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يعيد تسمية قواعد البيانات أو الجداول أو القواميس. يمكن إعادة تسمية عدة كيانات في استعلام واحد. لاحظ أن استعلام RENAME الذي يتضمن عدة كيانات ليس عملية ذرّية. ولتبديل أسماء الكيانات على نحو ذرّي، استخدم تعليمة EXCHANGE. الصيغة

RENAME DATABASE

يعيد تسمية قواعد البيانات. الصيغة

RENAME TABLE

يعيد تسمية جدول واحد أو أكثر. تُعد إعادة تسمية الجداول عملية خفيفة. إذا مرّرت قاعدة بيانات مختلفة بعد TO، فسينتقل الجدول إلى قاعدة البيانات تلك. ومع ذلك، يجب أن تكون الأدلة التي تحتوي على قواعد البيانات موجودة على نظام الملفات نفسه. وإلا فسيُعاد خطأ. إذا أعدت تسمية عدة جداول في استعلام واحد، فلن تكون العملية ذرية. وقد تُنفَّذ جزئيًا، وقد تتلقى الاستعلامات في الجلسات الأخرى الخطأ Table ... does not exist .... الصيغة
مثال
ويمكنك أيضًا استخدام استعلام SQL أبسط:

RENAME DICTIONARY

يُعيد تسمية قاموس واحد أو عدة قواميس. ويمكن استخدام هذا الاستعلام لنقل القواميس بين قواعد البيانات. الصيغة
راجع أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦