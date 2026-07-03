يمكن أن تحتوي الدالة على أي عدد من المعاملات. توجد بعض القيود:
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION name [ON CLUSTER cluster] AS (parameter0, ...) -> expression
- يجب أن يكون اسم الدالة فريدًا بين الدوال المعرّفة من قبل المستخدم ودوال النظام.
- الدوال العودية غير مسموح بها.
- يجب تحديد جميع المتغيرات التي تستخدمها الدالة ضمن قائمة معاملاتها.
Query
CREATE FUNCTION linear_equation AS (x, k, b) -> k*x + b;
SELECT number, linear_equation(number, 2, 1) FROM numbers(3);
تُستدعى دالة شرطية ضمن دالة معرّفة من قبل المستخدم في الاستعلام التالي:
Response
┌─number─┬─plus(multiply(2, number), 1)─┐
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 3 │
│ 2 │ 5 │
└────────┴──────────────────────────────┘
Query
CREATE FUNCTION parity_str AS (n) -> if(n % 2, 'odd', 'even');
SELECT number, parity_str(number) FROM numbers(3);
استبدِل دالة معرّفة من قبل المستخدم موجودة:
Response
┌─number─┬─if(modulo(number, 2), 'odd', 'even')─┐
│ 0 │ even │
│ 1 │ odd │
│ 2 │ even │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
Query
CREATE FUNCTION exampleReplaceFunction AS frame -> frame;
SELECT create_query FROM system.functions WHERE name = 'exampleReplaceFunction';
CREATE OR REPLACE FUNCTION exampleReplaceFunction AS frame -> frame + 1;
SELECT create_query FROM system.functions WHERE name = 'exampleReplaceFunction';
Response
┌─create_query─────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE FUNCTION exampleReplaceFunction AS frame -> frame │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─create_query───────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE FUNCTION exampleReplaceFunction AS frame -> (frame + 1) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘