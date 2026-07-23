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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation

Cuando el número de entradas libres en el grupo es inferior al especificado, no ejecute mutaciones de partes. Esto permite dejar hilos libres para las fusiones habituales y evitar errores de “Too many parts”. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.
Uso El valor de la configuración number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation debe ser menor que el valor de background_pool_size

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition

Cuando haya menos entradas disponibles en el grupo que el número especificado, no ejecute la optimización de toda la partición en segundo plano (esta tarea se genera al establecer min_age_to_force_merge_seconds y habilitar min_age_to_force_merge_on_partition_only). Esto permite dejar hilos libres para las fusiones habituales y evitar “Too many parts”. Posibles valores:
  • Entero positivo.
El valor de la opción number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition debe ser menor que el valor de background_pool_size

number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge

Cuando haya menos entradas libres en el grupo (o en la cola replicada) que el número especificado, comience a reducir el tamaño máximo de la fusión que se va a procesar (o a poner en cola). Esto permite procesar fusiones pequeñas, sin llenar el grupo con fusiones de larga duración. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.

number_of_mutations_to_delay

Si la tabla tiene al menos esa cantidad de mutaciones sin finalizar, ralentiza artificialmente las mutaciones de la tabla. Se desactiva si se establece en 0

number_of_mutations_to_throw

Si la tabla tiene al menos esa cantidad de mutaciones sin finalizar, se genera la excepción ‘Too many mutations’. Se desactiva si se establece en 0

number_of_partitions_to_consider_for_merge

Solo disponible en ClickHouse Cloud. Hasta las N particiones principales que se considerarán para la fusión. Las particiones se seleccionan de forma aleatoria y ponderada, donde el peso es la cantidad de partes que se pueden fusionar en esa partición.
Última modificación el 23 de julio de 2026