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يسحب الامتيازات من المستخدمين أو الأدوار.

الصيغة

سحب الامتيازات من المستخدمين
سحب الأدوار من المستخدمين

الوصف

لسحب امتياز معيّن، يمكنك استخدام امتياز ذي نطاق أوسع من الامتياز الذي تنوي سحبه. على سبيل المثال، إذا كان لدى مستخدم امتياز SELECT (x,y)، يمكن للمسؤول تنفيذ الاستعلام REVOKE SELECT(x,y) ... أو REVOKE SELECT * ... أو حتى REVOKE ALL PRIVILEGES ... لسحب هذا الامتياز.

السحب الجزئي للامتيازات

يمكنك سحب جزء من امتياز. على سبيل المثال، إذا كان لدى مستخدم امتياز SELECT *.*، فيمكنك سحب امتياز قراءة البيانات منه لجدولٍ معيّن أو لقاعدة بيانات معيّنة.

أمثلة

امنح حساب المستخدم john امتيازًا لتنفيذ SELECT على جميع قواعد البيانات، باستثناء accounts:
امنح حساب المستخدم mira امتيازًا يتيح له الاختيار من جميع أعمدة الجدول accounts.staff، باستثناء العمود wage.
المقال الأصلي
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦