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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

object_shared_data_buckets_for_compact_part

El número de buckets para la serialización JSON de datos compartidos en partes compactas. Funciona con las serializaciones de datos compartidos map_with_buckets y advanced. El valor máximo permitido es 256.

object_shared_data_buckets_for_wide_part

Número de buckets para la serialización de datos compartidos en JSON en wide partes. Funciona con las serializaciones de datos compartidos map_with_buckets y advanced. El valor máximo permitido es 256.

object_shared_data_serialization_version

Versión de serialización de los datos compartidos dentro del tipo de datos JSON. Valores posibles:
  • map - almacena los datos compartidos como Map(String, String)
  • map_with_buckets - almacena los datos compartidos como varias columnas Map(String, String) independientes. El uso de buckets mejora la lectura de rutas individuales de los datos compartidos.
  • advanced - serialización especial de datos compartidos diseñada para mejorar significativamente la lectura de rutas individuales de los datos compartidos. Ten en cuenta que esta serialización aumenta el tamaño de almacenamiento en disco de los datos compartidos porque almacenamos mucha información adicional.
El número de buckets para las serializaciones map_with_buckets y advanced se determina mediante las configuraciones object_shared_data_buckets_for_compact_part/object_shared_data_buckets_for_wide_part.

object_shared_data_serialization_version_for_zero_level_parts

Esta configuración permite especificar una versión de serialización distinta para los datos compartidos dentro del tipo JSON en las partes de nivel cero que se crean durante las inserciones. Se recomienda no usar la serialización de datos compartidos advanced para las partes de nivel cero, ya que puede aumentar significativamente el tiempo de inserción.
Última modificación el 23 de julio de 2026