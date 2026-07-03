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يسمح بتنفيذ عدة عبارات بالتوازي.

الصيغة

ينفّذ العبارات statement1 وstatement2 وstatement3 و… بالتوازي مع بعضها البعض. ويُهمَل ناتج هذه العبارات. قد يكون تنفيذ العبارات بالتوازي أسرع من تنفيذ العبارات نفسها بالتتابع في كثير من الحالات. على سبيل المثال، من المرجّح أن يكون statement1 PARALLEL WITH statement2 PARALLEL WITH statement3 أسرع من statement1; statement2; statement3.

أمثلة

ينشئ جدولين بالتوازي:
يحذف جدولين بالتوازي:

الإعدادات

يحدّد الإعداد max_threads عدد سلاسل التنفيذ التي يتم إنشاؤها.

مقارنة مع UNION

تُعد العبارة PARALLEL WITH مشابهة إلى حدّ ما لـ UNION، إذ تنفّذ أيضًا عواملها بالتوازي. ومع ذلك، توجد بعض الاختلافات:
  • لا تُرجع PARALLEL WITH أي نتائج من تنفيذ عواملها، ولا يمكنها إلا إعادة إطلاق استثناء منها إذا وُجد؛
  • لا تتطلب PARALLEL WITH أن يكون لعواملها نفس مجموعة أعمدة النتائج؛
  • يمكن لـ PARALLEL WITH تنفيذ أي عبارات (وليس فقط SELECT).
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦