Installing chDB for Python

Python 3.8+ on macOS and Linux (x86_64 and ARM64)

pip install chdb



CLI example:

python3 - m chdb [ SQL ] [ OutputFormat ]



python3 - m chdb "SELECT 1, 'abc'" Pretty



Python file example:

import chdb



res = chdb . query ( "SELECT 1, 'abc'" , "CSV" )

print ( res , end = "" )