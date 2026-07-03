يُستخدم استعلام CHECK GRANT للتحقق مما إذا كان المستخدم/الدور الحالي قد مُنح امتيازًا محددًا.

البنية الأساسية للاستعلام كما يلي:

CHECK GRANT privilege[(column_name [,...])] [,...] ON { db . table [*]|db[*]. * | * . * | table [*]| * }

privilege — نوع الامتياز.

إذا كان قد سبق منح المستخدم هذا الامتياز، فستكون قيمة check_grant في الاستجابة هي 1 . وإلا، فستكون قيمة check_grant في الاستجابة هي 0 .

إذا كان table_1.col1 موجودًا وكان المستخدم الحالي قد مُنح امتياز SELECT / SELECT(con) أو دورًا (يتضمن هذا الامتياز)، فستكون الاستجابة 1 .

CHECK GRANT SELECT (col1) ON table_1;

┌─result─┐ │ 1 │ └────────┘

إذا لم يكن table_2.col2 موجودًا، أو إذا لم يُمنح المستخدم الحالي امتياز SELECT / SELECT(con) أو دورًا (يتضمن هذا الامتياز)، فستكون الاستجابة 0 .

CHECK GRANT SELECT (col2) ON table_2;

┌─result─┐ │ 0 │ └────────┘

​ أحرف البدل