خزّن قاموسًا كبنية trie لإجراء عمليات بحث سريعة عن بادئات عناوين IP.

صُمم قاموس ip_trie لعمليات البحث عن عناوين IP حسب بادئة الشبكة. ويخزّن نطاقات IP بترميز CIDR، ويتيح تحديد البادئة التي يندرج تحتها عنوان IP معيّن بسرعة (مثل شبكة فرعية أو نطاق ASN)، مما يجعله مثاليًا لعمليات البحث المعتمدة على IP، مثل تحديد الموقع الجغرافي أو تصنيف الشبكات.

مثال

لنفترض أن لدينا جدولًا في ClickHouse يحتوي على بادئات IP والتعيينات المقابلة لها:

CREATE TABLE my_ip_addresses ( prefix String, asn UInt32, cca2 String ) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY prefix;

INSERT INTO my_ip_addresses VALUES ( '202.79.32.0/20' , 17501 , 'NP' ), ( '2620:0:870::/48' , 3856 , 'US' ), ( '2a02:6b8:1::/48' , 13238 , 'RU' ), ( '2001:db8::/32' , 65536 , 'ZZ' ) ;

لنُعرّف قاموس ip_trie لهذا الجدول. يتطلب تخطيط ip_trie مفتاحًا مركبًا:

DDL

ملف التكوين CREATE DICTIONARY my_ip_trie_dictionary ( prefix String, asn UInt32, cca2 String DEFAULT '??' ) PRIMARY KEY prefix SOURCE(CLICKHOUSE( TABLE 'my_ip_addresses' )) LAYOUT(IP_TRIE) LIFETIME ( 3600 ); < structure > < key > < attribute > < name > prefix </ name > < type > String </ type > </ attribute > </ key > < attribute > < name > asn </ name > < type > UInt32 </ type > < null_value /> </ attribute > < attribute > < name > cca2 </ name > < type > String </ type > < null_value > ?? </ null_value > </ attribute > ... </ structure > < layout > < ip_trie > <!-- يمكن استرجاع السمة المفتاحية `prefix` عبر dictGetString. --> <!-- يزيد هذا الخيار من استخدام الذاكرة. --> < access_to_key_from_attributes > true </ access_to_key_from_attributes > </ ip_trie > </ layout >

يجب أن يحتوي المفتاح على سمة واحدة فقط من النوع String تتضمن بادئة IP مسموحًا بها. أما الأنواع الأخرى، فهي غير مدعومة بعد.

الصيغة هي:

dictGetT( 'dict_name' , 'attr_name' , ip)

تقبل الدالة إما UInt32 لـ IPv4 أو FixedString(16) لـ IPv6. على سبيل المثال:

SELECT dictGet( 'my_ip_trie_dictionary' , 'cca2' , toIPv4( '202.79.32.10' )) AS result; ┌─result─┐ │ NP │ └────────┘ SELECT dictGet( 'my_ip_trie_dictionary' , 'asn' , IPv6StringToNum( '2001:db8::1' )) AS result; ┌─result─┐ │ 65536 │ └────────┘ SELECT dictGet( 'my_ip_trie_dictionary' , ( 'asn' , 'cca2' ), IPv6StringToNum( '2001:db8::1' )) AS result; ┌─result───────┐ │ ( 65536 , 'ZZ' ) │ └──────────────┘

الأنواع الأخرى غير مدعومة بعد. تُرجع الدالة السمة الخاصة بالبادئة المطابقة لعنوان IP هذا. وإذا وُجدت بادئات متداخلة، فستُرجع الأكثر تحديدًا.

يجب أن تتسع RAM للبيانات بالكامل.