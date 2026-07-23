CHECK DATABASE من سلامة قاعدة البيانات.
يُستخدم هذا الاستعلام أساسًا مع محرك قاعدة البيانات
DataLakeCatalog، إذ يتحقق من إمكانية الوصول إلى الكتالوج الخارجي الذي تستند إليه قاعدة البيانات، ومن إمكانية استرجاع قائمة الجداول فيه. وهذا فحص خفيف: فهو يؤكد الاتصال والمصادقة من دون قراءة أي بيانات من الجداول.
الصياغة الأساسية للاستعلام كما يلي:
الصياغة
CHECK DATABASE database_name
database_name: يحدّد اسم قاعدة البيانات التي تريد التحقّق منها.
بالنسبة إلى قاعدة بيانات تستخدم المحرك
السلوك
DataLakeCatalog، فإن
CHECK DATABASE:
- يتصل بالكتالوج الخارجي (على سبيل المثال، AWS Glue أو Databricks Unity أو Hive Metastore أو Iceberg REST catalog) ويسترجع قائمة الجداول منه.
- يشير إلى النجاح إذا كان الكتالوج متاحًا وكانت المصادقة صالحة.
- لا يشترط أن يحتوي الكتالوج على أي جداول: فحتى الكتالوج الفارغ، ما دام يمكن الوصول إليه، يُعد سليمًا.
CHECK DATABASE بنجاح من دون تنفيذ أي إجراء.
يتطلب تنفيذ
CHECK DATABASE امتياز
CHECK على قاعدة البيانات (راجع
GRANT).
تحقق من قاعدة بيانات
أمثلة
DataLakeCatalog المسماة
datalake:
إذا كان بالإمكان الوصول إلى الكتالوج وكانت بيانات الاعتماد صالحة، فسيكتمل الاستعلام بنجاح ولن يُرجع أي صفوف. أما إذا تعذر الوصول إلى الكتالوج، فسينتهي الاستعلام بطرح استثناء بدلًا من ذلك. وتعتمد الرسالة الدقيقة على نوع الكتالوج وسبب الفشل الأساسي (على سبيل المثال، خطأ في الاتصال، أو حالة HTTP مثل
Query
CHECK DATABASE datalake;
401 Unauthorized، أو فشل في حل أسماء DNS).