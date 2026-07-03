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ينشئ حسابات المستخدمين. الصيغة:
تسمح عبارة ON CLUSTER بإنشاء المستخدمين في العنقود، راجع DDL الموزّع.

تحديد الهوية

هناك عدة طرق لتحديد هوية المستخدم:
  • IDENTIFIED WITH no_password
  • IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'qwerty'
  • IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'qwerty' or IDENTIFIED BY 'password'
  • IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash' or IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash' SALT 'salt'
  • IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'qwerty'
  • IDENTIFIED WITH double_sha1_hash BY 'hash'
  • IDENTIFIED WITH bcrypt_password BY 'qwerty'
  • IDENTIFIED WITH bcrypt_hash BY 'hash'
  • IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'server_name'
  • IDENTIFIED WITH kerberos or IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'realm'
  • IDENTIFIED WITH ssl_certificate CN 'mysite.com:user'
  • IDENTIFIED WITH ssh_key BY KEY 'public_key' TYPE 'ssh-rsa', KEY 'another_public_key' TYPE 'ssh-ed25519'
  • IDENTIFIED WITH http SERVER 'http_server' or IDENTIFIED WITH http SERVER 'http_server' SCHEME 'basic'
  • IDENTIFIED BY 'qwerty'
يمكن تعديل متطلبات تعقيد كلمة المرور في config.xml. فيما يلي مثال على تهيئة تشترط أن تتكون كلمات المرور من 12 حرفًا على الأقل وأن تحتوي على رقم واحد. وتتطلب كل قاعدة من قواعد تعقيد كلمة المرور تعبيرًا نمطيًا لمطابقة كلمات المرور، بالإضافة إلى وصف للقاعدة نفسها.
في ClickHouse Cloud، يجب أن تستوفي كلمات المرور، افتراضيًا، متطلبات التعقيد التالية:
  • أن تتكون من 12 محرفًا على الأقل
  • أن تحتوي على رقم واحد على الأقل
  • أن تحتوي على حرف كبير واحد على الأقل
  • أن تحتوي على حرف صغير واحد على الأقل
  • أن تحتوي على رمز خاص واحد على الأقل

أمثلة

  1. اسم المستخدم التالي هو name1 ولا يتطلب كلمة مرور، وهو ما لا يوفر بطبيعة الحال قدرًا كبيرًا من الأمان:
  2. لتحديد كلمة مرور بنص واضح:
تُخزَّن كلمة المرور في ملف نصي لـ SQL داخل /var/lib/clickhouse/access، لذا فليس من الجيد استخدام plaintext_password. جرّب sha256_password بدلًا من ذلك، كما هو موضح تاليًا…
  1. الخيار الأكثر شيوعًا هو استخدام كلمة مرور مُجزّأة باستخدام SHA-256. سيتولى ClickHouse تجزئة كلمة المرور نيابةً عنك عند تحديد IDENTIFIED WITH sha256_password. على سبيل المثال:
    يمكن للمستخدم name3 الآن تسجيل الدخول باستخدام my_password، لكن كلمة المرور تُخزَّن على هيئة قيمة التجزئة المذكورة أعلاه. ويُنشأ ملف SQL التالي في /var/lib/clickhouse/access ويُنفَّذ عند بدء تشغيل الخادم:
إذا كنت قد أنشأت بالفعل قيمة hash وقيمة salt المقابلة لاسم مستخدم، فيمكنك استخدام IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash' أو IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash' SALT 'salt'. وعند التعريف باستخدام sha256_hash مع SALT، يجب حساب hash من concatenation بين ‘password’ و’salt’.
  1. لا تكون double_sha1_password مطلوبة عادةً، لكنها تكون مفيدة عند العمل مع العملاء الذين يتطلبونها (مثل MySQL interface):
    يُنشئ ClickHouse الاستعلام التالي ويشغّله:
  2. يُعد bcrypt_password الخيار الأكثر أمانًا لتخزين كلمات المرور. فهو يستخدم خوارزمية bcrypt، وهي مقاومة لهجمات القوة الغاشمة حتى إذا أصبحت قيمة تجزئة كلمة المرور compromised.
    يقتصر طول كلمة المرور في هذه الطريقة على 72 حرفًا. كما يمكن تعديل معلمة عامل العمل الخاصة بـ bcrypt، التي تحدد مقدار العمليات الحسابية والوقت اللازمين لحساب التجزئة والتحقق من كلمة المرور، في إعدادات الخادم:
    يجب أن تكون قيمة عامل العمل بين 4 و31، والقيمة الافتراضية هي 12.
بالنسبة إلى التطبيقات ذات المصادقة عالية التكرار، فكّر في استخدام طرق مصادقة بديلة بسبب الحمل الحسابي الإضافي لـ bcrypt عند ارتفاع قيم عامل العمل.
  1. يمكن أيضًا حذف نوع كلمة المرور:
    في هذه الحالة، سيستخدم ClickHouse نوع كلمة المرور الافتراضي المحدد في إعدادات الخادم:
    أنواع كلمات المرور المتاحة هي: plaintext_password, sha256_password, double_sha1_password.
  2. يمكن تحديد عدة طرق مصادقة:
ملاحظات:
  1. قد لا تدعم الإصدارات الأقدم من ClickHouse صيغة تعدد طرق المصادقة. لذلك، إذا كان خادم ClickHouse يحتوي على مستخدمين من هذا النوع ثم جرى الرجوع به إلى إصدار لا يدعم ذلك، فسيصبح هؤلاء المستخدمون غير قابلين للاستخدام وستتعطل بعض العمليات المرتبطة بالمستخدمين. ولإجراء الرجوع إلى إصدار أقدم بسلاسة، يجب ضبط جميع المستخدمين بحيث تكون لكل منهم طريقة مصادقة واحدة فقط قبل الرجوع إلى إصدار أقدم. وبدلاً من ذلك، إذا جرى الرجوع بالخادم إلى إصدار أقدم من دون اتباع الإجراء الصحيح، فيجب حذف المستخدمين المتأثرين.
  2. لا يمكن أن يتعايش no_password مع طرق مصادقة أخرى لأسباب أمنية. لذلك، لا يمكنك تحديد no_password إلا إذا كانت طريقة المصادقة الوحيدة في الاستعلام.

مضيف المستخدم

مضيف المستخدم هو المضيف الذي يمكن إنشاء اتصال منه بـ خادم ClickHouse. ويمكن تحديد المضيف في قسم HOST من الاستعلام بالطرق التالية:
  • HOST IP 'ip_address_or_subnetwork' — لا يمكن للمستخدم الاتصال بـ خادم ClickHouse إلا من عنوان IP المحدد أو من شبكة فرعية. أمثلة: HOST IP '192.168.0.0/16'، HOST IP '2001:DB8::/32'. للاستخدام في production، حدِّد عناصر HOST IP فقط (عناوين IP وأقنعتها)، لأن استخدام host وhost_regexp قد يسبب latency إضافيًا.
  • HOST ANY — يمكن للمستخدم الاتصال من أي موقع. وهذا هو الخيار الافتراضي.
  • HOST LOCAL — لا يمكن للمستخدم الاتصال إلا محليًا.
  • HOST NAME 'fqdn' — يمكن تحديد مضيف المستخدم بصيغة FQDN. على سبيل المثال، HOST NAME 'mysite.com'.
  • HOST REGEXP 'regexp' — يمكنك استخدام التعبيرات النمطية pcre عند تحديد مضيفات المستخدمين. على سبيل المثال، HOST REGEXP '.*\.mysite\.com'.
  • HOST LIKE 'template' — يتيح لك استخدام المعامل LIKE لتطبيق filter على مضيفات المستخدمين. على سبيل المثال، HOST LIKE '%' يكافئ HOST ANY، بينما يقوم HOST LIKE '%.mysite.com' بتصفية جميع المضيفات ضمن النطاق mysite.com.
هناك طريقة أخرى لتحديد المضيف، وهي استخدام صياغة @ بعد username. أمثلة:
  • CREATE USER mira@'127.0.0.1' — يكافئ صياغة HOST IP.
  • CREATE USER mira@'localhost' — يكافئ صياغة HOST LOCAL.
  • CREATE USER mira@'192.168.%.%' — يكافئ صياغة HOST LIKE.
يتعامل ClickHouse مع user_name@'address' باعتباره username كاملًا. لذلك، من الناحية التقنية، يمكنك إنشاء عدة مستخدمين لهم نفس user_name مع تراكيب مختلفة بعد @. ومع ذلك، لا نوصي بذلك.

بند VALID UNTIL

يتيح لك هذا البند تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية، ووقت الانتهاء اختياريًا، لطريقة مصادقة. ويقبل سلسلة نصية كمعلمة. يُنصح باستخدام التنسيق YYYY-MM-DD [hh:mm:ss] [timezone] لقيمة datetime، حيث يجب أن تكون [timezone] إزاحة رقمية مثل +09:00 أو إحدى القيم UTC, GMT, Z, MSK, MSD؛ ولا يتم التعرّف على zones المسمّاة وفق IANA مثل Asia/Tokyo (راجع الملاحظة أدناه). وتكون قيمة هذه المعلمة افتراضيًا مساوية لـ 'infinity'. لا يمكن تحديد بند VALID UNTIL إلا مع طريقة مصادقة، باستثناء الحالة التي لا يتم فيها تحديد أي طريقة مصادقة في الاستعلام. في هذه الحالة، سيُطبَّق بند VALID UNTIL على جميع طرق المصادقة الموجودة. أمثلة:
  • CREATE USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01'
  • CREATE USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01 12:00:00 UTC'
  • CREATE USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01 12:00:00 +09:00'
  • CREATE USER name1 VALID UNTIL 'infinity'
  • CREATE USER name1 IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'no_expiration', bcrypt_password BY 'expiration_set' VALID UNTIL '2025-01-01'
تُحلَّل سلسلة datetime بواسطة parseDateTimeBestEffort، الذي لا يتعرّف إلا على رموز المنطقة الزمنية UTC, GMT, Z, MSK, MSD، والإزاحات الرقمية مثل +09:00 أو -05:00. أما timezones المسمّاة وفق IANA مثل Asia/Tokyo أو Europe/London فغير مدعومة، كما أن الإزاحة الثابتة لا تكافئ منطقة IANA في المناطق التي تعتمد التوقيت الصيفي، لذا يجب حساب الإزاحة الصحيحة للتاريخ المحدد الذي تقوم بترميزه.

بند GRANTEES

يحدّد المستخدمين أو الأدوار المسموح لهم بتلقّي الامتيازات من هذا المستخدم، بشرط أن يكون هذا المستخدم قد مُنح أيضًا جميع امتيازات الوصول المطلوبة باستخدام GRANT OPTION. خيارات بند GRANTEES:
  • user — يحدّد مستخدمًا يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات إليه.
  • role — يحدّد دورًا يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات إليه.
  • ANY — يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات لأي شخص. وهذا هو الإعداد الافتراضي.
  • NONE — لا يمكن لهذا المستخدم منح الامتيازات إلى أي شخص.
يمكنك استثناء أي مستخدم أو دور باستخدام التعبير EXCEPT. على سبيل المثال: CREATE USER user1 GRANTEES ANY EXCEPT user2. وهذا يعني أنه إذا كانت بعض الامتيازات قد مُنحت إلى user1 باستخدام GRANT OPTION، فسيتمكن من منح هذه الامتيازات لأي شخص باستثناء user2.

أمثلة

أنشئ حساب المستخدم mira بكلمة المرور qwerty:
يجب أن يشغّل mira تطبيق العميل على المضيف الذي يعمل عليه خادم ClickHouse. أنشئ حساب المستخدم john وعيّن الأدوار:
أنشئ حساب المستخدم john، وعيّن الأدوار واجعل بعضًا منها افتراضيًا:
أو
أنشئ حساب المستخدم john واسمح له بمنح امتيازاته للمستخدم صاحب الحساب jack:
استخدم معلمة استعلام لإنشاء حساب المستخدم john:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦