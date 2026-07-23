يتحقق استعلام CHECK DATABASE من سلامة قاعدة البيانات.

يُستخدم هذا الاستعلام أساسًا مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog ، إذ يتحقق من إمكانية الوصول إلى الكتالوج الخارجي الذي تستند إليه قاعدة البيانات، ومن إمكانية استرجاع قائمة الجداول فيه. وهذا فحص خفيف: فهو يؤكد الاتصال والمصادقة من دون قراءة أي بيانات من الجداول.

الصياغة الأساسية للاستعلام كما يلي:

CHECK DATABASE database_name

database_name : يحدّد اسم قاعدة البيانات التي تريد التحقّق منها.

لا يُرجع الاستعلام مجموعة نتائج. إذا نجح الفحص، يكتمل الاستعلام من دون إرجاع أي صفوف. وإذا فشل الفحص — على سبيل المثال، إذا تعذّر الوصول إلى الكتالوج أو لم تعد بيانات الاعتماد صالحة — فإن الاستعلام يطرح استثناءً يوضّح سبب الفشل.

CHECK DATABASE : بالنسبة إلى قاعدة بيانات تستخدم المحرك DataLakeCatalog ، فإن

يتصل بالكتالوج الخارجي (على سبيل المثال، AWS Glue أو Databricks Unity أو Hive Metastore أو Iceberg REST catalog) ويسترجع قائمة الجداول منه.

يشير إلى النجاح إذا كان الكتالوج متاحًا وكانت المصادقة صالحة.

لا يشترط أن يحتوي الكتالوج على أي جداول: فحتى الكتالوج الفارغ، ما دام يمكن الوصول إليه، يُعد سليمًا.

بالنسبة إلى محركات قواعد البيانات التي لا تنفّذ فحص سلامة مخصصًا، يكتمل CHECK DATABASE بنجاح من دون تنفيذ أي إجراء.

CHECK DATABASE امتياز CHECK على قاعدة البيانات (راجع يتطلب تنفيذامتيازعلى قاعدة البيانات (راجع GRANT ).

تحقق من قاعدة بيانات DataLakeCatalog المسماة datalake :

Query CHECK DATABASE datalake;

إذا كان بالإمكان الوصول إلى الكتالوج وكانت بيانات الاعتماد صالحة، فسيكتمل الاستعلام بنجاح ولن يُرجع أي صفوف.