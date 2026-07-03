CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster] [ENGINE = engine(...)] [SETTINGS ...] [COMMENT 'Comment']
البنود
إذا كانت قاعدة البيانات
IF NOT EXISTS
db_name موجودة بالفعل، فلن ينشئ ClickHouse قاعدة بيانات جديدة، ويحدث ما يلي:
- لا يطرح استثناءً إذا كان هذا البند محددًا.
- يطرح استثناءً إذا لم يكن هذا البند محددًا.
ينشئ ClickHouse قاعدة البيانات
ON CLUSTER
db_name على جميع خوادم المجموعة المحددة. لمزيد من التفاصيل، راجع مقالة Distributed DDL.
يستخدم ClickHouse افتراضيًا محرك قاعدة البيانات Atomic الخاص به. كما تتوفر أيضًا محركات أخرى مثل MySQL، وPostgreSQL، وMaterializedPostgreSQL، وReplicated، وSQLite.
المحرك
يمكنك إضافة تعليق إلى قاعدة البيانات عند إنشائها. تدعم جميع محركات قواعد البيانات التعليقات. الصياغة
تعليق
مثال
CREATE DATABASE db_name ENGINE = engine(...) COMMENT 'Comment'
Query
CREATE DATABASE db_comment ENGINE = Memory COMMENT 'The temporary database';
SELECT name, comment FROM system.databases WHERE name = 'db_comment';
Response
┌─name───────┬─comment────────────────┐
│ db_comment │ The temporary database │
└────────────┴────────────────────────┘
الإعدادات
عند تمكينه، لا تُحمَّل الجداول بالكامل أثناء بدء تشغيل قاعدة البيانات. وبدلًا من ذلك، يُنشأ وكيل خفيف الوزن لكل جدول، ويُنشأ محرك الجدول الفعلي ماديًا عند أول وصول إليه. يقلّل ذلك من وقت بدء التشغيل واستهلاك الذاكرة في قواعد البيانات التي تحتوي على عدد كبير من الجداول ولا يُستعلَم فعليًا إلا عن مجموعة فرعية منها.
lazy_load_tables
ينطبق على محركات قواعد البيانات التي تخزّن البيانات الوصفية للجدول على القرص (مثل
CREATE DATABASE db_name ENGINE = Atomic SETTINGS lazy_load_tables = 1;
Atomic و
Ordinary). تُحمَّل العروض، والعروض المادية، والقواميس، والجداول المستندة إلى table functions دائمًا تحميلًا فوريًا بغضّ النظر عن هذا الإعداد.
متى يُستخدم: يفيد هذا الإعداد في قواعد البيانات التي تحتوي على عدد كبير من الجداول (بالمئات أو الآلاف)، ولا يُستعلَم فعليًا إلا عن مجموعة فرعية منها. ويقلّل وقت بدء تشغيل الخادم واستهلاك الذاكرة عبر تأجيل إنشاء كائنات محرك الجدول، وفحص data parts، وتهيئة خيوط الخلفية إلى حين أول وصول.
التأثير على
system.tables:
- قبل الوصول إلى الجدول، يعرض
system.tablesمحركه على أنه
TableProxy. وبعد أول وصول، يعرض اسم المحرك الحقيقي (مثل
MergeTree).
- تُرجِع الأعمدة مثل
total_rowsو
total_bytesالقيمة
NULLللجداول غير المحمّلة، لأن التخزين الفعلي لم يُنشأ بعد.
- تؤدي عمليات
SELECTو
INSERTو
ALTERو
DROPتلقائيًا إلى تحميل محرك الجدول الحقيقي عند أول استخدام.
- تعمل
RENAME TABLEمن دون التسبّب في التحميل.
- بعد تحميل الجدول، يظلّ محمّلًا طوال عمر عملية الخادم.
- قد تعرض أدوات المراقبة التي تعتمد على البيانات الوصفية في
system.tables(مثل
total_rowsو
engine) معلومات غير مكتملة للجداول غير المحمّلة.
- يترتّب على أول query إلى جدول غير محمّل كلفة تحميل تُدفَع مرة واحدة (تحليل تعليمة
CREATE TABLEالمخزّنة وتهيئة المحرك).
0 (معطّل).