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ينشئ دالة معرّفة من قبل المستخدم (دالة معرّفة من قبل المستخدم) من تعبير لامبدا. ويجب أن يتألف هذا التعبير من معاملات الدالة أو الثوابت أو المعاملات أو استدعاءات دوال أخرى. الصياغة
يمكن أن تحتوي الدالة على أي عدد من المعاملات. توجد بعض القيود:
  • يجب أن يكون اسم الدالة فريدًا بين الدوال المعرّفة من قبل المستخدم ودوال النظام.
  • الدوال العودية غير مسموح بها.
  • يجب تحديد جميع المتغيرات التي تستخدمها الدالة ضمن قائمة معاملاتها.
إذا تم انتهاك أي قيد، فسيتم رفع استثناء. مثال
Query
Response
تُستدعى دالة شرطية ضمن دالة معرّفة من قبل المستخدم في الاستعلام التالي:
Query
Response
استبدِل دالة معرّفة من قبل المستخدم موجودة:
Query
Response

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦