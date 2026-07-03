يُحدِّث ClickHouse القواميس دوريًا استنادًا إلى الوسم LIFETIME (المُحدَّد بالثواني). يمثّل LIFETIME فترة التحديث للقواميس التي جرى تنزيلها بالكامل، وفترة الإبطال للقواميس المخزَّنة مؤقتًا.

أثناء التحديث، يظل بالإمكان الاستعلام عن الإصدار القديم من القاموس. لا تحجب تحديثات القاموس الاستعلامات، إلا عند تحميله لأول مرة. إذا حدث خطأ أثناء التحديث، فسيُسجَّل الخطأ في سجل الخادم، ويمكن أن تواصل الاستعلامات استخدام الإصدار القديم من القاموس. إذا نجح تحديث القاموس، فسيُستبدل الإصدار القديم من القاموس بصورة ذرّية

مثال على الإعدادات:

default . تحقّق أيضًا من قائمة مصادر القواميس المدعومة في إذا كنت تستخدم قاموسًا مع ClickHouse Cloud، فيُرجى استخدام خيار DDL query لإنشاء قواميسك، وإنشاء قاموسك كمستخدم. تحقّق أيضًا من قائمة مصادر القواميس المدعومة في دليل التوافق مع Cloud

< dictionary > ... < lifetime > 300 </ lifetime > ... </ dictionary >

أو

CREATE DICTIONARY (...) ... LIFETIME ( 300 ) ...

يؤدي تعيين <lifetime>0</lifetime> ( LIFETIME(0) ) إلى منع القواميس من التحديث.

يمكنك تعيين فاصل زمني للتحديثات، وسيختار ClickHouse وقتًا عشوائيًا بتوزيع منتظم ضمن هذا النطاق. وهذا ضروري لتوزيع الحمل على مصدر القاموس عند التحديث عبر عدد كبير من الخوادم.

مثال على الإعدادات:

< dictionary > ... < lifetime > < min > 300 </ min > < max > 360 </ max > </ lifetime > ... </ dictionary >

أو

LIFETIME (MIN 300 MAX 360 )

إذا كانت <min>0</min> و <max>0</max> ، فلن يعيد ClickHouse تحميل القاموس بناءً على المهلة الزمنية. في هذه الحالة، يمكن لـ ClickHouse إعادة تحميل القاموس في وقت أبكر إذا تغيّر ملف إعدادات القاموس أو إذا نُفِّذ الأمر SYSTEM RELOAD DICTIONARY .

عند تحديث القواميس، يطبّق خادم ClickHouse منطقًا مختلفًا بحسب نوع المصدر

بالنسبة إلى ملف نصي، يتحقق من وقت التعديل. وإذا كان الوقت مختلفًا عن الوقت المسجّل سابقًا، يُحدَّث القاموس.

تُحدَّث القواميس من المصادر الأخرى افتراضيًا في كل مرة.

بالنسبة إلى المصادر الأخرى (ODBC وPostgreSQL وClickHouse وما إلى ذلك)، يمكنك إعداد استعلام يحدّث القواميس فقط إذا كانت قد تغيّرت بالفعل، بدلًا من تحديثها في كل مرة. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

يجب أن يحتوي جدول القاموس على حقل يتغيّر دائمًا عند تحديث بيانات المصدر.

يجب أن تتضمن إعدادات المصدر استعلامًا يسترجع الحقل المتغيّر. يفسّر خادم ClickHouse نتيجة الاستعلام على أنها صف، وإذا كان هذا الصف قد تغيّر مقارنةً بحالته السابقة، يُحدَّث القاموس. حدّد الاستعلام في الحقل <invalidate_query> ضمن إعدادات المصدر.

مثال على الإعدادات:

< dictionary > ... < odbc > ... < invalidate_query > SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1 </ invalidate_query > </ odbc > ... </ dictionary >

أو

... SOURCE(ODBC(... invalidate_query 'SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1' )) ...

بالنسبة إلى قواميس Cache و ComplexKeyCache و SSDCache و SSDComplexKeyCache ، فإن التحديثات المتزامنة وغير المتزامنة كلتيهما مدعومتان.

ومن الممكن أيضًا أن تقتصر قواميس Flat و Hashed و HashedArray و ComplexKeyHashed على طلب البيانات التي تغيّرت بعد التحديث السابق فقط. إذا جرى تحديد update_field كجزء من إعداد مصدر القاموس، فستُضاف إلى طلب البيانات قيمة وقت التحديث السابق بالثواني. واستنادًا إلى نوع المصدر (Executable أو HTTP أو MySQL أو PostgreSQL أو ClickHouse أو ODBC)، سيُطبَّق منطق مختلف على update_field قبل طلب البيانات من مصدر خارجي.

إذا كان المصدر هو HTTP، فستُضاف update_field كـ query parameter، وتكون قيمة المعلمة هي وقت آخر تحديث.

كـ query parameter، وتكون قيمة المعلمة هي وقت آخر تحديث. إذا كان المصدر هو Executable، فستُضاف update_field كوسيطة لبرنامج نصي تنفيذي، وتكون قيمة الوسيطة هي وقت آخر تحديث.

كوسيطة لبرنامج نصي تنفيذي، وتكون قيمة الوسيطة هي وقت آخر تحديث. إذا كان المصدر هو ClickHouse أو MySQL أو PostgreSQL أو ODBC، فسيُضاف جزء إضافي إلى WHERE ، بحيث تُقارَن update_field بوقت آخر تحديث على أنها أكبر منه أو مساوية له. افتراضيًا، يُفحَص شرط WHERE هذا عند أعلى مستوى في SQL-Query. وبدلًا من ذلك، يمكن فحص الشرط داخل أي WHERE -clause أخرى في الاستعلام باستخدام {condition} -keyword. مثال: ... SOURCE(CLICKHOUSE(... update_field 'added_time' QUERY ' SELECT my_arr.1 AS x, my_arr.2 AS y, creation_time FROM ( SELECT arrayZip(x_arr, y_arr) AS my_arr, creation_time FROM dictionary_source WHERE {condition} )' )) ...

، بحيث تُقارَن بوقت آخر تحديث على أنها أكبر منه أو مساوية له.

إذا جرى تعيين الخيار update_field ، فيمكن أيضًا تعيين الخيار الإضافي update_lag . وتُطرَح قيمة الخيار update_lag من وقت التحديث السابق قبل طلب البيانات المُحدَّثة.

مثال على الإعدادات:

< dictionary > ... < clickhouse > ... < update_field > added_time </ update_field > < update_lag > 15 </ update_lag > </ clickhouse > ... </ dictionary >

أو