map_with_buckets y
advanced.
El valor máximo permitido es 256.
Número de buckets para la serialización de datos compartidos en JSON en wide partes. Funciona con las serializaciones de datos compartidos
map_with_buckets y
advanced.
El valor máximo permitido es 256.
Versión de serialización de los datos compartidos dentro del tipo de datos JSON.
Valores posibles:
map- almacena los datos compartidos como
Map(String, String)
map_with_buckets- almacena los datos compartidos como varias columnas
Map(String, String)independientes. El uso de buckets mejora la lectura de rutas individuales de los datos compartidos.
advanced- serialización especial de datos compartidos diseñada para mejorar significativamente la lectura de rutas individuales de los datos compartidos. Ten en cuenta que esta serialización aumenta el tamaño de almacenamiento en disco de los datos compartidos porque almacenamos mucha información adicional.
map_with_buckets y
advanced se determina mediante las configuraciones
object_shared_data_buckets_for_compact_part/object_shared_data_buckets_for_wide_part.
Esta configuración permite especificar una versión de serialización distinta para los
datos compartidos dentro del tipo JSON en las partes de nivel cero que se crean durante las inserciones.
Se recomienda no usar la serialización de datos compartidos
advanced para las partes de nivel cero, ya que puede aumentar
significativamente el tiempo de inserción.