distinctDynamicTypes

Calculates the list of distinct data types stored in Dynamic column.

Syntax

distinctDynamicTypes ( dynamic )



Arguments

dynamic — Dynamic column.

Returned Value

The sorted list of data type names Array(String).

Example

Query:

DROP TABLE IF EXISTS test_dynamic ;

CREATE TABLE test_dynamic ( d Dynamic ) ENGINE = Memory ;

INSERT INTO test_dynamic VALUES ( 42 ) , ( NULL ) , ( 'Hello' ) , ( [ 1 , 2 , 3 ] ) , ( '2020-01-01' ) , ( map ( 1 , 2 ) ) , ( 43 ) , ( [ 4 , 5 ] ) , ( NULL ) , ( 'World' ) , ( map ( 3 , 4 ) )



SELECT distinctDynamicTypes ( d ) FROM test_dynamic ;



Result: