة:
DROP USER
DROP USER [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
يحذف دورًا. ويُلغى الدور المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لديها. الصيغة:
DROP ROLE
DROP ROLE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
يحذف ROW سياسة. وتُلغى ROW سياسة المحذوفة من جميع الكيانات التي كانت مُعيَّنة لها. البنية:
DROP ROW POLICY
DROP [ROW] POLICY [IF EXISTS] name [,...] ON [database.]table [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
يحذف سياسة إخفاء البيانات. الصيغة:
DROP MASKING POLICY
DROP MASKING POLICY [IF EXISTS] name ON [database.]table [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
يحذف QUOTA. ويُلغى QUOTA المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لها. الصيغة:
DROP QUOTA
DROP QUOTA [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
يحذف ملف تعريف إعدادات. ويُلغى ملف تعريف الإعدادات المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لها. بناء الجملة:
DROP SETTINGS PROFILE
DROP [SETTINGS] PROFILE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name] [FROM access_storage_type]
يحذف عرضًا. ويمكن أيضًا حذف العروض باستخدام الأمر
DROP VIEW
DROP TABLE، لكن
DROP VIEW يتحقق من أن
[db.]name عبارة عن عرض.
البنية:
DROP VIEW [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
يحذف دالة معرّفة من قِبل المستخدم أُنشئت باستخدام CREATE FUNCTION. لا يمكن حذف دوال النظام. الصيغة
DROP FUNCTION
مثال
DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name [on CLUSTER cluster]
CREATE FUNCTION linear_equation AS (x, k, b) -> k*x + b;
DROP FUNCTION linear_equation;
يحذف مجموعة مسماة. الصيغة
DROP NAMED COLLECTION
مثال
DROP NAMED COLLECTION [IF EXISTS] name [on CLUSTER cluster]
CREATE NAMED COLLECTION foobar AS a = '1', b = '2';
DROP NAMED COLLECTION foobar;