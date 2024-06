DROP TABLE IF EXISTS test_data ;

CREATE TABLE test_data

(

x UInt8 ,

)

ENGINE = Memory ;



INSERT INTO test_data VALUES ( 3 ) , ( 3 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 5 ) , ( 7 ) , ( 11 ) , ( 15 ) ;



SELECT

varPop ( x ) AS var_pop

FROM test_data ;