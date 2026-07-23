Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Cuando el número de entradas libres en el grupo es inferior al especificado, no ejecute mutaciones de partes. Esto permite dejar hilos libres para las fusiones habituales y evitar errores de “Too many parts”.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

Uso

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation debe ser menor que el valor de El valor de la configuracióndebe ser menor que el valor de background_pool_size

background_merges_mutations_concurrency_ratio. De lo contrario, ClickHouse lanzará una excepción.

Cuando haya menos entradas disponibles en el grupo que el número especificado, no ejecute la optimización de toda la partición en segundo plano (esta tarea se genera al establecer min_age_to_force_merge_seconds y habilitar min_age_to_force_merge_on_partition_only ). Esto permite dejar hilos libres para las fusiones habituales y evitar “Too many parts”.

Posibles valores:

Entero positivo.

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition debe ser menor que el valor de El valor de la opcióndebe ser menor que el valor de background_pool_size

background_merges_mutations_concurrency_ratio. De lo contrario, ClickHouse lanza una excepción.

Cuando haya menos entradas libres en el grupo (o en la cola replicada) que el número especificado, comience a reducir el tamaño máximo de la fusión que se va a procesar (o a poner en cola). Esto permite procesar fusiones pequeñas, sin llenar el grupo con fusiones de larga duración.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

Si la tabla tiene al menos esa cantidad de mutaciones sin finalizar, ralentiza artificialmente las mutaciones de la tabla. Se desactiva si se establece en 0

Si la tabla tiene al menos esa cantidad de mutaciones sin finalizar, se genera la excepción ‘Too many mutations’. Se desactiva si se establece en 0

Solo disponible en ClickHouse Cloud. Hasta las N particiones principales que se considerarán para la fusión. Las particiones se seleccionan de forma aleatoria y ponderada, donde el peso es la cantidad de partes que se pueden fusionar en esa partición.