سحب الامتيازات من المستخدمين
الصيغة
سحب الأدوار من المستخدمين
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} FROM {user | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user | CURRENT_USER} [,...]
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] [ADMIN OPTION FOR] role [,...] FROM {user | role | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER} [,...]
لسحب امتياز معيّن، يمكنك استخدام امتياز ذي نطاق أوسع من الامتياز الذي تنوي سحبه. على سبيل المثال، إذا كان لدى مستخدم امتياز
الوصف
SELECT (x,y)، يمكن للمسؤول تنفيذ الاستعلام
REVOKE SELECT(x,y) ... أو
REVOKE SELECT * ... أو حتى
REVOKE ALL PRIVILEGES ... لسحب هذا الامتياز.
يمكنك سحب جزء من امتياز. على سبيل المثال، إذا كان لدى مستخدم امتياز
السحب الجزئي للامتيازات
SELECT *.*، فيمكنك سحب امتياز قراءة البيانات منه لجدولٍ معيّن أو لقاعدة بيانات معيّنة.
امنح حساب المستخدم
أمثلة
john امتيازًا لتنفيذ SELECT على جميع قواعد البيانات، باستثناء
accounts:
امنح حساب المستخدم
GRANT SELECT ON *.* TO john;
REVOKE SELECT ON accounts.* FROM john;
mira امتيازًا يتيح له الاختيار من جميع أعمدة الجدول
accounts.staff، باستثناء العمود
wage.
المقال الأصلي
GRANT SELECT ON accounts.staff TO mira;
REVOKE SELECT(wage) ON accounts.staff FROM mira;