يوفّر هذا الدليل نظرة عامة على ما يمكن توقّعه وظيفيًا وتشغيليًا في ClickHouse Cloud.

يوفّر هذا الدليل نظرة عامة على ما يمكن توقّعه وظيفيًا وتشغيليًا في ClickHouse Cloud. ومع أن ClickHouse Cloud يستند إلى ClickHouse مفتوح المصدر، فقد توجد بعض الاختلافات في البنية وآلية التنفيذ. وقد تجد مقال المدونة هذا حول كيف أنشأنا ClickHouse Cloud مفيدًا وذا صلة كخلفية.

​ بنية ClickHouse Cloud

يُبسّط ClickHouse Cloud الأعباء التشغيلية بدرجة كبيرة ويُخفّض تكلفة تشغيل ClickHouse على نطاق واسع. فلا حاجة إلى تحديد سعة عملية النشر مسبقًا، أو إعداد النسخ المتماثل لتحقيق التوافر العالي، أو تجزئة بياناتك يدويًا، أو توسيع خوادمك عند زيادة أعباء العمل، أو تقليصها عندما لا تستخدمها — نحن نتولى ذلك نيابةً عنك.

تأتي هذه المزايا نتيجةً للخيارات المعمارية التي يقوم عليها ClickHouse Cloud:

فُصلت الحوسبة عن التخزين، ولذلك يمكن تحجيمهما تلقائيًا وبشكل مستقل، بحيث لا تضطر إلى الإفراط في تخصيص موارد التخزين أو الحوسبة في تكوينات مثيلات ثابتة.

يوفّر التخزين متعدد الطبقات فوق مخزن الكائنات والتخزين المؤقت متعدد المستويات قابلية توسّع شبه غير محدودة ونسبة جيدة بين السعر والأداء، لذلك لا تحتاج إلى تحديد سعة التخزين مسبقًا أو القلق بشأن ارتفاع تكاليف التخزين.

التوافر العالي مفعّل افتراضيًا، وتُدار عملية النسخ المتماثل بشفافية، بحيث يمكنك التركيز على بناء تطبيقاتك أو تحليل بياناتك.

التحجيم التلقائي لأعباء العمل المستمرة والمتغيرة مفعّل افتراضيًا، لذلك لا تضطر إلى تحديد سعة خدمتك مسبقًا، أو توسيع خوادمك عند زيادة أعباء العمل، أو تقليص خوادمك يدويًا عندما يقل النشاط

الإسبات السلس لأعباء العمل المتقطعة مفعّل افتراضيًا. نوقف موارد الحوسبة لديك مؤقتًا تلقائيًا بعد فترة من عدم النشاط، ثم نعيد تشغيلها بشفافية عند وصول استعلام جديد، لذلك لا تضطر إلى الدفع مقابل الموارد غير المستخدمة.

توفّر عناصر التحكّم المتقدمة في التحجيم إمكانية تعيين حد أقصى للتحجيم التلقائي لمزيد من التحكّم في التكاليف، أو حد أدنى للتحجيم التلقائي لحجز موارد الحوسبة للتطبيقات ذات متطلبات الأداء المتخصصة.

يوفّر ClickHouse Cloud إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من الإمكانات المتاحة في الإصدار مفتوح المصدر من ClickHouse. توضّح الجداول أدناه بعض الميزات غير المتاحة حاليًا في ClickHouse Cloud.

​ محركات قواعد البيانات والجداول

Shared* المقابل. لا تُضِف بنفسك البادئة Shared أو Replicated . تُعد ClickHouse Cloud خدمة عالية التوافر ومُكرَّرة افتراضيًا، ومبنية على SharedMergeTree عائلة محركات الجداول. عند إنشاء جدول باستخدام محرك قياسي من عائلة MergeTree، يستبدل Cloud تلقائيًا محركالمقابل. لا تُضِف بنفسك البادئةأو

ما تحدده ما يستخدمه Cloud MergeTree (أو بدون engine) SharedMergeTree ReplacingMergeTree SharedReplacingMergeTree SummingMergeTree SharedSummingMergeTree AggregatingMergeTree SharedAggregatingMergeTree CollapsingMergeTree SharedCollapsingMergeTree VersionedCollapsingMergeTree SharedVersionedCollapsingMergeTree GraphiteMergeTree SharedGraphiteMergeTree

تُحوَّل محركات Replicated* إلى مكافئات Shared* نفسها. ويظهر هذا الاستبدال في SHOW CREATE TABLE ، إذ يعرض محرك Shared* رغم أن التعليمة التي حددتها استخدمت النسخة العادية.

المحركات التالية مدعومة أيضًا وتُستخدم كما هي مكتوبة:

URL

View

MaterializedView

GenerateRandom

Null

Buffer

Memory

Deltalake

Hudi

MySQL

MongoDB

NATS

RabbitMQ

PostgreSQL

S3

Kafka

يدعم ClickHouse Cloud بروتوكول HTTPS والواجهات الأصلية و MySQL wire protocol . وسيصبح دعم المزيد من الواجهات، مثل Postgres، متاحًا قريبًا.

تُعدّ القواميس وسيلة شائعة لتسريع عمليات البحث في ClickHouse. يدعم ClickHouse Cloud حاليًا القواميس المستندة إلى PostgreSQL وMySQL وخوادم ClickHouse البعيدة والمحلية وRedis وMongoDB ومصادر HTTP.

​ الاستعلامات الاتحادية

ندعم استعلامات ClickHouse الاتحادية للاتصال بين العناقيد في السحابة، وللاتصال بعناقيد ClickHouse الخارجية المُدارة ذاتيًا. يدعم ClickHouse Cloud حاليًا الاستعلامات الاتحادية باستخدام محركات التكامل التالية:

Deltalake

Hudi

MySQL

MongoDB

NATS

RabbitMQ

PostgreSQL

S3

لا تزال الاستعلامات الاتحادية مع بعض محركات قواعد البيانات والجداول الخارجية، مثل SQLite وODBC وJDBC وRedis وHDFS وHive، غير مدعومة بعد.

​ الدوال المعرّفة من قبل المستخدم

تتوفّر الدوال المعرّفة من قبل المستخدم في ClickHouse Cloud ضمن النسخة التجريبية العامة

​ سلوك الإعدادات

مهم لا ترث UDFs في ClickHouse Cloud إعدادات المستخدم. وتُنفَّذ باستخدام إعدادات النظام الافتراضية.

هذا يعني:

لا تُمرَّر الإعدادات على مستوى الجلسة (المعيّنة عبر عبارة SET ) إلى Context تنفيذ UDF

) إلى Context تنفيذ UDF لا ترث UDFs إعدادات ملف تعريف المستخدم

لا تنطبق الإعدادات على مستوى استعلام داخل تنفيذ UDF

​ الميزات التجريبية

تُعطَّل الميزات التجريبية في خدمات ClickHouse Cloud لضمان استقرار عمليات نشر هذه الخدمات.

​ المجموعات المسماة

المجموعات المسماة غير متاحة حاليًا في ClickHouse Cloud.

​ الإعدادات والاعتبارات التشغيلية الافتراضية

فيما يلي الإعدادات الافتراضية لخدمات ClickHouse Cloud. في بعض الحالات، تكون هذه الإعدادات ثابتة لضمان عمل الخدمة على النحو الصحيح، وفي حالات أخرى يمكن تعديلها.

​ القيود التشغيلية

تم خفض القيمة الافتراضية للإعداد max_parts_in_total في جداول MergeTree من 100,000 إلى 10,000. ويعود سبب هذا التغيير إلى أننا لاحظنا أن العدد الكبير من أجزاء البيانات يُرجَّح أن يؤدي إلى بطء وقت بدء تشغيل الخدمات في البيئات السحابية. وعادةً ما يشير العدد الكبير من الأجزاء إلى اختيار مفتاح تقسيم مفرط في التفصيل، وهو ما يحدث غالبًا عن غير قصد وينبغي تجنّبه. وسيتيح تغيير القيمة الافتراضية اكتشاف هذه الحالات في مرحلة أبكر.

تمت زيادة هذا الإعداد على مستوى الخادم من القيمة الافتراضية 100 إلى 1000 للسماح بمزيد من التزامن. وينتج عن ذلك عدد النسخ المتماثلة * 1,000 استعلام متزامن لخدمات المستويات المتاحة. 1000 استعلام متزامن لخدمة مستوى Basic المقتصرة على نسخة متماثلة واحدة، و 1000+ لمستويي Scale وEnterprise، وذلك بحسب عدد النسخ المتماثلة المُهيّأة.

زِيدت قيمة هذا الإعداد من 50GB للسماح بحذف الجداول/التقسيمات حتى 1TB.

​ إعدادات النظام

تمت تهيئة ClickHouse Cloud للتعامل مع أحمال عمل متغيرة، ولذلك لا تكون معظم إعدادات النظام قابلة للتهيئة في الوقت الحالي. ولا نتوقع أن يحتاج معظم المستخدمين إلى ضبط إعدادات النظام، ولكن إذا كان لديك سؤال بشأن الضبط المتقدم للنظام، فيُرجى التواصل مع ClickHouse Cloud Support.

​ الإدارة المتقدمة للأمان

كجزء من إنشاء خدمة ClickHouse، ننشئ قاعدة بيانات افتراضية ومستخدمًا افتراضيًا يمتلك صلاحيات واسعة على هذه القاعدة. ويمكن لهذا المستخدم الأولي إنشاء مستخدمين إضافيين ومنحهم صلاحيات على قاعدة البيانات هذه. وبخلاف ذلك، لا تتوفر حاليًا إمكانية تمكين ميزات الأمان التالية داخل قاعدة البيانات باستخدام مصادقة Kerberos أو LDAP أو شهادات SSL X.509.

​ خريطة الطريق