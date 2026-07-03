ينشئ قاعدة بيانات جديدة.

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster] [ENGINE = engine(...)] [SETTINGS ...] [COMMENT 'Comment']

​ IF NOT EXISTS

إذا كانت قاعدة البيانات db_name موجودة بالفعل، فلن ينشئ ClickHouse قاعدة بيانات جديدة، ويحدث ما يلي:

لا يطرح استثناءً إذا كان هذا البند محددًا.

يطرح استثناءً إذا لم يكن هذا البند محددًا.

​ ON CLUSTER

db_name على جميع خوادم المجموعة المحددة. لمزيد من التفاصيل، راجع مقالة ينشئ ClickHouse قاعدة البياناتعلى جميع خوادم المجموعة المحددة. لمزيد من التفاصيل، راجع مقالة Distributed DDL

يستخدم ClickHouse افتراضيًا محرك قاعدة البيانات Atomic الخاص به. كما تتوفر أيضًا محركات أخرى مثل MySQL ، و PostgreSQL ، و MaterializedPostgreSQL ، و Replicated ، و SQLite

يمكنك إضافة تعليق إلى قاعدة البيانات عند إنشائها.

تدعم جميع محركات قواعد البيانات التعليقات.

الصياغة

CREATE DATABASE db_name ENGINE = engine(...) COMMENT 'Comment'

مثال

Query CREATE DATABASE db_comment ENGINE = Memory COMMENT 'The temporary database' ; SELECT name , comment FROM system . databases WHERE name = 'db_comment' ;

Response ┌─name───────┬─comment────────────────┐ │ db_comment │ The temporary database │ └────────────┴────────────────────────┘

عند تمكينه، لا تُحمَّل الجداول بالكامل أثناء بدء تشغيل قاعدة البيانات. وبدلًا من ذلك، يُنشأ وكيل خفيف الوزن لكل جدول، ويُنشأ محرك الجدول الفعلي ماديًا عند أول وصول إليه. يقلّل ذلك من وقت بدء التشغيل واستهلاك الذاكرة في قواعد البيانات التي تحتوي على عدد كبير من الجداول ولا يُستعلَم فعليًا إلا عن مجموعة فرعية منها.

CREATE DATABASE db_name ENGINE = Atomic SETTINGS lazy_load_tables = 1 ;

ينطبق على محركات قواعد البيانات التي تخزّن البيانات الوصفية للجدول على القرص (مثل Atomic و Ordinary ). تُحمَّل العروض، والعروض المادية، والقواميس، والجداول المستندة إلى table functions دائمًا تحميلًا فوريًا بغضّ النظر عن هذا الإعداد.

متى يُستخدم: يفيد هذا الإعداد في قواعد البيانات التي تحتوي على عدد كبير من الجداول (بالمئات أو الآلاف)، ولا يُستعلَم فعليًا إلا عن مجموعة فرعية منها. ويقلّل وقت بدء تشغيل الخادم واستهلاك الذاكرة عبر تأجيل إنشاء كائنات محرك الجدول، وفحص data parts، وتهيئة خيوط الخلفية إلى حين أول وصول.

التأثير على system.tables :

قبل الوصول إلى الجدول، يعرض system.tables محركه على أنه TableProxy . وبعد أول وصول، يعرض اسم المحرك الحقيقي (مثل MergeTree ).

محركه على أنه . وبعد أول وصول، يعرض اسم المحرك الحقيقي (مثل ). تُرجِع الأعمدة مثل total_rows و total_bytes القيمة NULL للجداول غير المحمّلة، لأن التخزين الفعلي لم يُنشأ بعد.

التفاعل مع عمليات DDL:

تؤدي عمليات SELECT و INSERT و ALTER و DROP تلقائيًا إلى تحميل محرك الجدول الحقيقي عند أول استخدام.

و و و تلقائيًا إلى تحميل محرك الجدول الحقيقي عند أول استخدام. تعمل RENAME TABLE من دون التسبّب في التحميل.

من دون التسبّب في التحميل. بعد تحميل الجدول، يظلّ محمّلًا طوال عمر عملية الخادم.

القيود:

قد تعرض أدوات المراقبة التي تعتمد على البيانات الوصفية في system.tables (مثل total_rows و engine ) معلومات غير مكتملة للجداول غير المحمّلة.

(مثل و ) معلومات غير مكتملة للجداول غير المحمّلة. يترتّب على أول query إلى جدول غير محمّل كلفة تحميل تُدفَع مرة واحدة (تحليل تعليمة CREATE TABLE المخزّنة وتهيئة المحرك).