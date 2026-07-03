RENAME الذي يتضمن عدة كيانات ليس عملية ذرّية. ولتبديل أسماء الكيانات على نحو ذرّي، استخدم تعليمة EXCHANGE.
الصيغة
RENAME [DATABASE|TABLE|DICTIONARY] name TO new_name [,...] [ON CLUSTER cluster]
يعيد تسمية قواعد البيانات. الصيغة
RENAME DATABASE
RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
يعيد تسمية جدول واحد أو أكثر. تُعد إعادة تسمية الجداول عملية خفيفة. إذا مرّرت قاعدة بيانات مختلفة بعد
RENAME TABLE
TO، فسينتقل الجدول إلى قاعدة البيانات تلك. ومع ذلك، يجب أن تكون الأدلة التي تحتوي على قواعد البيانات موجودة على نظام الملفات نفسه. وإلا فسيُعاد خطأ.
إذا أعدت تسمية عدة جداول في استعلام واحد، فلن تكون العملية ذرية. وقد تُنفَّذ جزئيًا، وقد تتلقى الاستعلامات في الجلسات الأخرى الخطأ
Table ... does not exist ....
الصيغة
مثال
RENAME TABLE [db1.]name1 TO [db2.]name2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
ويمكنك أيضًا استخدام استعلام SQL أبسط:
RENAME TABLE table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;
RENAME table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;
يُعيد تسمية قاموس واحد أو عدة قواميس. ويمكن استخدام هذا الاستعلام لنقل القواميس بين قواعد البيانات. الصيغة
RENAME DICTIONARY
راجع أيضًا
RENAME DICTIONARY [db0.]dict_A TO [db1.]dict_B [,...] [ON CLUSTER cluster]