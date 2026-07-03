CHECK GRANT للتحقق مما إذا كان المستخدم/الدور الحالي قد مُنح امتيازًا محددًا.
البنية الأساسية للاستعلام كما يلي:
البنية
CHECK GRANT privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table[*]|db[*].*|*.*|table[*]|*}
privilege— نوع الامتياز.
إذا كان قد سبق منح المستخدم هذا الامتياز، فستكون قيمة
أمثلة
check_grant في الاستجابة هي
1. وإلا، فستكون قيمة
check_grant في الاستجابة هي
0.
إذا كان
table_1.col1 موجودًا وكان المستخدم الحالي قد مُنح امتياز
SELECT/
SELECT(con) أو دورًا (يتضمن هذا الامتياز)، فستكون الاستجابة
1.
CHECK GRANT SELECT(col1) ON table_1;
إذا لم يكن
┌─result─┐
│ 1 │
└────────┘
table_2.col2 موجودًا، أو إذا لم يُمنح المستخدم الحالي امتياز
SELECT/
SELECT(con) أو دورًا (يتضمن هذا الامتياز)، فستكون الاستجابة
0.
CHECK GRANT SELECT(col2) ON table_2;
┌─result─┐
│ 0 │
└────────┘
عند تحديد الامتيازات، يمكنك استخدام النجمة (
أحرف البدل
*) بدلًا من اسم جدول أو اسم قاعدة بيانات. يُرجى مراجعة امتيازات أحرف البدل للاطلاع على قواعد أحرف البدل.