RENAME الذي يتضمن عدة كيانات ليس عملية ذرّية. ولتبديل أسماء الكيانات على نحو ذرّي، استخدم تعليمة يعيد تسمية قواعد البيانات أو الجداول أو القواميس. يمكن إعادة تسمية عدة كيانات في استعلام واحد. لاحظ أن استعلامالذي يتضمن عدة كيانات ليس عملية ذرّية. ولتبديل أسماء الكيانات على نحو ذرّي، استخدم تعليمة EXCHANGE

الصيغة

RENAME [DATABASE|TABLE|DICTIONARY] name TO new_name [,...] [ON CLUSTER cluster]

​ RENAME DATABASE

يعيد تسمية قواعد البيانات.

الصيغة

RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [,...] [ON CLUSTER cluster]

​ RENAME TABLE

يعيد تسمية جدول واحد أو أكثر.

تُعد إعادة تسمية الجداول عملية خفيفة. إذا مرّرت قاعدة بيانات مختلفة بعد TO ، فسينتقل الجدول إلى قاعدة البيانات تلك. ومع ذلك، يجب أن تكون الأدلة التي تحتوي على قواعد البيانات موجودة على نظام الملفات نفسه. وإلا فسيُعاد خطأ. إذا أعدت تسمية عدة جداول في استعلام واحد، فلن تكون العملية ذرية. وقد تُنفَّذ جزئيًا، وقد تتلقى الاستعلامات في الجلسات الأخرى الخطأ Table ... does not exist ... .

الصيغة

RENAME TABLE [db1.]name1 TO [db2.]name2 [,...] [ON CLUSTER cluster]

مثال

RENAME TABLE table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;

ويمكنك أيضًا استخدام استعلام SQL أبسط:

RENAME table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;

​ RENAME DICTIONARY

يُعيد تسمية قاموس واحد أو عدة قواميس. ويمكن استخدام هذا الاستعلام لنقل القواميس بين قواعد البيانات.

الصيغة

RENAME DICTIONARY [db0.]dict_A TO [db1.]dict_B [,...] [ON CLUSTER cluster]

راجع أيضًا