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  • يمنح الامتيازات لحسابات مستخدمي ClickHouse أو للأدوار.
  • يسند الأدوار إلى حسابات المستخدمين أو إلى أدوار أخرى.
لإلغاء الامتيازات، استخدم عبارة REVOKE. ويمكنك أيضًا عرض الامتيازات الممنوحة باستخدام عبارة SHOW GRANTS.

صيغة منح الامتيازات

  • privilege — نوع الامتياز.
  • role — دور مستخدم ClickHouse.
  • user — حساب مستخدم ClickHouse.
تمنح العبارة WITH GRANT OPTION المستخدم user أو الدور role صلاحية تنفيذ الاستعلام GRANT. ويمكن للمستخدمين منح امتيازات ضمن النطاق نفسه الذي لديهم أو ضمن نطاق أضيق. تستبدل العبارة WITH REPLACE OPTION الامتيازات القديمة بامتيازات جديدة للمستخدم user أو الدور role، وإذا لم تُحدَّد، فإنها تضيف الامتيازات.

صيغة إسناد الدور

  • role — دور في ClickHouse.
  • user — حساب مستخدم ClickHouse.
يمنح البند WITH ADMIN OPTION امتياز ADMIN OPTION إلى user أو role. ويستبدل البند WITH REPLACE OPTION الأدوار القديمة بدور جديد لـ user أو role، وإذا لم يُحدَّد، فإنه يُضيف الأدوار.

صيغة GRANT CURRENT GRANTS

  • privilege — نوع الامتياز.
  • role — دور مستخدم في ClickHouse.
  • user — حساب مستخدم في ClickHouse.
يتيح لك استخدام عبارة CURRENT GRANTS منح جميع الامتيازات المحددة للمستخدم أو الدور المحدَّد. إذا لم يُحدَّد أي امتياز، فسيحصل المستخدم أو الدور المحدَّد على جميع الامتيازات المتاحة لـ CURRENT_USER.

الاستخدام

لاستخدام GRANT، يجب أن يمتلك حسابك امتياز GRANT OPTION. ولا يمكنك منح الامتيازات إلا ضمن حدود الامتيازات الممنوحة لحسابك. على سبيل المثال، منح المسؤول امتيازات للحساب john عبر الاستعلام التالي:
هذا يعني أن john لديه الإذن بتنفيذ:
  • SELECT x,y FROM db.table.
  • SELECT x FROM db.table.
  • SELECT y FROM db.table.
لا يمكن لـ john تنفيذ SELECT z FROM db.table. كما أن SELECT * FROM db.table غير متاح أيضًا. عند معالجة هذا الاستعلام، لا يعيد ClickHouse أي بيانات، حتى للعمودين x و y. والاستثناء الوحيد هو إذا كان الجدول يحتوي فقط على العمودين x و y. في هذه الحالة يعيد ClickHouse جميع البيانات. ويمتلك john أيضًا امتياز GRANT OPTION، لذلك يمكنه منح مستخدمين آخرين امتيازات بالنطاق نفسه أو بنطاق أضيق. يُسمح دائمًا بالوصول إلى قاعدة البيانات system (لأن هذه القاعدة تُستخدم لمعالجة الاستعلامات).
رغم وجود العديد من system tables التي يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إليها افتراضيًا، فقد لا يتمكنون افتراضيًا من الوصول إلى جميع system tables من دون grants. بالإضافة إلى ذلك، يكون الوصول إلى بعض system tables مثل system.zookeeper مقيّدًا لمستخدمي Cloud لأسباب أمنية.
يمكنك منح امتيازات متعددة لعدة حسابات في استعلام واحد. ويتيح الاستعلام GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO john, robin للحسابين john و robin تنفيذ استعلامَي INSERT و SELECT على جميع الجداول في جميع قواعد البيانات على الخادم.

منح الامتيازات باستخدام أحرف البدل

عند تحديد الامتيازات، يمكنك استخدام علامة النجمة (*) بدلًا من اسم جدول أو قاعدة بيانات. على سبيل المثال، يتيح الاستعلام GRANT SELECT ON db.* TO john للمستخدم john تنفيذ الاستعلام SELECT على جميع الجداول في قاعدة البيانات db. كما يمكنك حذف اسم قاعدة البيانات. في هذه الحالة، تُمنح الامتيازات لقاعدة البيانات الحالية. على سبيل المثال، يمنح GRANT SELECT ON * TO john الامتياز على جميع الجداول في قاعدة البيانات الحالية، بينما يمنح GRANT SELECT ON mytable TO john الامتياز على الجدول mytable في قاعدة البيانات الحالية.
الميزة الموضحة أدناه متاحة بدءًا من إصدار ClickHouse 24.10.
يمكنك أيضًا وضع علامة النجمة في نهاية اسم جدول أو قاعدة بيانات. تتيح هذه الميزة منح الامتيازات على بادئة عامة لمسار الجدول. مثال: GRANT SELECT ON db.my_tables* TO john. يتيح هذا الاستعلام للمستخدم john تنفيذ الاستعلام SELECT على جميع جداول قاعدة البيانات db التي تطابق البادئة my_tables*. المزيد من الأمثلة: GRANT SELECT ON db.my_tables* TO john
GRANT SELECT ON db*.* TO john
ستَرِث جميع الجداول المُنشأة حديثًا ضمن المسارات الممنوحة تلقائيًا جميع الامتيازات من المسارات الأصلية التابعة لها. على سبيل المثال، إذا شغّلت الاستعلام GRANT SELECT ON db.* TO john ثم أنشأت جدولًا جديدًا db.new_table، فسيتمكن المستخدم john من تشغيل الاستعلام SELECT * FROM db.new_table. يمكنك تحديد النجمة فقط للبادئات:

الامتيازات

الامتياز هو صلاحية تُمنَح لمستخدم لتنفيذ أنواع محددة من الاستعلامات. للامتيازات هيكل هرمي، وتعتمد مجموعة الاستعلامات المسموح بها على نطاق الامتياز. يظهر أدناه التسلسل الهرمي للامتيازات في ClickHouse:
  • ALL
    • إدارة الوصول
      • ALLOW SQL SECURITY NONE
      • ALTER QUOTA
      • ALTER ROLE
      • ALTER ROW POLICY
      • ALTER SETTINGS PROFILE
      • ALTER USER
      • CREATE QUOTA
      • CREATE ROLE
      • CREATE ROW POLICY
      • CREATE SETTINGS PROFILE
      • CREATE USER
      • DROP QUOTA
      • DROP ROLE
      • DROP ROW POLICY
      • DROP SETTINGS PROFILE
      • DROP USER
      • ROLE ADMIN
      • SHOW ACCESS
        • SHOW QUOTAS
        • SHOW ROLES
        • SHOW ROW POLICIES
        • SHOW SETTINGS PROFILES
        • SHOW USERS
    • ALTER
      • ALTER DATABASE
        • ALTER DATABASE SETTINGS
      • ALTER TABLE
        • ALTER COLUMN
          • ALTER ADD COLUMN
          • ALTER CLEAR COLUMN
          • ALTER COMMENT COLUMN
          • ALTER DROP COLUMN
          • ALTER MATERIALIZE COLUMN
          • ALTER MODIFY COLUMN
          • ALTER RENAME COLUMN
        • ALTER CONSTRAINT
          • ALTER ADD CONSTRAINT
          • ALTER DROP CONSTRAINT
          • ALTER MODIFY CONSTRAINT
        • ALTER DELETE
        • ALTER FETCH PARTITION
        • ALTER FREEZE PARTITION
        • ALTER INDEX
          • ALTER ADD INDEX
          • ALTER CLEAR INDEX
          • ALTER DROP INDEX
          • ALTER MATERIALIZE INDEX
          • ALTER ORDER BY
          • ALTER SAMPLE BY
        • ALTER MATERIALIZE TTL
        • ALTER MODIFY COMMENT
        • ALTER MOVE PARTITION
        • ALTER PROJECTION
        • ALTER SETTINGS
        • ALTER STATISTICS
          • ALTER ADD STATISTICS
          • ALTER DROP STATISTICS
          • ALTER MATERIALIZE STATISTICS
          • ALTER MODIFY STATISTICS
        • ALTER TTL
        • ALTER UPDATE
        • ALTER TABLE EXECUTE
      • ALTER VIEW
        • ALTER VIEW MODIFY QUERY
        • ALTER VIEW REFRESH
        • ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY
    • BACKUP
    • CLUSTER
    • CREATE
      • CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE
        • CREATE TEMPORARY TABLE
      • CREATE DATABASE
      • CREATE DICTIONARY
      • CREATE FUNCTION
      • CREATE RESOURCE
      • CREATE TABLE
      • CREATE VIEW
      • CREATE WORKLOAD
    • dictGet
    • displaySecretsInShowAndSelect
    • DROP
      • DROP DATABASE
      • DROP DICTIONARY
      • DROP FUNCTION
      • DROP RESOURCE
      • DROP TABLE
      • DROP VIEW
      • DROP WORKLOAD
    • INSERT
    • INTROSPECTION
      • addressToLine
      • addressToLineWithInlines
      • addressToSymbol
      • demangle
    • KILL QUERY
    • KILL TRANSACTION
    • MOVE PARTITION BETWEEN SHARDS
    • NAMED COLLECTION ADMIN
      • ALTER NAMED COLLECTION
      • CREATE NAMED COLLECTION
      • DROP NAMED COLLECTION
      • NAMED COLLECTION
      • SHOW NAMED COLLECTIONS
      • SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS
    • OPTIMIZE
    • SELECT
    • SET DEFINER
    • SHOW
      • SHOW COLUMNS
      • SHOW DATABASES
      • SHOW DICTIONARIES
      • SHOW TABLES
    • SHOW FILESYSTEM CACHES
    • المصادر
      • AZURE
      • FILE
      • HDFS
      • HIVE
      • JDBC
      • KAFKA
      • MONGO
      • MYSQL
      • NATS
      • ODBC
      • POSTGRES
      • RABBITMQ
      • REDIS
      • REMOTE
      • S3
      • SQLITE
      • URL
    • SYSTEM
      • SYSTEM CLEANUP
      • SYSTEM DROP CACHE
        • SYSTEM DROP COMPILED EXPRESSION CACHE
        • SYSTEM DROP CONNECTIONS CACHE
        • SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE
        • SYSTEM DROP DNS CACHE
        • SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE
        • SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE
        • SYSTEM DROP MARK CACHE
        • SYSTEM DROP MMAP CACHE
        • SYSTEM DROP PAGE CACHE
        • SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE
        • SYSTEM DROP QUERY CACHE
        • SYSTEM DROP S3 CLIENT CACHE
        • SYSTEM DROP SCHEMA CACHE
        • SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE
      • SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE
      • SYSTEM DROP REPLICA
      • SYSTEM FAILPOINT
      • SYSTEM FETCHES
      • SYSTEM FLUSH
        • SYSTEM FLUSH ASYNC INSERT QUEUE
        • SYSTEM FLUSH LOGS
      • SYSTEM JEMALLOC
      • SYSTEM KILL QUERY
      • SYSTEM KILL TRANSACTION
      • SYSTEM LISTEN
      • SYSTEM LOAD PRIMARY KEY
      • SYSTEM MERGES
      • SYSTEM MOVES
      • SYSTEM PULLING REPLICATION LOG
      • SYSTEM REDUCE BLOCKING PARTS
      • SYSTEM REPLICATION QUEUES
      • SYSTEM REPLICA READINESS
      • SYSTEM RESET DDL WORKER
      • SYSTEM RESTART DISK
      • SYSTEM RESTART REPLICA
      • SYSTEM RESTORE REPLICA
      • SYSTEM RELOAD
        • SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS
        • SYSTEM RELOAD CONFIG
          • SYSTEM RELOAD DICTIONARY
          • SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
          • SYSTEM RELOAD FUNCTION
          • SYSTEM RELOAD MODEL
          • SYSTEM RELOAD USERS
      • SYSTEM SENDS
        • SYSTEM DISTRIBUTED SENDS
        • SYSTEM REPLICATED SENDS
      • SYSTEM SHUTDOWN
      • SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA
      • SYSTEM SYNC FILE CACHE
      • SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE
      • SYSTEM SYNC REPLICA
      • SYSTEM SYNC TRANSACTION LOG
      • SYSTEM THREAD FUZZER
      • SYSTEM TTL MERGES
      • SYSTEM UNFREEZE
      • SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY
      • SYSTEM VIEWS
      • SYSTEM VIRTUAL PARTS UPDATE
      • SYSTEM WAIT LOADING PARTS
    • TABLE ENGINE
    • TRUNCATE
    • UNDROP TABLE
  • NONE
أمثلة على كيفية التعامل مع هذا التسلسل الهرمي:
  • يشمل الامتياز ALTER جميع امتيازات ALTER* الأخرى.
  • يشمل ALTER CONSTRAINT امتيازات ALTER ADD CONSTRAINT وALTER DROP CONSTRAINT وALTER MODIFY CONSTRAINT.
تُطبَّق الامتيازات على مستويات مختلفة. وتساعد معرفة المستوى على تحديد الصيغة المتاحة للامتياز. المستويات (من الأدنى إلى الأعلى):
  • COLUMN — يمكن منح الامتياز على مستوى العمود أو الجدول أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
  • TABLE — يمكن منح الامتياز على مستوى الجدول أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
  • VIEW — يمكن منح الامتياز على مستوى العرض أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
  • DICTIONARY — يمكن منح الامتياز على مستوى القاموس أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
  • DATABASE — يمكن منح الامتياز على مستوى قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
  • GLOBAL — لا يمكن منح الامتياز إلا على المستوى العام.
  • GROUP — يجمع امتيازات من مستويات مختلفة. وعند منح امتياز على مستوى GROUP، لا تُمنح من هذه المجموعة إلا الامتيازات التي تتوافق مع الصيغة المستخدمة.
أمثلة على الصيغة المسموح بها:
  • GRANT SELECT(x) ON db.table TO user
  • GRANT SELECT ON db.* TO user
أمثلة على الصيغة غير المسموح بها:
  • GRANT CREATE USER(x) ON db.table TO user
  • GRANT CREATE USER ON db.* TO user
يمنح الامتياز الخاص ALL جميع الامتيازات إلى حساب مستخدم أو دور. افتراضيًا، لا يملك حساب المستخدم أو الدور أي امتيازات. إذا لم يكن لدى مستخدم أو دور أي امتيازات، فسيُعرض ذلك على أنه الامتياز NONE. تتطلب بعض الاستعلامات، بحسب طريقة تنفيذها، مجموعة من الامتيازات. على سبيل المثال، لتنفيذ الاستعلام RENAME تحتاج إلى الامتيازات التالية: SELECT وCREATE TABLE وINSERT وDROP TABLE.

SELECT

يسمح بتنفيذ استعلامات SELECT. مستوى الامتياز: COLUMN. الوصف يمكن للمستخدم الممنوح هذا الامتياز تنفيذ استعلامات SELECT على قائمة محددة من الأعمدة في الجدول وقاعدة البيانات المحددَين. وإذا تضمّن المستخدم أعمدة أخرى غير محددة، فلن يُرجع الاستعلام أي بيانات. لنأخذ الامتياز التالي:
يتيح هذا الامتياز للمستخدم john تنفيذ أي استعلام SELECT يتضمن بيانات من العمودين x و/أو y في db.table، على سبيل المثال: SELECT x FROM db.table. لا يمكن للمستخدم john تنفيذ SELECT z FROM db.table. كما أن SELECT * FROM db.table غير متاح أيضًا. عند معالجة هذا الاستعلام، لا يعيد ClickHouse أي بيانات، حتى x وy. والاستثناء الوحيد هو إذا كان الجدول يحتوي فقط على العمودين x وy، ففي هذه الحالة يعيد ClickHouse جميع البيانات.

INSERT

يسمح بتنفيذ استعلامات INSERT. مستوى الامتياز: COLUMN. الوصف يمكن للمستخدم الممنوح هذا الامتياز تنفيذ استعلامات INSERT على قائمة محددة من الأعمدة في الجدول وقاعدة البيانات المحددين. وإذا تضمّن المستخدم أعمدة أخرى غير محددة، فلن يُدرِج الاستعلام أي بيانات. مثال
يتيح الامتياز الممنوح للمستخدم john إدخال بيانات في العمودين x و/أو y في db.table.

ALTER

يسمح بتنفيذ استعلامات ALTER وفقًا للتسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
  • ALTER. المستوى: COLUMN.
    • ALTER TABLE. المستوى: GROUP
    • ALTER UPDATE. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: UPDATE
    • ALTER DELETE. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: DELETE
    • ALTER COLUMN. المستوى: GROUP
    • ALTER ADD COLUMN. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: ADD COLUMN
    • ALTER DROP COLUMN. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: DROP COLUMN
    • ALTER MODIFY COLUMN. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: MODIFY COLUMN
    • ALTER COMMENT COLUMN. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: COMMENT COLUMN
    • ALTER CLEAR COLUMN. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: CLEAR COLUMN
    • ALTER RENAME COLUMN. المستوى: COLUMN. الأسماء البديلة: RENAME COLUMN
    • ALTER INDEX. المستوى: GROUP. الأسماء البديلة: INDEX
    • ALTER ORDER BY. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ALTER MODIFY ORDER BY, MODIFY ORDER BY
    • ALTER SAMPLE BY. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ALTER MODIFY SAMPLE BY, MODIFY SAMPLE BY
    • ALTER ADD INDEX. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ADD INDEX
    • ALTER DROP INDEX. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: DROP INDEX
    • ALTER MATERIALIZE INDEX. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: MATERIALIZE INDEX
    • ALTER CLEAR INDEX. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: CLEAR INDEX
    • ALTER CONSTRAINT. المستوى: GROUP. الأسماء البديلة: CONSTRAINT
    • ALTER ADD CONSTRAINT. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ADD CONSTRAINT
    • ALTER DROP CONSTRAINT. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: DROP CONSTRAINT
    • ALTER MODIFY CONSTRAINT. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: MODIFY CONSTRAINT
    • ALTER TTL. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ALTER MODIFY TTL, MODIFY TTL
    • ALTER MATERIALIZE TTL. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: MATERIALIZE TTL
    • ALTER SETTINGS. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ALTER SETTING, ALTER MODIFY SETTING, MODIFY SETTING
    • ALTER MOVE PARTITION. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ALTER MOVE PART, MOVE PARTITION, MOVE PART
    • ALTER FETCH PARTITION. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ALTER FETCH PART, FETCH PARTITION, FETCH PART
    • ALTER FREEZE PARTITION. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: FREEZE PARTITION
    • ALTER EXECUTE. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: ALTER TABLE EXECUTE
    • ALTER VIEW. المستوى: GROUP
    • ALTER VIEW REFRESH. المستوى: VIEW. الأسماء البديلة: REFRESH VIEW
    • ALTER VIEW MODIFY QUERY. المستوى: VIEW. الأسماء البديلة: ALTER TABLE MODIFY QUERY
    • ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY. المستوى: VIEW. الأسماء البديلة: ALTER TABLE MODIFY SQL SECURITY
أمثلة على كيفية تطبيق هذا التسلسل الهرمي:
  • يشمل امتياز ALTER جميع امتيازات ALTER* الأخرى.
  • يشمل ALTER CONSTRAINT امتيازات ALTER ADD CONSTRAINT وALTER DROP CONSTRAINT وALTER MODIFY CONSTRAINT.
ملاحظات
  • يتيح امتياز MODIFY SETTING تعديل إعدادات محرك الجدول. ولا يؤثر في الإعدادات أو معلمات تهيئة الخادم.
  • تتطلب عملية ATTACH امتياز CREATE.
  • تتطلب عملية DETACH امتياز DROP.
  • لإيقاف عملية mutation باستخدام الاستعلام KILL MUTATION، يجب أن تمتلك امتياز بدء هذه العملية. على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف استعلام ALTER UPDATE، فستحتاج إلى امتياز ALTER UPDATE أو ALTER TABLE أو ALTER.

BACKUP

يتيح تنفيذ [BACKUP] ضمن الاستعلامات. لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطية، راجع “النسخ الاحتياطي والاستعادة”.

CREATE

يتيح تنفيذ استعلامات DDL من نوع CREATE وATTACH وفقًا للتسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
  • CREATE. المستوى: GROUP
    • CREATE DATABASE. المستوى: DATABASE
    • CREATE TABLE. المستوى: TABLE
      • CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE. المستوى: GLOBAL
        • CREATE TEMPORARY TABLE. المستوى: GLOBAL
    • CREATE VIEW. المستوى: VIEW
    • CREATE DICTIONARY. المستوى: DICTIONARY
ملاحظات
  • لحذف الجدول الذي أُنشئ، يحتاج المستخدم إلى DROP.

CLUSTER

يسمح بتنفيذ الاستعلامات التي تستخدم ON CLUSTER.
Syntax
افتراضيًا، تتطلب الاستعلامات التي تستخدم ON CLUSTER أن يكون لدى المستخدم امتياز CLUSTER. ستظهر لك رسالة الخطأ التالية إذا حاولت استخدام ON CLUSTER في استعلام بدون منح امتياز CLUSTER أولًا:
يمكن تغيير السلوك الافتراضي من خلال تعيين الإعداد on_cluster_queries_require_cluster_grant، الموجود في قسم access_control_improvements في ملف config.xml (انظر أدناه)، إلى false.
config.xml

DROP

يتيح تنفيذ استعلامات DROP وDETACH وفق التسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
  • DROP. المستوى: GROUP
    • DROP DATABASE. المستوى: DATABASE
    • DROP TABLE. المستوى: TABLE
    • DROP VIEW. المستوى: VIEW
    • DROP DICTIONARY. المستوى: DICTIONARY

TRUNCATE

يتيح تنفيذ استعلامات TRUNCATE. مستوى الامتياز: TABLE.

OPTIMIZE

يسمح بتنفيذ استعلامات OPTIMIZE TABLE. مستوى الامتياز: TABLE.

SHOW

يسمح بتنفيذ استعلامات SHOW وDESCRIBE وUSE وEXISTS وفق التسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
  • SHOW. المستوى: GROUP
    • SHOW DATABASES. المستوى: DATABASE. يتيح تنفيذ استعلامات SHOW DATABASES وSHOW CREATE DATABASE وUSE <database>.
    • SHOW TABLES. المستوى: TABLE. يتيح تنفيذ استعلامات SHOW TABLES وEXISTS <table> وCHECK <table>.
    • SHOW COLUMNS. المستوى: COLUMN. يتيح تنفيذ استعلامات SHOW CREATE TABLE وDESCRIBE.
    • SHOW DICTIONARIES. المستوى: DICTIONARY. يتيح تنفيذ استعلامات SHOW DICTIONARIES وSHOW CREATE DICTIONARY وEXISTS <dictionary>.
ملاحظات يكون لدى المستخدم امتياز SHOW إذا كان لديه أي امتياز آخر متعلق بالجدول أو القاموس أو قاعدة البيانات المحددة.

KILL QUERY

يتيح تنفيذ استعلامات KILL وفقًا للتسلسل الهرمي التالي للامتيازات: مستوى الامتياز: GLOBAL. ملاحظات يتيح امتياز KILL QUERY لمستخدمٍ ما إنهاء استعلامات المستخدمين الآخرين.

إدارة الوصول

يتيح للمستخدم تنفيذ الاستعلامات التي تدير المستخدمين والأدوار وسياسات الصفوف.
  • ACCESS MANAGEMENT. المستوى: GROUP
    • CREATE USER. المستوى: GLOBAL
    • ALTER USER. المستوى: GLOBAL
    • DROP USER. المستوى: GLOBAL
    • CREATE ROLE. المستوى: GLOBAL
    • ALTER ROLE. المستوى: GLOBAL
    • DROP ROLE. المستوى: GLOBAL
    • ROLE ADMIN. المستوى: GLOBAL
    • CREATE ROW POLICY. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: CREATE POLICY
    • ALTER ROW POLICY. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: ALTER POLICY
    • DROP ROW POLICY. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: DROP POLICY
    • CREATE QUOTA. المستوى: GLOBAL
    • ALTER QUOTA. المستوى: GLOBAL
    • DROP QUOTA. المستوى: GLOBAL
    • CREATE SETTINGS PROFILE. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: CREATE PROFILE
    • ALTER SETTINGS PROFILE. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: ALTER PROFILE
    • DROP SETTINGS PROFILE. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: DROP PROFILE
    • SHOW ACCESS. المستوى: GROUP
      • SHOW_USERS. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SHOW CREATE USER
      • SHOW_ROLES. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SHOW CREATE ROLE
      • SHOW_ROW_POLICIES. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SHOW POLICIES, SHOW CREATE ROW POLICY, SHOW CREATE POLICY
      • SHOW_QUOTAS. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SHOW CREATE QUOTA
      • SHOW_SETTINGS_PROFILES. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SHOW PROFILES, SHOW CREATE SETTINGS PROFILE, SHOW CREATE PROFILE
    • ALLOW SQL SECURITY NONE. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: CREATE SQL SECURITY NONE, SQL SECURITY NONE, SECURITY NONE
يتيح امتياز ROLE ADMIN للمستخدم منح أي أدوار وسحبها، بما في ذلك الأدوار التي لم تُمنح للمستخدم مع خيار المسؤول.

SYSTEM

يسمح للمستخدم بتنفيذ استعلامات SYSTEM وفقًا لتسلسل هرمي التالي للامتيازات.
  • SYSTEM. المستوى: GROUP
    • SYSTEM SHUTDOWN. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SYSTEM KILL, SHUTDOWN
    • SYSTEM DROP CACHE. الأسماء البديلة: DROP CACHE
      • SYSTEM DROP DNS CACHE. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SYSTEM CLEAR DNS CACHE, SYSTEM DROP DNS, DROP DNS CACHE, DROP DNS
      • SYSTEM DROP MARK CACHE. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SYSTEM CLEAR MARK CACHE, SYSTEM DROP MARK, DROP MARK CACHE, DROP MARKS
      • SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SYSTEM CLEAR UNCOMPRESSED CACHE, SYSTEM DROP UNCOMPRESSED, DROP UNCOMPRESSED CACHE, DROP UNCOMPRESSED
    • SYSTEM RELOAD. المستوى: GROUP
      • SYSTEM RELOAD CONFIG. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: RELOAD CONFIG
      • SYSTEM RELOAD DICTIONARY. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: SYSTEM RELOAD DICTIONARIES, RELOAD DICTIONARY, RELOAD DICTIONARIES, SYSTEM UNLOAD DICTIONARY, SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES, UNLOAD DICTIONARY, UNLOAD DICTIONARIES
        • SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
    • SYSTEM MERGES. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP MERGES, SYSTEM START MERGES, STOP MERGES, START MERGES
    • SYSTEM TTL MERGES. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP TTL MERGES, SYSTEM START TTL MERGES, STOP TTL MERGES, START TTL MERGES
    • SYSTEM FETCHES. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP FETCHES, SYSTEM START FETCHES, STOP FETCHES, START FETCHES
    • SYSTEM MOVES. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP MOVES, SYSTEM START MOVES, STOP MOVES, START MOVES
    • SYSTEM SENDS. المستوى: GROUP. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP SENDS, SYSTEM START SENDS, STOP SENDS, START SENDS
      • SYSTEM DISTRIBUTED SENDS. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS, SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS, STOP DISTRIBUTED SENDS, START DISTRIBUTED SENDS
      • SYSTEM REPLICATED SENDS. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP REPLICATED SENDS, SYSTEM START REPLICATED SENDS, STOP REPLICATED SENDS, START REPLICATED SENDS
    • SYSTEM REPLICATION QUEUES. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES, SYSTEM START REPLICATION QUEUES, STOP REPLICATION QUEUES, START REPLICATION QUEUES
    • SYSTEM SYNC REPLICA. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: SYNC REPLICA
    • SYSTEM RESTART REPLICA. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: RESTART REPLICA
    • SYSTEM FLUSH. المستوى: GROUP
      • SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED. المستوى: TABLE. الأسماء البديلة: FLUSH DISTRIBUTED
      • SYSTEM FLUSH LOGS. المستوى: GLOBAL. الأسماء البديلة: FLUSH LOGS
يعيد الأمران SYSTEM UNLOAD DICTIONARY وSYSTEM UNLOAD DICTIONARIES استخدام امتياز SYSTEM RELOAD DICTIONARY، لذلك يمكن للمستخدم الذي لديه SYSTEM RELOAD DICTIONARY أيضًا إلغاء تحميل القواميس. يُمنَح الامتياز SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES ضمنيًا من خلال الامتياز SYSTEM RELOAD DICTIONARY ON *.*.

INTROSPECTION

يسمح باستخدام دوال الفحص الداخلي.
  • INTROSPECTION. المستوى: GROUP. الأسماء البديلة: INTROSPECTION FUNCTIONS
    • addressToLine. المستوى: GLOBAL
    • addressToLineWithInlines. المستوى: GLOBAL
    • addressToSymbol. المستوى: GLOBAL
    • demangle. المستوى: GLOBAL

المصادر

يتيح استخدام مصادر البيانات الخارجية. ينطبق على محركات الجداول ودوال الجداول.
  • READ. المستوى: GLOBAL_WITH_PARAMETER
  • WRITE. المستوى: GLOBAL_WITH_PARAMETER
المعلمات الممكنة:
  • AZURE
  • FILE
  • HDFS
  • HIVE
  • JDBC
  • KAFKA
  • MONGO
  • MYSQL
  • NATS
  • ODBC
  • POSTGRES
  • RABBITMQ
  • REDIS
  • REMOTE
  • S3
  • SQLITE
  • URL
يتوفر الفصل بين امتيازات READ وWRITE للمصادر بدءًا من الإصدار 25.7، وذلك فقط عند استخدام إعداد الخادم access_control_improvements.enable_read_write_grantsوإلا، فيجب استخدام الصياغة GRANT AZURE ON *.* TO user، وهي مكافئة للصياغة الجديدة GRANT READ, WRITE ON AZURE TO user
أمثلة:
  • لإنشاء جدول باستخدام محرك جدول MySQL، تحتاج إلى امتيازَي CREATE TABLE (ON db.table_name) وMYSQL.
  • لاستخدام دالة الجدول MySQL، تحتاج إلى CREATE TEMPORARY TABLE وامتيازات MYSQL.

امتيازات تصفية المصادر

تتوفر هذه الميزة اعتبارًا من الإصدار 25.8، وفقط عند تفعيل إعداد الخادم access_control_improvements.enable_read_write_grants
يمكنك منح حق الوصول إلى عناوين URI لمصادر محددة باستخدام عوامل تصفية بالتعبيرات النمطية. يتيح ذلك تحكمًا دقيقًا في مصادر البيانات الخارجية التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها. الصيغة:
سيتيح هذا الامتياز للمستخدم القراءة فقط من عناوين URI الخاصة بـ S3 التي تطابق التعبير النمطي المحدد. أمثلة: امنح حق الوصول إلى مسارات محددة في حاوية S3:
يأخذ مرشح المصدر regexp بوصفه معلمة، لذا فإن منح GRANT READ ON URL('http://www.google.com') TO john;سيسمح بالاستعلامات
لأن . يُعامَل في التعبيرات النمطية على أنه Any Single Character. وقد يؤدي ذلك إلى ثغرة أمنية محتملة. ويجب أن يكون المنح الصحيح:
إعادة المنح باستخدام GRANT OPTION: إذا كان المنح الأصلي يتضمن WITH GRANT OPTION، فيمكن إعادة منحه باستخدام GRANT CURRENT GRANTS:
قيود مهمة:
  • لا يُسمح بإلغاء الصلاحيات جزئيًا: لا يمكنك إلغاء جزء من نمط التصفية الممنوح. يجب إلغاء المنح بالكامل ثم منحها من جديد باستخدام أنماط جديدة عند الحاجة.
  • لا يُسمح بمنحٍ باستخدام أحرف البدل فقط: لا يمكنك استخدام GRANT READ ON *('regexp') أو أنماط مشابهة تعتمد على أحرف البدل فقط. يجب تحديد source بعينه.

dictGet

  • dictGet. الأسماء البديلة: dictHas, dictGetHierarchy, dictGetRoot, dictGetChildren, dictGetDescendants, dictIsIn
يسمح للمستخدم بتنفيذ الدوال dictGet، وdictHas، وdictGetHierarchy، وdictGetRoot، وdictGetChildren، وdictGetDescendants، وdictIsIn. مستوى الامتياز: DICTIONARY. أمثلة
  • GRANT dictGet ON mydb.mydictionary TO john
  • GRANT dictGet ON mydictionary TO john

displaySecretsInShowAndSelect

يسمح للمستخدم بعرض الأسرار في استعلامات SHOW وSELECT إذا كان كلٌّ من display_secrets_in_show_and_select إعداد الخادم و format_display_secrets_in_show_and_select إعداد التنسيق مفعّلَين.

NAMED COLLECTION ADMIN

يسمح بإجراء عملية معيّنة على مجموعة مُسمّاة محددة. قبل الإصدار 23.7 كان يُسمّى NAMED COLLECTION CONTROL، وبعد 23.7 أُضيف NAMED COLLECTION ADMIN مع الإبقاء على NAMED COLLECTION CONTROL كاسم بديل.
  • NAMED COLLECTION ADMIN. المستوى: NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة: NAMED COLLECTION CONTROL
    • CREATE NAMED COLLECTION. المستوى: NAMED_COLLECTION
    • DROP NAMED COLLECTION. المستوى: NAMED_COLLECTION
    • ALTER NAMED COLLECTION. المستوى: NAMED_COLLECTION
    • SHOW NAMED COLLECTIONS. المستوى: NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة: SHOW NAMED COLLECTIONS
    • SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS. المستوى: NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة: SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS
    • NAMED COLLECTION. المستوى: NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة: NAMED COLLECTION USAGE, USE NAMED COLLECTION
على عكس جميع امتيازات grant الأخرى (CREATE وDROP وALTER وSHOW)، لم يُضَف امتياز grant لـ NAMED COLLECTION إلا في الإصدار 23.7، بينما أُضيفت جميع الامتيازات الأخرى في وقتٍ سابق، في الإصدار 22.12. أمثلة بافتراض أن المجموعة المُسمّاة تُدعى abc، فإننا نمنح الامتياز CREATE NAMED COLLECTION للمستخدم john.
  • GRANT CREATE NAMED COLLECTION ON abc TO john

TABLE ENGINE

يسمح باستخدام محرك جدول محدد عند إنشاء جدول. ينطبق على محركات الجداول. أمثلة
  • GRANT TABLE ENGINE ON * TO john
  • GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog TO john
افتراضيًا، ولأسباب تتعلق بالتوافق مع الإصدارات السابقة، فإن إنشاء جدول باستخدام محرك جدول محدد يتجاهل امتيازات GRANT، ومع ذلك يمكنك تغيير هذا السلوك بتعيين table_engines_require_grant إلى true في config.xml.
قد تتطلب بعض محركات الجداول التي تستخدم مصادر خارجية أذونات READ/WRITE على المصدر المقابل. راجع المصادر. على سبيل المثال، بالنسبة إلى محرك الجدول AzureBlobStorage، قد يلزم منح الامتياز التالي.
  • GRANT READ, WRITE ON AZURE TO john

ALL

يمنح جميع الامتيازات على الكيان المعني إلى حساب مستخدم أو دور.
الامتياز ALL غير مدعوم في ClickHouse Cloud، حيث يمتلك المستخدم default أذونات محدودة. يمكن للمستخدمين منح الحد الأقصى من الأذونات لمستخدمٍ ما من خلال منح default_role. راجع هنا لمزيد من التفاصيل. يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام GRANT CURRENT GRANTS بصفتهم المستخدم default لتحقيق تأثير مشابه لـ ALL.

NONE

لا يمنح أي امتيازات.

ADMIN OPTION

يتيح امتياز ADMIN OPTION للمستخدم منح دوره إلى مستخدم آخر.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦