KILL QUERY
تُستخدَم لإنهاء الاستعلامات الجارية حاليًا قسرًا. تُحدَّد الاستعلامات المطلوب إنهاؤها من جدول system.processes باستخدام المعايير المحددة في عبارة
KILL QUERY [ON CLUSTER cluster]
WHERE <where expression to SELECT FROM system.processes query>
[SYNC|ASYNC|TEST]
[FORMAT format]
WHERE ضمن استعلام
KILL.
أمثلة:
أولًا، ستحتاج إلى الحصول على قائمة الاستعلامات غير المكتملة. يعرض استعلام SQL هذا هذه القائمة مرتبةً حسب الأطول تشغيلًا:
قائمة من عقدة ClickHouse واحدة:
قائمة من عنقود ClickHouse:
SELECT
initial_query_id,
query_id,
formatReadableTimeDelta(elapsed) AS time_delta,
query,
*
FROM system.processes
WHERE query ILIKE 'SELECT%'
ORDER BY time_delta DESC;
أنهِ الاستعلام:
SELECT
initial_query_id,
query_id,
formatReadableTimeDelta(elapsed) AS time_delta,
query,
*
FROM clusterAllReplicas(default, system.processes)
WHERE query ILIKE 'SELECT%'
ORDER BY time_delta DESC;
لا يمكن للمستخدمين للقراءة فقط إيقاف سوى استعلاماتهم الخاصة. بشكل افتراضي، يُستخدَم الإصدار غير المتزامن من الاستعلامات (
-- Forcibly terminates all queries with the specified query_id:
KILL QUERY WHERE query_id='2-857d-4a57-9ee0-327da5d60a90'
-- Synchronously terminates all queries run by 'username':
KILL QUERY WHERE user='username' SYNC
ASYNC)، وهو لا ينتظر تأكيدًا على توقّف الاستعلامات.
ينتظر الإصدار المتزامن (
SYNC) حتى تتوقف جميع الاستعلامات، ويعرض معلومات عن كل عملية عند توقفها.
تتضمن الاستجابة العمود
kill_status، والذي يمكن أن يأخذ القيم التالية:
finished– تم إنهاء الاستعلام بنجاح.
waiting– جارٍ انتظار انتهاء الاستعلام بعد إرسال إشارة إليه بإنهائه.
- تشرح القيم الأخرى سبب تعذّر إيقاف الاستعلام.
TEST) إلا من صلاحيات المستخدم ويعرض قائمة بالاستعلامات المطلوب إيقافها.
غالبًا ما يشير وجود عمليات mutation تستغرق وقتًا طويلًا أو عمليات mutation غير مكتملة إلى أن خدمة ClickHouse لا تعمل بكفاءة. وقد تتسبب الطبيعة غير المتزامنة لهذه عمليات mutation في استهلاكها جميع الموارد المتاحة على النظام. وقد تحتاج إلى أحد الخيارين التاليين:
KILL MUTATION
- إيقاف جميع عمليات mutation الجديدة وعمليات
INSERTو
SELECTمؤقتًا، وترك قائمة انتظار عمليات mutation تكتمل.
- أو إنهاء بعض هذه عمليات mutation يدويًا بإرسال أمر
KILL.
يحاول إلغاء عمليات mutations الجارية حاليًا وإزالتها. تُحدَّد عمليات mutations المطلوب إلغاؤها من جدول
KILL MUTATION
WHERE <where expression to SELECT FROM system.mutations query>
[TEST]
[FORMAT format]
system.mutations باستخدام عامل التصفية المحدد في عبارة
WHERE ضمن استعلام
KILL.
استعلام الاختبار (
TEST) يتحقق فقط من صلاحيات المستخدم ويعرض قائمة بعمليات mutations التي سيتم إيقافها.
أمثلة:
الحصول على
count() لعدد عمليات mutations غير المكتملة:
عدد عمليات mutations من عقدة ClickHouse واحدة:
عدد عمليات mutation في عنقود ClickHouse من النُسخ المتماثلة:
SELECT count(*)
FROM system.mutations
WHERE is_done = 0;
استعلم عن قائمة عمليات mutation غير المكتملة: قائمة عمليات mutation من عقدة ClickHouse واحدة:
SELECT count(*)
FROM clusterAllReplicas('default', system.mutations)
WHERE is_done = 0;
قائمة عمليات mutation في عنقود ClickHouse:
SELECT mutation_id, *
FROM system.mutations
WHERE is_done = 0;
أوقِف عمليات الـ mutation عند الحاجة:
SELECT mutation_id, *
FROM clusterAllReplicas('default', system.mutations)
WHERE is_done = 0;
يكون هذا الاستعلام مفيدًا عندما تكون إحدى عمليات mutation عالقة ولا يمكنها الاكتمال (على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الدوال في استعلام mutation تُطلق استثناءً عند تطبيقها على البيانات الموجودة في الجدول). لا يُتراجع عن التغييرات التي أجرتها mutation بالفعل.
-- Cancel and remove all mutations of the single table:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table'
-- Cancel the specific mutation:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table' AND mutation_id = 'mutation_3.txt'
لا يعني العمود
is_killed=1 (في ClickHouse Cloud فقط) في جدول system.mutations بالضرورة أن mutation قد انتهت بالكامل. فقد تظل mutation في حالة يكون فيها
is_killed=1 و
is_done=0 لفترة طويلة. ويمكن أن يحدث هذا إذا كانت mutation أخرى طويلة التشغيل تحجب mutation التي تم إيقافها. هذا وضع طبيعي.