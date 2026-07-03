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يحذف كيانًا موجودًا. إذا حُدِّدت العبارة IF EXISTS، فلن تُرجع هذه الاستعلامات خطأً إذا لم يكن الكيان موجودًا. وإذا حُدِّد المُعدِّل SYNC، فسيُحذف الكيان دون تأخير.

DROP DATABASE

يحذف جميع الجداول داخل قاعدة البيانات db، ثم يحذف قاعدة البيانات db نفسها. الصيغة:

DROP TABLE

يحذف جدولًا واحدًا أو أكثر.
للتراجع عن حذف جدول، يُرجى مراجعة UNDROP TABLE
البنية:
القيود:
  • إذا تم تحديد البند IF EMPTY، فلن يتحقق الخادم من خلو الجدول إلا على النسخة المتماثلة التي استقبلت الاستعلام.
  • حذف عدة جداول دفعة واحدة ليس عملية ذرية، أي إذا فشل حذف أحد الجداول، فلن تُحذف الجداول التالية.

DROP DICTIONARY

يحذف القاموس. الصيغة:

DROP USER

يحذف مستخدمًا. الصيغة:

DROP ROLE

يحذف دورًا. ويُلغى الدور المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لديها. الصيغة:

DROP ROW POLICY

يحذف ROW سياسة. وتُلغى ROW سياسة المحذوفة من جميع الكيانات التي كانت مُعيَّنة لها. البنية:

DROP MASKING POLICY

يحذف سياسة إخفاء البيانات. الصيغة:

DROP QUOTA

يحذف QUOTA. ويُلغى QUOTA المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لها. الصيغة:

DROP SETTINGS PROFILE

يحذف ملف تعريف إعدادات. ويُلغى ملف تعريف الإعدادات المحذوف من جميع الكيانات التي كان مُعيَّنًا لها. بناء الجملة:

DROP VIEW

يحذف عرضًا. ويمكن أيضًا حذف العروض باستخدام الأمر DROP TABLE، لكن DROP VIEW يتحقق من أن [db.]name عبارة عن عرض. البنية:

DROP FUNCTION

يحذف دالة معرّفة من قِبل المستخدم أُنشئت باستخدام CREATE FUNCTION. لا يمكن حذف دوال النظام. الصيغة
مثال

DROP NAMED COLLECTION

يحذف مجموعة مسماة. الصيغة
مثال
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦