يتيح بند
CREATE SETTINGS PROFILE [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name1 [, name2 [,...]]
[ON CLUSTER cluster_name]
[IN access_storage_type]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] | INHERIT 'profile_name'] [,...]
[TO {{role1 | user1 [, role2 | user2 ...]} | NONE | ALL | ALL EXCEPT {role1 | user1 [, role2 | user2 ...]}}]
ON CLUSTER إنشاء ملفات تعريف الإعدادات على مستوى العنقود، راجع DDL الموزعة.
أنشئ مستخدمًا:
مثال
أنشئ ملف تعريف الإعدادات
CREATE USER robin IDENTIFIED BY 'password';
max_memory_usage_profile مع قيمة وقيود للإعداد
max_memory_usage، وعيّنه للمستخدم
robin:
CREATE
SETTINGS PROFILE max_memory_usage_profile SETTINGS max_memory_usage = 100000001 MIN 90000000 MAX 110000000
TO robin