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يُستخدم استعلام CHECK GRANT للتحقق مما إذا كان المستخدم/الدور الحالي قد مُنح امتيازًا محددًا.

البنية

البنية الأساسية للاستعلام كما يلي:
  • privilege — نوع الامتياز.

أمثلة

إذا كان قد سبق منح المستخدم هذا الامتياز، فستكون قيمة check_grant في الاستجابة هي 1. وإلا، فستكون قيمة check_grant في الاستجابة هي 0. إذا كان table_1.col1 موجودًا وكان المستخدم الحالي قد مُنح امتياز SELECT/SELECT(con) أو دورًا (يتضمن هذا الامتياز)، فستكون الاستجابة 1.
إذا لم يكن table_2.col2 موجودًا، أو إذا لم يُمنح المستخدم الحالي امتياز SELECT/SELECT(con) أو دورًا (يتضمن هذا الامتياز)، فستكون الاستجابة 0.

أحرف البدل

عند تحديد الامتيازات، يمكنك استخدام النجمة (*) بدلًا من اسم جدول أو اسم قاعدة بيانات. يُرجى مراجعة امتيازات أحرف البدل للاطلاع على قواعد أحرف البدل.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦