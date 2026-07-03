تخزين القاموس في الذاكرة على هيئة مصفوفات مسطحة.

باستخدام التخطيط flat ، يُخزَّن القاموس بالكامل في الذاكرة على هيئة مصفوفات مسطحة. وتتناسب كمية الذاكرة المستخدمة طرديًا مع حجم أكبر مفتاح (من حيث المساحة المستخدمة).

يوفّر هذا النوع من التخطيط أفضل أداء بين جميع الأساليب المتاحة لتخزين القاموس.

max_array_size (القيمة الافتراضية — 500,000). إذا اكتُشف مفتاح أكبر عند إنشاء القاموس، فإن ClickHouse يُطلق استثناءً ولا يُنشئ القاموس. ويُتحكَّم في الحجم الابتدائي للمصفوفات المسطحة في القاموس بواسطة الإعداد initial_array_size (القيمة الافتراضية — 1024). يكون مفتاح القاموس من النوع UInt64 ، وتكون قيمته محدودةً بـ(القيمة الافتراضية — 500,000). إذا اكتُشف مفتاح أكبر عند إنشاء القاموس، فإن ClickHouse يُطلق استثناءً ولا يُنشئ القاموس. ويُتحكَّم في الحجم الابتدائي للمصفوفات المسطحة في القاموس بواسطة الإعداد(القيمة الافتراضية — 1024).

جميع أنواع المصادر مدعومة. وعند تحديث القاموس، تُقرأ البيانات (من ملف أو من جدول) بالكامل.

مثال على التهيئة: