تُحدِّث تعليمة
التحديثات الخفيفة لا تزال حاليًا في المرحلة التجريبية. إذا واجهت أي مشكلات، يُرجى فتح بلاغ في مستودع ClickHouse.
UPDATE الخفيفة الصفوف في الجدول
[db.]table التي تطابق التعبير
filter_expr.
ويُطلق عليها اسم “التحديث الخفيف” لتمييزها عن استعلام
ALTER TABLE ... UPDATE، وهو عملية ثقيلة تعيد كتابة أعمدة كاملة في أجزاء البيانات.
وهي متاحة فقط لعائلة محركات الجداول
MergeTree.
يجب أن يكون
UPDATE [db.]table [ON CLUSTER cluster] SET column1 = expr1 [, ...] [IN PARTITION partition_expr] WHERE filter_expr;
filter_expr من النوع
UInt8. يُحدِّث هذا الاستعلام قيم الأعمدة المحددة لتصبح قيمَ التعبيرات المقابلة في الصفوف التي تكون فيها قيمة
filter_expr غير صفرية.
تُحوَّل القيم إلى نوع العمود باستخدام العامل
CAST. لا يُدعم تحديث الأعمدة المستخدمة في حساب المفتاح الأساسي أو مفاتيح التقسيم.
أمثلة
UPDATE hits SET Title = 'Updated Title' WHERE EventDate = today();
UPDATE wikistat SET hits = hits + 1, time = now() WHERE path = 'ClickHouse';
يُنفَّذ
لا يُحدِّث التحديث الخفيف البيانات فورًا
UPDATE خفيف الوزن باستخدام أجزاء التصحيح — وهي نوع خاص من جزء البيانات لا يحتوي إلا على الأعمدة والصفوف المُحدَّثة.
ينشئ
UPDATE خفيف الوزن أجزاء تصحيح، لكنه لا يُعدِّل البيانات الأصلية فعليًا في التخزين على الفور.
تشبه عملية التحديث استعلام
INSERT ... SELECT ...، لكن استعلام
UPDATE ينتظر حتى يكتمل إنشاء جزء التصحيح قبل أن يُنهي التنفيذ.
القيم المُحدَّثة تكون:
- مرئية فورًا في استعلامات
SELECTعبر تطبيق التصحيحات
- تُطبَّق فعليًا فقط أثناء عمليات الدمج وعمليات mutation اللاحقة
- تُنظَّف تلقائيًا بمجرد أن تكون جميع الأجزاء النشطة قد طُبِّقت عليها التصحيحات فعليًا
تدعم المحركات
متطلبات التحديث الخفيف
MergeTree و
ReplacingMergeTree و
CollapsingMergeTree و
VersionedCollapsingMergeTree التحديث الخفيف، وكذلك إصداراتها
Replicated و
Shared.
لاستخدام التحديث الخفيف، يجب تمكين مادية العمودين
_block_number و
_block_offset باستخدام إعدادات الجدول
enable_block_number_column و
enable_block_offset_column.
يمكن تنفيذ استعلام
عمليات الحذف الخفيفة
DELETE خفيف الوزن باعتباره
UPDATE خفيفًا بدلًا من عملية mutation من نوع
ALTER UPDATE. ويُتحكَّم في آلية تنفيذ
DELETE خفيف الوزن من خلال الإعداد
lightweight_delete_mode.
مزايا التحديثات الخفيفة:
اعتبارات الأداء
- زمن استجابة التحديث مماثل لزمن استجابة استعلام
INSERT ... SELECT ...
- لا تُكتب سوى الأعمدة والقيم المُحدَّثة، وليس الأعمدة كاملةً داخل أجزاء البيانات
- لا حاجة إلى انتظار اكتمال عمليات الدمج/التعديلات الجارية حاليًا، لذلك يكون زمن استجابة التحديث قابلًا للتوقّع
- يمكن تنفيذ التحديثات الخفيفة بالتوازي
- تضيف عبئًا إضافيًا إلى استعلامات
SELECTالتي تحتاج إلى تطبيق التصحيحات
- لن تُستخدم فهارس التخطي للأعمدة في أجزاء البيانات التي تحتوي على تصحيحات يجب تطبيقها. كما لن تُستخدم الإسقاطات إذا كانت هناك أجزاء تصحيح في الجدول، بما في ذلك أجزاء البيانات التي لا تحتوي على تصحيحات يجب تطبيقها.
- قد تؤدي التحديثات الصغيرة، إذا كانت متكررة جدًا، إلى ظهور الخطأ “too many parts”. ويُنصح بتجميع عدة تحديثات في استعلام واحد، على سبيل المثال بوضع المعرّفات الخاصة بالتحديثات في عبارة
INواحدة داخل عبارة
WHERE
- صُممت التحديثات الخفيفة لتحديث عدد صغير من الصفوف (حتى نحو 10% من الجدول). وإذا كنت بحاجة إلى تحديث عدد أكبر، فيُنصح باستخدام التعديل
ALTER TABLE ... UPDATE
لا ينتظر التحديث الخفيف اكتمال عمليات الدمج/التعديلات (mutations) الجارية حاليًا، على عكس التعديلات الثقيلة. ويُحدَّد اتساق التحديث الخفيف المتزامن بواسطة الإعدادات
العمليات المتزامنة
update_sequential_consistency و
update_parallel_mode.
يتطلب
أذونات التحديث
UPDATE امتياز
ALTER UPDATE. لتمكين عبارات
UPDATE على جدول معيّن لمستخدم محدد، شغّل:
GRANT ALTER UPDATE ON db.table TO username;
أجزاء التصحيح هي مثل الأجزاء العادية، لكنها لا تحتوي إلا على الأعمدة المحدَّثة وعدة أعمدة نظام:
تفاصيل التنفيذ
_part- اسم الجزء الأصلي
_part_offset- رقم الصف في الجزء الأصلي
_block_number- رقم الكتلة للصف في الجزء الأصلي
_block_offset- إزاحة الكتلة للصف في الجزء الأصلي
_data_version- إصدار البيانات للبيانات المحدَّثة (رقم الكتلة المخصَّص لاستعلام
UPDATE)
_part و
_part_offset.
تنتمي أجزاء التصحيح إلى أقسام مختلفة عن الجزء الأصلي.
ومعرّف القسم لجزء التصحيح هو
patch-<hash of column names in patch part>-<original_partition_id>.
لذلك تُخزَّن أجزاء التصحيح ذات الأعمدة المختلفة في أقسام مختلفة.
فعلى سبيل المثال، ستؤدي ثلاثة تحديثات
SET x = 1 WHERE <cond> و
SET y = 1 WHERE <cond> و
SET x = 1, y = 1 WHERE <cond> إلى إنشاء ثلاثة أجزاء تصحيح في ثلاثة أقسام مختلفة.
يمكن دمج أجزاء التصحيح مع بعضها لتقليل عدد التصحيحات المطبَّقة على استعلامات
SELECT وتقليل العبء الإضافي. ويستخدم دمج أجزاء التصحيح خوارزمية الدمج replacing مع
_data_version بوصفه عمود إصدار.
ولذلك تحتفظ أجزاء التصحيح دائمًا بأحدث إصدار لكل صف محدَّث في الجزء.
لا ينتظر التحديث الخفيف انتهاء عمليات الدمج وعمليات التعديل الجارية حاليًا، بل تستخدم دائمًا اللقطة الحالية لأجزاء البيانات لتنفيذ التحديث وإنتاج جزء تصحيح.
وبسبب ذلك، قد توجد حالتان لتطبيق أجزاء التصحيح.
فعلى سبيل المثال، إذا قرأنا الجزء
A، فنحن بحاجة إلى تطبيق جزء التصحيح
X:
- إذا كان
Xيحتوي على الجزء
Aنفسه. ويحدث ذلك إذا لم يكن
Aمشاركًا في عملية دمج عند تنفيذ
UPDATE.
- إذا كان
Xيحتوي على الجزأين
Bو
C، اللذين يشملهما الجزء
A. ويحدث ذلك إذا كانت هناك عملية دمج (
B,
C) ->
Aقيد التشغيل عند تنفيذ
UPDATE.
- استخدام الدمج بحسب الأعمدة المرتَّبة
_partو
_part_offset.
- استخدام join بحسب العمودين
_block_numberو
_block_offset.
ALTER UPDATE- عمليات
UPDATEالثقيلة
DELETEخفيف الوزن - عمليات
DELETEخفيفة الوزن
APPLY PATCHES- فرض التجسيد المادي للتصحيحات في أجزاء البيانات (عملية mutation)