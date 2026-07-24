- يمنح الامتيازات لحسابات مستخدمي ClickHouse أو للأدوار.
- يسند الأدوار إلى حسابات المستخدمين أو إلى أدوار أخرى.
صيغة منح الامتيازات
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table[*]|db[*].*|*.*|table[*]|*} TO {user | role | CURRENT_USER} [,...] [WITH GRANT OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
privilege— نوع الامتياز.
role— دور مستخدم ClickHouse.
user— حساب مستخدم ClickHouse.
WITH GRANT OPTION المستخدم
user أو الدور
role صلاحية تنفيذ الاستعلام
GRANT. ويمكن للمستخدمين منح امتيازات ضمن النطاق نفسه الذي لديهم أو ضمن نطاق أضيق.
تستبدل العبارة
WITH REPLACE OPTION الامتيازات القديمة بامتيازات جديدة للمستخدم
user أو الدور
role، وإذا لم تُحدَّد، فإنها تضيف الامتيازات.
صيغة إسناد الدور
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] role [,...] TO {user | another_role | CURRENT_USER} [,...] [WITH ADMIN OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
role— دور في ClickHouse.
user— حساب مستخدم ClickHouse.
WITH ADMIN OPTION امتياز ADMIN OPTION إلى
user أو
role.
ويستبدل البند
WITH REPLACE OPTION الأدوار القديمة بدور جديد لـ
user أو
role، وإذا لم يُحدَّد، فإنه يُضيف الأدوار.
صيغة GRANT CURRENT GRANTS
GRANT CURRENT GRANTS{(privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*}) | ON {db.table|db.*|*.*|table|*}} TO {user | role | CURRENT_USER} [,...] [WITH GRANT OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
privilege— نوع الامتياز.
role— دور مستخدم في ClickHouse.
user— حساب مستخدم في ClickHouse.
CURRENT GRANTS منح جميع الامتيازات المحددة للمستخدم أو الدور المحدَّد.
إذا لم يُحدَّد أي امتياز، فسيحصل المستخدم أو الدور المحدَّد على جميع الامتيازات المتاحة لـ
CURRENT_USER.
لاستخدام
الاستخدام
GRANT، يجب أن يمتلك حسابك امتياز
GRANT OPTION. ولا يمكنك منح الامتيازات إلا ضمن حدود الامتيازات الممنوحة لحسابك.
على سبيل المثال، منح المسؤول امتيازات للحساب
john عبر الاستعلام التالي:
هذا يعني أن
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john WITH GRANT OPTION
john لديه الإذن بتنفيذ:
SELECT x,y FROM db.table.
SELECT x FROM db.table.
SELECT y FROM db.table.
john تنفيذ
SELECT z FROM db.table. كما أن
SELECT * FROM db.table غير متاح أيضًا. عند معالجة هذا الاستعلام، لا يعيد ClickHouse أي بيانات، حتى للعمودين
x و
y. والاستثناء الوحيد هو إذا كان الجدول يحتوي فقط على العمودين
x و
y. في هذه الحالة يعيد ClickHouse جميع البيانات.
ويمتلك
john أيضًا امتياز
GRANT OPTION، لذلك يمكنه منح مستخدمين آخرين امتيازات بالنطاق نفسه أو بنطاق أضيق.
يُسمح دائمًا بالوصول إلى قاعدة البيانات
system (لأن هذه القاعدة تُستخدم لمعالجة الاستعلامات).
يمكنك منح امتيازات متعددة لعدة حسابات في استعلام واحد. ويتيح الاستعلام
رغم وجود العديد من system tables التي يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إليها افتراضيًا، فقد لا يتمكنون افتراضيًا من الوصول إلى جميع system tables من دون grants. بالإضافة إلى ذلك، يكون الوصول إلى بعض system tables مثل
system.zookeeper مقيّدًا لمستخدمي Cloud لأسباب أمنية.
GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO john, robin للحسابين
john و
robin تنفيذ استعلامَي
INSERT و
SELECT على جميع الجداول في جميع قواعد البيانات على الخادم.
عند تحديد الامتيازات، يمكنك استخدام علامة النجمة (
منح الامتيازات باستخدام أحرف البدل
*) بدلًا من اسم جدول أو قاعدة بيانات. على سبيل المثال، يتيح الاستعلام
GRANT SELECT ON db.* TO john للمستخدم
john تنفيذ الاستعلام
SELECT على جميع الجداول في قاعدة البيانات
db.
كما يمكنك حذف اسم قاعدة البيانات. في هذه الحالة، تُمنح الامتيازات لقاعدة البيانات الحالية.
على سبيل المثال، يمنح
GRANT SELECT ON * TO john الامتياز على جميع الجداول في قاعدة البيانات الحالية، بينما يمنح
GRANT SELECT ON mytable TO john الامتياز على الجدول
mytable في قاعدة البيانات الحالية.
يمكنك أيضًا وضع علامة النجمة في نهاية اسم جدول أو قاعدة بيانات. تتيح هذه الميزة منح الامتيازات على بادئة عامة لمسار الجدول. مثال:
الميزة الموضحة أدناه متاحة بدءًا من إصدار ClickHouse 24.10.
GRANT SELECT ON db.my_tables* TO john. يتيح هذا الاستعلام للمستخدم
john تنفيذ الاستعلام
SELECT على جميع جداول قاعدة البيانات
db التي تطابق البادئة
my_tables*.
المزيد من الأمثلة:
GRANT SELECT ON db.my_tables* TO john
SELECT * FROM db.my_tables -- granted
SELECT * FROM db.my_tables_0 -- granted
SELECT * FROM db.my_tables_1 -- granted
SELECT * FROM db.other_table -- not_granted
SELECT * FROM db2.my_tables -- not_granted
GRANT SELECT ON db*.* TO john
ستَرِث جميع الجداول المُنشأة حديثًا ضمن المسارات الممنوحة تلقائيًا جميع الامتيازات من المسارات الأصلية التابعة لها. على سبيل المثال، إذا شغّلت الاستعلام
SELECT * FROM db.my_tables -- granted
SELECT * FROM db.my_tables_0 -- granted
SELECT * FROM db.my_tables_1 -- granted
SELECT * FROM db.other_table -- granted
SELECT * FROM db2.my_tables -- granted
GRANT SELECT ON db.* TO john ثم أنشأت جدولًا جديدًا
db.new_table، فسيتمكن المستخدم
john من تشغيل الاستعلام
SELECT * FROM db.new_table.
يمكنك تحديد النجمة فقط للبادئات:
GRANT SELECT ON db.* TO john -- correct
GRANT SELECT ON db*.* TO john -- correct
GRANT SELECT ON *.my_table TO john -- wrong
GRANT SELECT ON foo*bar TO john -- wrong
GRANT SELECT ON *suffix TO john -- wrong
GRANT SELECT(foo) ON db.table* TO john -- wrong
الامتياز هو صلاحية تُمنَح لمستخدم لتنفيذ أنواع محددة من الاستعلامات. للامتيازات هيكل هرمي، وتعتمد مجموعة الاستعلامات المسموح بها على نطاق الامتياز. يظهر أدناه التسلسل الهرمي للامتيازات في ClickHouse:
الامتيازات
ALL
إدارة الوصول
ALLOW SQL SECURITY NONE
ALTER QUOTA
ALTER ROLE
ALTER ROW POLICY
ALTER SETTINGS PROFILE
ALTER USER
CREATE QUOTA
CREATE ROLE
CREATE ROW POLICY
CREATE SETTINGS PROFILE
CREATE USER
DROP QUOTA
DROP ROLE
DROP ROW POLICY
DROP SETTINGS PROFILE
DROP USER
ROLE ADMIN
SHOW ACCESS
SHOW QUOTAS
SHOW ROLES
SHOW ROW POLICIES
SHOW SETTINGS PROFILES
SHOW USERS
-
-
ALTER
ALTER DATABASE
ALTER DATABASE SETTINGS
-
ALTER TABLE
ALTER COLUMN
ALTER ADD COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN
ALTER DROP COLUMN
ALTER MATERIALIZE COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN
ALTER RENAME COLUMN
-
ALTER CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT
ALTER MODIFY CONSTRAINT
-
ALTER DELETE
ALTER FETCH PARTITION
ALTER FREEZE PARTITION
ALTER INDEX
ALTER ADD INDEX
ALTER CLEAR INDEX
ALTER DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX
ALTER ORDER BY
ALTER SAMPLE BY
-
ALTER MATERIALIZE TTL
ALTER MODIFY COMMENT
ALTER MOVE PARTITION
ALTER PROJECTION
ALTER SETTINGS
ALTER STATISTICS
ALTER ADD STATISTICS
ALTER DROP STATISTICS
ALTER MATERIALIZE STATISTICS
ALTER MODIFY STATISTICS
-
ALTER TTL
ALTER UPDATE
ALTER TABLE EXECUTE
-
ALTER VIEW
ALTER VIEW MODIFY QUERY
ALTER VIEW REFRESH
ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY
-
-
BACKUP
CLUSTER
CREATE
CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE
CREATE TEMPORARY TABLE
-
CREATE DATABASE
CREATE DICTIONARY
CREATE FUNCTION
CREATE RESOURCE
CREATE TABLE
CREATE VIEW
CREATE WORKLOAD
-
dictGet
displaySecretsInShowAndSelect
DROP
DROP DATABASE
DROP DICTIONARY
DROP FUNCTION
DROP RESOURCE
DROP TABLE
DROP VIEW
DROP WORKLOAD
-
INSERT
INTROSPECTION
addressToLine
addressToLineWithInlines
addressToSymbol
demangle
-
KILL QUERY
KILL TRANSACTION
MOVE PARTITION BETWEEN SHARDS
NAMED COLLECTION ADMIN
ALTER NAMED COLLECTION
CREATE NAMED COLLECTION
DROP NAMED COLLECTION
NAMED COLLECTION
SHOW NAMED COLLECTIONS
SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS
-
OPTIMIZE
SELECT
SET DEFINER
SHOW
SHOW COLUMNS
SHOW DATABASES
SHOW DICTIONARIES
SHOW TABLES
-
SHOW FILESYSTEM CACHES
المصادر
AZURE
FILE
HDFS
HIVE
JDBC
KAFKA
MONGO
MYSQL
NATS
ODBC
POSTGRES
RABBITMQ
REDIS
REMOTE
S3
SQLITE
URL
-
SYSTEM
SYSTEM CLEANUP
SYSTEM DROP CACHE
SYSTEM DROP COMPILED EXPRESSION CACHE
SYSTEM DROP CONNECTIONS CACHE
SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE
SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE
SYSTEM DROP MARK CACHE
SYSTEM DROP MMAP CACHE
SYSTEM DROP PAGE CACHE
SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE
SYSTEM DROP QUERY CACHE
SYSTEM DROP S3 CLIENT CACHE
SYSTEM DROP SCHEMA CACHE
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE
-
SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE
SYSTEM DROP REPLICA
SYSTEM FAILPOINT
SYSTEM FETCHES
SYSTEM FLUSH
SYSTEM FLUSH ASYNC INSERT QUEUE
SYSTEM FLUSH LOGS
-
SYSTEM JEMALLOC
SYSTEM KILL QUERY
SYSTEM KILL TRANSACTION
SYSTEM LISTEN
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY
SYSTEM MERGES
SYSTEM MOVES
SYSTEM PULLING REPLICATION LOG
SYSTEM REDUCE BLOCKING PARTS
SYSTEM REPLICATION QUEUES
SYSTEM REPLICA READINESS
SYSTEM RESET DDL WORKER
SYSTEM RESTART DISK
SYSTEM RESTART REPLICA
SYSTEM RESTORE REPLICA
SYSTEM RELOAD
SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS
SYSTEM RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD FUNCTION
SYSTEM RELOAD MODEL
SYSTEM RELOAD USERS
-
-
SYSTEM SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS
-
SYSTEM SHUTDOWN
SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA
SYSTEM SYNC FILE CACHE
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE
SYSTEM SYNC REPLICA
SYSTEM SYNC TRANSACTION LOG
SYSTEM THREAD FUZZER
SYSTEM TTL MERGES
SYSTEM UNFREEZE
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY
SYSTEM VIEWS
SYSTEM VIRTUAL PARTS UPDATE
SYSTEM WAIT LOADING PARTS
-
TABLE ENGINE
TRUNCATE
UNDROP TABLE
-
NONE
- يشمل الامتياز
ALTERجميع امتيازات
ALTER*الأخرى.
- يشمل
ALTER CONSTRAINTامتيازات
ALTER ADD CONSTRAINTو
ALTER DROP CONSTRAINTو
ALTER MODIFY CONSTRAINT.
COLUMN— يمكن منح الامتياز على مستوى العمود أو الجدول أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
TABLE— يمكن منح الامتياز على مستوى الجدول أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
VIEW— يمكن منح الامتياز على مستوى العرض أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
DICTIONARY— يمكن منح الامتياز على مستوى القاموس أو قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
DATABASE— يمكن منح الامتياز على مستوى قاعدة البيانات أو على المستوى العام.
GLOBAL— لا يمكن منح الامتياز إلا على المستوى العام.
GROUP— يجمع امتيازات من مستويات مختلفة. وعند منح امتياز على مستوى
GROUP، لا تُمنح من هذه المجموعة إلا الامتيازات التي تتوافق مع الصيغة المستخدمة.
GRANT SELECT(x) ON db.table TO user
GRANT SELECT ON db.* TO user
GRANT CREATE USER(x) ON db.table TO user
GRANT CREATE USER ON db.* TO user
SELECT و
CREATE TABLE و
INSERT و
DROP TABLE.
يسمح بتنفيذ استعلامات SELECT. مستوى الامتياز:
SELECT
COLUMN.
الوصف
يمكن للمستخدم الممنوح هذا الامتياز تنفيذ استعلامات
SELECT على قائمة محددة من الأعمدة في الجدول وقاعدة البيانات المحددَين. وإذا تضمّن المستخدم أعمدة أخرى غير محددة، فلن يُرجع الاستعلام أي بيانات.
لنأخذ الامتياز التالي:
يتيح هذا الامتياز للمستخدم
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john
john تنفيذ أي استعلام
SELECT يتضمن بيانات من العمودين
x و/أو
y في
db.table، على سبيل المثال:
SELECT x FROM db.table. لا يمكن للمستخدم
john تنفيذ
SELECT z FROM db.table. كما أن
SELECT * FROM db.table غير متاح أيضًا. عند معالجة هذا الاستعلام، لا يعيد ClickHouse أي بيانات، حتى
x و
y. والاستثناء الوحيد هو إذا كان الجدول يحتوي فقط على العمودين
x و
y، ففي هذه الحالة يعيد ClickHouse جميع البيانات.
يسمح بتنفيذ استعلامات INSERT. مستوى الامتياز:
INSERT
COLUMN.
الوصف
يمكن للمستخدم الممنوح هذا الامتياز تنفيذ استعلامات
INSERT على قائمة محددة من الأعمدة في الجدول وقاعدة البيانات المحددين. وإذا تضمّن المستخدم أعمدة أخرى غير محددة، فلن يُدرِج الاستعلام أي بيانات.
مثال
يتيح الامتياز الممنوح للمستخدم
GRANT INSERT(x,y) ON db.table TO john
john إدخال بيانات في العمودين
x و/أو
y في
db.table.
يسمح بتنفيذ استعلامات ALTER وفقًا للتسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
ALTER
ALTER. المستوى:
COLUMN.
ALTER TABLE. المستوى:
GROUP
ALTER UPDATE. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
UPDATE
ALTER DELETE. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
DELETE
ALTER COLUMN. المستوى:
GROUP
ALTER ADD COLUMN. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN. المستوى:
COLUMN. الأسماء البديلة:
RENAME COLUMN
ALTER INDEX. المستوى:
GROUP. الأسماء البديلة:
INDEX
ALTER ORDER BY. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ALTER MODIFY ORDER BY,
MODIFY ORDER BY
ALTER SAMPLE BY. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ALTER MODIFY SAMPLE BY,
MODIFY SAMPLE BY
ALTER ADD INDEX. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ADD INDEX
ALTER DROP INDEX. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
MATERIALIZE INDEX
ALTER CLEAR INDEX. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
CLEAR INDEX
ALTER CONSTRAINT. المستوى:
GROUP. الأسماء البديلة:
CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
DROP CONSTRAINT
ALTER MODIFY CONSTRAINT. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
MODIFY CONSTRAINT
ALTER TTL. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ALTER MODIFY TTL,
MODIFY TTL
ALTER MATERIALIZE TTL. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
MATERIALIZE TTL
ALTER SETTINGS. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ALTER SETTING,
ALTER MODIFY SETTING,
MODIFY SETTING
ALTER MOVE PARTITION. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ALTER MOVE PART,
MOVE PARTITION,
MOVE PART
ALTER FETCH PARTITION. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ALTER FETCH PART,
FETCH PARTITION,
FETCH PART
ALTER FREEZE PARTITION. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
FREEZE PARTITION
ALTER EXECUTE. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
ALTER TABLE EXECUTE
ALTER VIEW. المستوى:
GROUP
ALTER VIEW REFRESH. المستوى:
VIEW. الأسماء البديلة:
REFRESH VIEW
ALTER VIEW MODIFY QUERY. المستوى:
VIEW. الأسماء البديلة:
ALTER TABLE MODIFY QUERY
ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY. المستوى:
VIEW. الأسماء البديلة:
ALTER TABLE MODIFY SQL SECURITY
-
- يشمل امتياز
ALTERجميع امتيازات
ALTER*الأخرى.
- يشمل
ALTER CONSTRAINTامتيازات
ALTER ADD CONSTRAINTو
ALTER DROP CONSTRAINTو
ALTER MODIFY CONSTRAINT.
- يتيح امتياز
MODIFY SETTINGتعديل إعدادات محرك الجدول. ولا يؤثر في الإعدادات أو معلمات تهيئة الخادم.
- تتطلب عملية
ATTACHامتياز CREATE.
- تتطلب عملية
DETACHامتياز DROP.
- لإيقاف عملية mutation باستخدام الاستعلام KILL MUTATION، يجب أن تمتلك امتياز بدء هذه العملية. على سبيل المثال، إذا أردت إيقاف استعلام
ALTER UPDATE، فستحتاج إلى امتياز
ALTER UPDATEأو
ALTER TABLEأو
ALTER.
يتيح تنفيذ [
BACKUP
BACKUP] ضمن الاستعلامات. لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطية، راجع “النسخ الاحتياطي والاستعادة”.
يتيح تنفيذ استعلامات DDL من نوع CREATE وATTACH وفقًا للتسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
CREATE
CREATE. المستوى:
GROUP
CREATE DATABASE. المستوى:
DATABASE
CREATE TABLE. المستوى:
TABLE
CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE. المستوى:
GLOBAL
CREATE TEMPORARY TABLE. المستوى:
GLOBAL
-
-
CREATE VIEW. المستوى:
VIEW
CREATE DICTIONARY. المستوى:
DICTIONARY
-
- لحذف الجدول الذي أُنشئ، يحتاج المستخدم إلى DROP.
يسمح بتنفيذ الاستعلامات التي تستخدم
CLUSTER
ON CLUSTER.
افتراضيًا، تتطلب الاستعلامات التي تستخدم
Syntax
GRANT CLUSTER ON *.* TO <username>
ON CLUSTER أن يكون لدى المستخدم امتياز
CLUSTER.
ستظهر لك رسالة الخطأ التالية إذا حاولت استخدام
ON CLUSTER في استعلام بدون منح امتياز
CLUSTER أولًا:
يمكن تغيير السلوك الافتراضي من خلال تعيين الإعداد
Not enough privileges. To execute this query, it's necessary to have the grant CLUSTER ON *.*.
on_cluster_queries_require_cluster_grant،
الموجود في قسم
access_control_improvements في ملف
config.xml (انظر أدناه)، إلى
false.
config.xml
<access_control_improvements>
<on_cluster_queries_require_cluster_grant>true</on_cluster_queries_require_cluster_grant>
</access_control_improvements>
يتيح تنفيذ استعلامات DROP وDETACH وفق التسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
DROP
DROP. المستوى:
GROUP
DROP DATABASE. المستوى:
DATABASE
DROP TABLE. المستوى:
TABLE
DROP VIEW. المستوى:
VIEW
DROP DICTIONARY. المستوى:
DICTIONARY
-
يتيح تنفيذ استعلامات TRUNCATE. مستوى الامتياز:
TRUNCATE
TABLE.
يسمح بتنفيذ استعلامات OPTIMIZE TABLE. مستوى الامتياز:
OPTIMIZE
TABLE.
يسمح بتنفيذ استعلامات
SHOW
SHOW و
DESCRIBE و
USE و
EXISTS وفق التسلسل الهرمي التالي للامتيازات:
SHOW. المستوى:
GROUP
SHOW DATABASES. المستوى:
DATABASE. يتيح تنفيذ استعلامات
SHOW DATABASESو
SHOW CREATE DATABASEو
USE <database>.
SHOW TABLES. المستوى:
TABLE. يتيح تنفيذ استعلامات
SHOW TABLESو
EXISTS <table>و
CHECK <table>.
SHOW COLUMNS. المستوى:
COLUMN. يتيح تنفيذ استعلامات
SHOW CREATE TABLEو
DESCRIBE.
SHOW DICTIONARIES. المستوى:
DICTIONARY. يتيح تنفيذ استعلامات
SHOW DICTIONARIESو
SHOW CREATE DICTIONARYو
EXISTS <dictionary>.
-
SHOW إذا كان لديه أي امتياز آخر متعلق بالجدول أو القاموس أو قاعدة البيانات المحددة.
يتيح تنفيذ استعلامات KILL وفقًا للتسلسل الهرمي التالي للامتيازات: مستوى الامتياز:
KILL QUERY
GLOBAL.
ملاحظات
يتيح امتياز
KILL QUERY لمستخدمٍ ما إنهاء استعلامات المستخدمين الآخرين.
يتيح للمستخدم تنفيذ الاستعلامات التي تدير المستخدمين والأدوار وسياسات الصفوف.
إدارة الوصول
ACCESS MANAGEMENT. المستوى:
GROUP
CREATE USER. المستوى:
GLOBAL
ALTER USER. المستوى:
GLOBAL
DROP USER. المستوى:
GLOBAL
CREATE ROLE. المستوى:
GLOBAL
ALTER ROLE. المستوى:
GLOBAL
DROP ROLE. المستوى:
GLOBAL
ROLE ADMIN. المستوى:
GLOBAL
CREATE ROW POLICY. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
CREATE POLICY
ALTER ROW POLICY. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
ALTER POLICY
DROP ROW POLICY. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
DROP POLICY
CREATE QUOTA. المستوى:
GLOBAL
ALTER QUOTA. المستوى:
GLOBAL
DROP QUOTA. المستوى:
GLOBAL
CREATE SETTINGS PROFILE. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
CREATE PROFILE
ALTER SETTINGS PROFILE. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
ALTER PROFILE
DROP SETTINGS PROFILE. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
DROP PROFILE
SHOW ACCESS. المستوى:
GROUP
SHOW_USERS. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SHOW CREATE USER
SHOW_ROLES. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SHOW CREATE ROLE
SHOW_ROW_POLICIES. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SHOW POLICIES,
SHOW CREATE ROW POLICY,
SHOW CREATE POLICY
SHOW_QUOTAS. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SHOW CREATE QUOTA
SHOW_SETTINGS_PROFILES. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SHOW PROFILES,
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE,
SHOW CREATE PROFILE
-
ALLOW SQL SECURITY NONE. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
CREATE SQL SECURITY NONE,
SQL SECURITY NONE,
SECURITY NONE
-
ROLE ADMIN للمستخدم منح أي أدوار وسحبها، بما في ذلك الأدوار التي لم تُمنح للمستخدم مع خيار المسؤول.
يسمح للمستخدم بتنفيذ استعلامات SYSTEM وفقًا لتسلسل هرمي التالي للامتيازات.
SYSTEM
SYSTEM. المستوى:
GROUP
SYSTEM SHUTDOWN. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SYSTEM KILL,
SHUTDOWN
SYSTEM DROP CACHE. الأسماء البديلة:
DROP CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SYSTEM CLEAR DNS CACHE,
SYSTEM DROP DNS,
DROP DNS CACHE,
DROP DNS
SYSTEM DROP MARK CACHE. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SYSTEM CLEAR MARK CACHE,
SYSTEM DROP MARK,
DROP MARK CACHE,
DROP MARKS
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SYSTEM CLEAR UNCOMPRESSED CACHE,
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED,
DROP UNCOMPRESSED CACHE,
DROP UNCOMPRESSED
-
SYSTEM RELOAD. المستوى:
GROUP
SYSTEM RELOAD CONFIG. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES,
RELOAD DICTIONARY,
RELOAD DICTIONARIES,
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY,
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES,
UNLOAD DICTIONARY,
UNLOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
-
-
SYSTEM MERGES. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP MERGES,
SYSTEM START MERGES,
STOP MERGES,
START MERGES
SYSTEM TTL MERGES. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP TTL MERGES,
SYSTEM START TTL MERGES,
STOP TTL MERGES,
START TTL MERGES
SYSTEM FETCHES. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP FETCHES,
SYSTEM START FETCHES,
STOP FETCHES,
START FETCHES
SYSTEM MOVES. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP MOVES,
SYSTEM START MOVES,
STOP MOVES,
START MOVES
SYSTEM SENDS. المستوى:
GROUP. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP SENDS,
SYSTEM START SENDS,
STOP SENDS,
START SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS,
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS,
STOP DISTRIBUTED SENDS,
START DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS,
SYSTEM START REPLICATED SENDS,
STOP REPLICATED SENDS,
START REPLICATED SENDS
-
SYSTEM REPLICATION QUEUES. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES,
SYSTEM START REPLICATION QUEUES,
STOP REPLICATION QUEUES,
START REPLICATION QUEUES
SYSTEM SYNC REPLICA. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
SYNC REPLICA
SYSTEM RESTART REPLICA. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
RESTART REPLICA
SYSTEM FLUSH. المستوى:
GROUP
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED. المستوى:
TABLE. الأسماء البديلة:
FLUSH DISTRIBUTED
SYSTEM FLUSH LOGS. المستوى:
GLOBAL. الأسماء البديلة:
FLUSH LOGS
-
-
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY و
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES استخدام امتياز
SYSTEM RELOAD DICTIONARY، لذلك يمكن للمستخدم الذي لديه
SYSTEM RELOAD DICTIONARY أيضًا إلغاء تحميل القواميس.
يُمنَح الامتياز
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES ضمنيًا من خلال الامتياز
SYSTEM RELOAD DICTIONARY ON *.*.
يسمح باستخدام دوال الفحص الداخلي.
INTROSPECTION
INTROSPECTION. المستوى:
GROUP. الأسماء البديلة:
INTROSPECTION FUNCTIONS
addressToLine. المستوى:
GLOBAL
addressToLineWithInlines. المستوى:
GLOBAL
addressToSymbol. المستوى:
GLOBAL
demangle. المستوى:
GLOBAL
-
يتيح استخدام مصادر البيانات الخارجية. ينطبق على محركات الجداول ودوال الجداول.
المصادر
READ. المستوى:
GLOBAL_WITH_PARAMETER
WRITE. المستوى:
GLOBAL_WITH_PARAMETER
AZURE
FILE
HDFS
HIVE
JDBC
KAFKA
MONGO
MYSQL
NATS
ODBC
POSTGRES
RABBITMQ
REDIS
REMOTE
S3
SQLITE
URL
أمثلة:
يتوفر الفصل بين امتيازات READ وWRITE للمصادر بدءًا من الإصدار 25.7، وذلك فقط عند استخدام إعداد الخادم
access_control_improvements.enable_read_write_grantsوإلا، فيجب استخدام الصياغة
GRANT AZURE ON *.* TO user، وهي مكافئة للصياغة الجديدة
GRANT READ, WRITE ON AZURE TO user
- لإنشاء جدول باستخدام محرك جدول MySQL، تحتاج إلى امتيازَي
CREATE TABLE (ON db.table_name)و
MYSQL.
- لاستخدام دالة الجدول MySQL، تحتاج إلى
CREATE TEMPORARY TABLEوامتيازات
MYSQL.
امتيازات تصفية المصادر
يمكنك منح حق الوصول إلى عناوين URI لمصادر محددة باستخدام عوامل تصفية بالتعبيرات النمطية. يتيح ذلك تحكمًا دقيقًا في مصادر البيانات الخارجية التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها. الصيغة:
تتوفر هذه الميزة اعتبارًا من الإصدار 25.8، وفقط عند تفعيل إعداد الخادم
access_control_improvements.enable_read_write_grants
سيتيح هذا الامتياز للمستخدم القراءة فقط من عناوين URI الخاصة بـ S3 التي تطابق التعبير النمطي المحدد. أمثلة: امنح حق الوصول إلى مسارات محددة في حاوية S3:
GRANT READ ON S3('regexp_pattern') TO user
إعادة المنح باستخدام
-- Allow user to read only from s3://foo/ paths
GRANT READ ON S3('s3://foo/.*') TO john
-- Allow user to read from specific file patterns
GRANT READ ON S3('s3://mybucket/data/2024/.*\.parquet') TO analyst
-- Multiple filters can be granted to the same user
GRANT READ ON S3('s3://foo/.*') TO john
GRANT READ ON S3('s3://bar/.*') TO john
GRANT OPTION:
إذا كان المنح الأصلي يتضمن
WITH GRANT OPTION، فيمكن إعادة منحه باستخدام
GRANT CURRENT GRANTS:
قيود مهمة:
-- Original grant with GRANT OPTION
GRANT READ ON S3('s3://foo/.*') TO john WITH GRANT OPTION
-- John can now regrant this access to others
GRANT CURRENT GRANTS(READ ON S3) TO alice
- لا يُسمح بإلغاء الصلاحيات جزئيًا: لا يمكنك إلغاء جزء من نمط التصفية الممنوح. يجب إلغاء المنح بالكامل ثم منحها من جديد باستخدام أنماط جديدة عند الحاجة.
- لا يُسمح بمنحٍ باستخدام أحرف البدل فقط: لا يمكنك استخدام
GRANT READ ON *('regexp')أو أنماط مشابهة تعتمد على أحرف البدل فقط. يجب تحديد
sourceبعينه.
dictGet
dictGet. الأسماء البديلة:
dictHas,
dictGetHierarchy,
dictGetRoot,
dictGetChildren,
dictGetDescendants,
dictIsIn
DICTIONARY.
أمثلة
GRANT dictGet ON mydb.mydictionary TO john
GRANT dictGet ON mydictionary TO john
يسمح للمستخدم بعرض الأسرار في استعلامات
displaySecretsInShowAndSelect
SHOW و
SELECT إذا كان كلٌّ من
display_secrets_in_show_and_select إعداد الخادم
و
format_display_secrets_in_show_and_select إعداد التنسيق
مفعّلَين.
يسمح بإجراء عملية معيّنة على مجموعة مُسمّاة محددة. قبل الإصدار 23.7 كان يُسمّى NAMED COLLECTION CONTROL، وبعد 23.7 أُضيف NAMED COLLECTION ADMIN مع الإبقاء على NAMED COLLECTION CONTROL كاسم بديل.
NAMED COLLECTION ADMIN
NAMED COLLECTION ADMIN. المستوى:
NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة:
NAMED COLLECTION CONTROL
CREATE NAMED COLLECTION. المستوى:
NAMED_COLLECTION
DROP NAMED COLLECTION. المستوى:
NAMED_COLLECTION
ALTER NAMED COLLECTION. المستوى:
NAMED_COLLECTION
SHOW NAMED COLLECTIONS. المستوى:
NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة:
SHOW NAMED COLLECTIONS
SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS. المستوى:
NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة:
SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS
NAMED COLLECTION. المستوى:
NAMED_COLLECTION. الأسماء البديلة:
NAMED COLLECTION USAGE, USE NAMED COLLECTION
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GRANT CREATE NAMED COLLECTION ON abc TO john
يسمح باستخدام محرك جدول محدد عند إنشاء جدول. ينطبق على محركات الجداول. أمثلة
TABLE ENGINE
GRANT TABLE ENGINE ON * TO john
GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog TO john
قد تتطلب بعض محركات الجداول التي تستخدم مصادر خارجية أذونات
افتراضيًا، ولأسباب تتعلق بالتوافق مع الإصدارات السابقة، فإن إنشاء جدول باستخدام محرك جدول محدد يتجاهل امتيازات GRANT، ومع ذلك يمكنك تغيير هذا السلوك بتعيين
table_engines_require_grant إلى true
في config.xml.
READ/
WRITE على المصدر المقابل. راجع المصادر.
على سبيل المثال، بالنسبة إلى محرك الجدول AzureBlobStorage، قد يلزم منح الامتياز التالي.
GRANT READ, WRITE ON AZURE TO john
يمنح جميع الامتيازات على الكيان المعني إلى حساب مستخدم أو دور.
ALL
الامتياز
ALL غير مدعوم في ClickHouse Cloud، حيث يمتلك المستخدم
default أذونات محدودة. يمكن للمستخدمين منح الحد الأقصى من الأذونات لمستخدمٍ ما من خلال منح
default_role. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام
GRANT CURRENT GRANTS بصفتهم المستخدم
default لتحقيق تأثير مشابه لـ
ALL.
لا يمنح أي امتيازات.
NONE
يتيح امتياز
ADMIN OPTION
ADMIN OPTION للمستخدم منح دوره إلى مستخدم آخر.