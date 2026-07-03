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ينشئ ملفات تعريف الإعدادات، ويمكن إسنادها إلى مستخدم أو دور. الصيغة:
يتيح بند ON CLUSTER إنشاء ملفات تعريف الإعدادات على مستوى العنقود، راجع DDL الموزعة.

مثال

أنشئ مستخدمًا:
أنشئ ملف تعريف الإعدادات max_memory_usage_profile مع قيمة وقيود للإعداد max_memory_usage، وعيّنه للمستخدم robin:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦