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يتحقق استعلام CHECK DATABASE من سلامة قاعدة البيانات. يُستخدم هذا الاستعلام أساسًا مع محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog، إذ يتحقق من إمكانية الوصول إلى الكتالوج الخارجي الذي تستند إليه قاعدة البيانات، ومن إمكانية استرجاع قائمة الجداول فيه. وهذا فحص خفيف: فهو يؤكد الاتصال والمصادقة من دون قراءة أي بيانات من الجداول.

الصياغة

الصياغة الأساسية للاستعلام كما يلي:
  • database_name: يحدّد اسم قاعدة البيانات التي تريد التحقّق منها.
لا يُرجع الاستعلام مجموعة نتائج. إذا نجح الفحص، يكتمل الاستعلام من دون إرجاع أي صفوف. وإذا فشل الفحص — على سبيل المثال، إذا تعذّر الوصول إلى الكتالوج أو لم تعد بيانات الاعتماد صالحة — فإن الاستعلام يطرح استثناءً يوضّح سبب الفشل.

السلوك

بالنسبة إلى قاعدة بيانات تستخدم المحرك DataLakeCatalog، فإن CHECK DATABASE:
  • يتصل بالكتالوج الخارجي (على سبيل المثال، AWS Glue أو Databricks Unity أو Hive Metastore أو Iceberg REST catalog) ويسترجع قائمة الجداول منه.
  • يشير إلى النجاح إذا كان الكتالوج متاحًا وكانت المصادقة صالحة.
  • لا يشترط أن يحتوي الكتالوج على أي جداول: فحتى الكتالوج الفارغ، ما دام يمكن الوصول إليه، يُعد سليمًا.
بالنسبة إلى محركات قواعد البيانات التي لا تنفّذ فحص سلامة مخصصًا، يكتمل CHECK DATABASE بنجاح من دون تنفيذ أي إجراء. يتطلب تنفيذ CHECK DATABASE امتياز CHECK على قاعدة البيانات (راجع GRANT).

أمثلة

تحقق من قاعدة بيانات DataLakeCatalog المسماة datalake:
Query
إذا كان بالإمكان الوصول إلى الكتالوج وكانت بيانات الاعتماد صالحة، فسيكتمل الاستعلام بنجاح ولن يُرجع أي صفوف. أما إذا تعذر الوصول إلى الكتالوج، فسينتهي الاستعلام بطرح استثناء بدلًا من ذلك. وتعتمد الرسالة الدقيقة على نوع الكتالوج وسبب الفشل الأساسي (على سبيل المثال، خطأ في الاتصال، أو حالة HTTP مثل 401 Unauthorized، أو فشل في حل أسماء DNS).

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦