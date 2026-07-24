تُسهّل التحديثات الخفيفة عملية تحديث البيانات في قاعدة البيانات باستخدام أجزاء التصحيح.

التحديثات الخفيفة لا تزال حاليًا في المرحلة التجريبية. إذا واجهت أي مشكلات، يُرجى فتح بلاغ في مستودع ClickHouse

UPDATE الخفيفة الصفوف في الجدول [db.]table التي تطابق التعبير filter_expr . ويُطلق عليها اسم “التحديث الخفيف” لتمييزها عن استعلام تُحدِّث تعليمةالخفيفة الصفوف في الجدولالتي تطابق التعبير. ويُطلق عليها اسم “التحديث الخفيف” لتمييزها عن استعلام ALTER TABLE ... UPDATE ، وهو عملية ثقيلة تعيد كتابة أعمدة كاملة في أجزاء البيانات. وهي متاحة فقط لعائلة محركات الجداول MergeTree

UPDATE [db.] table [ON CLUSTER cluster] SET column1 = expr1 [, ...] [IN PARTITION partition_expr] WHERE filter_expr;

يجب أن يكون filter_expr من النوع UInt8 . يُحدِّث هذا الاستعلام قيم الأعمدة المحددة لتصبح قيمَ التعبيرات المقابلة في الصفوف التي تكون فيها قيمة filter_expr غير صفرية. تُحوَّل القيم إلى نوع العمود باستخدام العامل CAST . لا يُدعم تحديث الأعمدة المستخدمة في حساب المفتاح الأساسي أو مفاتيح التقسيم.

UPDATE hits SET Title = 'Updated Title' WHERE EventDate = today(); UPDATE wikistat SET hits = hits + 1 , time = now () WHERE path = 'ClickHouse' ;

يُنفَّذ UPDATE خفيف الوزن باستخدام أجزاء التصحيح — وهي نوع خاص من جزء البيانات لا يحتوي إلا على الأعمدة والصفوف المُحدَّثة. ينشئ UPDATE خفيف الوزن أجزاء تصحيح، لكنه لا يُعدِّل البيانات الأصلية فعليًا في التخزين على الفور. تشبه عملية التحديث استعلام INSERT ... SELECT ... ، لكن استعلام UPDATE ينتظر حتى يكتمل إنشاء جزء التصحيح قبل أن يُنهي التنفيذ.

القيم المُحدَّثة تكون:

مرئية فورًا في استعلامات SELECT عبر تطبيق التصحيحات

في استعلامات عبر تطبيق التصحيحات تُطبَّق فعليًا فقط أثناء عمليات الدمج وعمليات mutation اللاحقة

فقط أثناء عمليات الدمج وعمليات mutation اللاحقة تُنظَّف تلقائيًا بمجرد أن تكون جميع الأجزاء النشطة قد طُبِّقت عليها التصحيحات فعليًا

ReplacingMergeTree و CollapsingMergeTree و Shared . تدعم المحركات MergeTree VersionedCollapsingMergeTree التحديث الخفيف، وكذلك إصداراتها Replicated

_block_number و _block_offset باستخدام إعدادات الجدول enable_block_offset_column . لاستخدام التحديث الخفيف، يجب تمكين مادية العمودينباستخدام إعدادات الجدول enable_block_number_column

​ عمليات الحذف الخفيفة

UPDATE خفيفًا بدلًا من عملية mutation من نوع ALTER UPDATE . ويُتحكَّم في آلية تنفيذ DELETE خفيف الوزن من خلال الإعداد يمكن تنفيذ استعلام DELETE خفيف الوزن باعتبارهخفيفًا بدلًا من عملية mutation من نوع. ويُتحكَّم في آلية تنفيذخفيف الوزن من خلال الإعداد lightweight_delete_mode

​ اعتبارات الأداء

مزايا التحديثات الخفيفة:

زمن استجابة التحديث مماثل لزمن استجابة استعلام INSERT ... SELECT ...

لا تُكتب سوى الأعمدة والقيم المُحدَّثة، وليس الأعمدة كاملةً داخل أجزاء البيانات

لا حاجة إلى انتظار اكتمال عمليات الدمج/التعديلات الجارية حاليًا، لذلك يكون زمن استجابة التحديث قابلًا للتوقّع

يمكن تنفيذ التحديثات الخفيفة بالتوازي

التأثيرات المحتملة على الأداء:

تضيف عبئًا إضافيًا إلى استعلامات SELECT التي تحتاج إلى تطبيق التصحيحات

التي تحتاج إلى تطبيق التصحيحات لن تُستخدم فهارس التخطي للأعمدة في أجزاء البيانات التي تحتوي على تصحيحات يجب تطبيقها. كما لن تُستخدم الإسقاطات إذا كانت هناك أجزاء تصحيح في الجدول، بما في ذلك أجزاء البيانات التي لا تحتوي على تصحيحات يجب تطبيقها.

قد تؤدي التحديثات الصغيرة، إذا كانت متكررة جدًا، إلى ظهور الخطأ “too many parts”. ويُنصح بتجميع عدة تحديثات في استعلام واحد، على سبيل المثال بوضع المعرّفات الخاصة بالتحديثات في عبارة IN واحدة داخل عبارة WHERE

واحدة داخل عبارة صُممت التحديثات الخفيفة لتحديث عدد صغير من الصفوف (حتى نحو 10% من الجدول). وإذا كنت بحاجة إلى تحديث عدد أكبر، فيُنصح باستخدام التعديل ALTER TABLE ... UPDATE

​ العمليات المتزامنة

update_parallel_mode . لا ينتظر التحديث الخفيف اكتمال عمليات الدمج/التعديلات (mutations) الجارية حاليًا، على عكس التعديلات الثقيلة. ويُحدَّد اتساق التحديث الخفيف المتزامن بواسطة الإعدادات update_sequential_consistency

يتطلب UPDATE امتياز ALTER UPDATE . لتمكين عبارات UPDATE على جدول معيّن لمستخدم محدد، شغّل:

GRANT ALTER UPDATE ON db . table TO username;

​ تفاصيل التنفيذ

أجزاء التصحيح هي مثل الأجزاء العادية، لكنها لا تحتوي إلا على الأعمدة المحدَّثة وعدة أعمدة نظام:

_part - اسم الجزء الأصلي

- اسم الجزء الأصلي _part_offset - رقم الصف في الجزء الأصلي

- رقم الصف في الجزء الأصلي _block_number - رقم الكتلة للصف في الجزء الأصلي

- رقم الكتلة للصف في الجزء الأصلي _block_offset - إزاحة الكتلة للصف في الجزء الأصلي

- إزاحة الكتلة للصف في الجزء الأصلي _data_version - إصدار البيانات للبيانات المحدَّثة (رقم الكتلة المخصَّص لاستعلام UPDATE )

_part و _part_offset . في المتوسط، يضيف ذلك نحو 40 بايتًا من العبء الإضافي (بيانات غير مضغوطة) لكل صف محدَّث في أجزاء التصحيح. وتساعد أعمدة النظام في العثور على الصفوف داخل الجزء الأصلي التي يجب تحديثها. وترتبط أعمدة النظام بـ الأعمدة الافتراضية في الجزء الأصلي، والتي تُضاف عند القراءة إذا كان ينبغي تطبيق أجزاء التصحيح. وتُرتَّب أجزاء التصحيح حسب

تنتمي أجزاء التصحيح إلى أقسام مختلفة عن الجزء الأصلي. ومعرّف القسم لجزء التصحيح هو patch-<hash of column names in patch part>-<original_partition_id> . لذلك تُخزَّن أجزاء التصحيح ذات الأعمدة المختلفة في أقسام مختلفة. فعلى سبيل المثال، ستؤدي ثلاثة تحديثات SET x = 1 WHERE <cond> و SET y = 1 WHERE <cond> و SET x = 1, y = 1 WHERE <cond> إلى إنشاء ثلاثة أجزاء تصحيح في ثلاثة أقسام مختلفة.

SELECT وتقليل العبء الإضافي. ويستخدم دمج أجزاء التصحيح خوارزمية الدمج _data_version بوصفه عمود إصدار. ولذلك تحتفظ أجزاء التصحيح دائمًا بأحدث إصدار لكل صف محدَّث في الجزء. يمكن دمج أجزاء التصحيح مع بعضها لتقليل عدد التصحيحات المطبَّقة على استعلاماتوتقليل العبء الإضافي. ويستخدم دمج أجزاء التصحيح خوارزمية الدمج replacing معبوصفه عمود إصدار. ولذلك تحتفظ أجزاء التصحيح دائمًا بأحدث إصدار لكل صف محدَّث في الجزء.

لا ينتظر التحديث الخفيف انتهاء عمليات الدمج وعمليات التعديل الجارية حاليًا، بل تستخدم دائمًا اللقطة الحالية لأجزاء البيانات لتنفيذ التحديث وإنتاج جزء تصحيح. وبسبب ذلك، قد توجد حالتان لتطبيق أجزاء التصحيح.

فعلى سبيل المثال، إذا قرأنا الجزء A ، فنحن بحاجة إلى تطبيق جزء التصحيح X :

إذا كان X يحتوي على الجزء A نفسه. ويحدث ذلك إذا لم يكن A مشاركًا في عملية دمج عند تنفيذ UPDATE .

يحتوي على الجزء نفسه. ويحدث ذلك إذا لم يكن مشاركًا في عملية دمج عند تنفيذ . إذا كان X يحتوي على الجزأين B و C ، اللذين يشملهما الجزء A . ويحدث ذلك إذا كانت هناك عملية دمج ( B , C ) -> A قيد التشغيل عند تنفيذ UPDATE .

ولهاتين الحالتين، توجد طريقتان لتطبيق أجزاء التصحيح على التوالي:

استخدام الدمج بحسب الأعمدة المرتَّبة _part و _part_offset .

و . استخدام join بحسب العمودين _block_number و _block_offset .

وضع join أبطأ ويتطلب ذاكرة أكبر من وضع الدمج، لكنه يُستخدم بوتيرة أقل.

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