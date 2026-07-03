الخيار الأكثر شيوعًا هو استخدام كلمة مرور مُجزّأة باستخدام SHA-256. سيتولى ClickHouse تجزئة كلمة المرور نيابةً عنك عند تحديد IDENTIFIED WITH sha256_password . على سبيل المثال:

CREATE USER name3 IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'my_password'

يمكن للمستخدم name3 الآن تسجيل الدخول باستخدام my_password ، لكن كلمة المرور تُخزَّن على هيئة قيمة التجزئة المذكورة أعلاه. ويُنشأ ملف SQL التالي في /var/lib/clickhouse/access ويُنفَّذ عند بدء تشغيل الخادم: