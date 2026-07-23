Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

El número de buckets para la serialización JSON de datos compartidos en partes compactas. Funciona con las serializaciones de datos compartidos map_with_buckets y advanced . El valor máximo permitido es 256.

Número de buckets para la serialización de datos compartidos en JSON en wide partes. Funciona con las serializaciones de datos compartidos map_with_buckets y advanced . El valor máximo permitido es 256.

Versión de serialización de los datos compartidos dentro del tipo de datos JSON.

Valores posibles:

map - almacena los datos compartidos como Map(String, String)

- almacena los datos compartidos como map_with_buckets - almacena los datos compartidos como varias columnas Map(String, String) independientes. El uso de buckets mejora la lectura de rutas individuales de los datos compartidos.

- almacena los datos compartidos como varias columnas independientes. El uso de buckets mejora la lectura de rutas individuales de los datos compartidos. advanced - serialización especial de datos compartidos diseñada para mejorar significativamente la lectura de rutas individuales de los datos compartidos. Ten en cuenta que esta serialización aumenta el tamaño de almacenamiento en disco de los datos compartidos porque almacenamos mucha información adicional.

map_with_buckets y advanced se determina mediante las configuraciones object_shared_data_buckets_for_wide_part. El número de buckets para las serializacionesse determina mediante las configuraciones object_shared_data_buckets_for_compact_part