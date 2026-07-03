الصيغة
ينفّذ العبارات
statement1 PARALLEL WITH statement2 [PARALLEL WITH statement3 ...]
statement1 و
statement2 و
statement3 و… بالتوازي مع بعضها البعض. ويُهمَل ناتج هذه العبارات.
قد يكون تنفيذ العبارات بالتوازي أسرع من تنفيذ العبارات نفسها بالتتابع في كثير من الحالات. على سبيل المثال، من المرجّح أن يكون
statement1 PARALLEL WITH statement2 PARALLEL WITH statement3 أسرع من
statement1; statement2; statement3.
ينشئ جدولين بالتوازي:
أمثلة
يحذف جدولين بالتوازي:
CREATE TABLE table1(x Int32) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple()
PARALLEL WITH
CREATE TABLE table2(y String) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
DROP TABLE table1
PARALLEL WITH
DROP TABLE table2;
يحدّد الإعداد max_threads عدد سلاسل التنفيذ التي يتم إنشاؤها.
الإعدادات
تُعد العبارة
مقارنة مع UNION
PARALLEL WITH مشابهة إلى حدّ ما لـ UNION، إذ تنفّذ أيضًا عواملها بالتوازي. ومع ذلك، توجد بعض الاختلافات:
- لا تُرجع
PARALLEL WITHأي نتائج من تنفيذ عواملها، ولا يمكنها إلا إعادة إطلاق استثناء منها إذا وُجد؛
- لا تتطلب
PARALLEL WITHأن يكون لعواملها نفس مجموعة أعمدة النتائج؛
- يمكن لـ
PARALLEL WITHتنفيذ أي عبارات (وليس فقط
SELECT).