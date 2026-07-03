يسحب الامتيازات من المستخدمين أو الأدوار.

سحب الامتيازات من المستخدمين

REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON { db . table |db. * | * . * | table | * } FROM {user | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user | CURRENT_USER} [,...]

سحب الأدوار من المستخدمين

REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] [ADMIN OPTION FOR] role [,...] FROM {user | role | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER} [,...]

لسحب امتياز معيّن، يمكنك استخدام امتياز ذي نطاق أوسع من الامتياز الذي تنوي سحبه. على سبيل المثال، إذا كان لدى مستخدم امتياز SELECT (x,y) ، يمكن للمسؤول تنفيذ الاستعلام REVOKE SELECT(x,y) ... أو REVOKE SELECT * ... أو حتى REVOKE ALL PRIVILEGES ... لسحب هذا الامتياز.

​ السحب الجزئي للامتيازات

يمكنك سحب جزء من امتياز. على سبيل المثال، إذا كان لدى مستخدم امتياز SELECT *.* ، فيمكنك سحب امتياز قراءة البيانات منه لجدولٍ معيّن أو لقاعدة بيانات معيّنة.

امنح حساب المستخدم john امتيازًا لتنفيذ SELECT على جميع قواعد البيانات، باستثناء accounts :

GRANT SELECT ON * . * TO john; REVOKE SELECT ON accounts. * FROM john;

امنح حساب المستخدم mira امتيازًا يتيح له الاختيار من جميع أعمدة الجدول accounts.staff ، باستثناء العمود wage .