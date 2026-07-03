يسمح بتنفيذ عدة عبارات بالتوازي.

statement1 PARALLEL WITH statement2 [PARALLEL WITH statement3 ...]

ينفّذ العبارات statement1 و statement2 و statement3 و… بالتوازي مع بعضها البعض. ويُهمَل ناتج هذه العبارات.

قد يكون تنفيذ العبارات بالتوازي أسرع من تنفيذ العبارات نفسها بالتتابع في كثير من الحالات. على سبيل المثال، من المرجّح أن يكون statement1 PARALLEL WITH statement2 PARALLEL WITH statement3 أسرع من statement1; statement2; statement3 .

ينشئ جدولين بالتوازي:

CREATE TABLE table1 (x Int32) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() PARALLEL WITH CREATE TABLE table2 (y String) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();

يحذف جدولين بالتوازي:

DROP TABLE table1 PARALLEL WITH DROP TABLE table2;

يحدّد الإعداد max_threads عدد سلاسل التنفيذ التي يتم إنشاؤها.

​ مقارنة مع UNION

PARALLEL WITH مشابهة إلى حدّ ما لـ تُعد العبارةمشابهة إلى حدّ ما لـ UNION ، إذ تنفّذ أيضًا عواملها بالتوازي. ومع ذلك، توجد بعض الاختلافات: