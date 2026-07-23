Configuración de tablas MergeTree de ClickHouse del grupo generado merge_tree_*.

Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.

Establece el intervalo, en segundos, con el que ClickHouse ejecuta la limpieza de partes antiguas, WALs y mutaciones.

Valores posibles:

Cualquier número entero positivo.

Establece el intervalo, en segundos, con el que ClickHouse ejecuta la limpieza de directorios temporales antiguos.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.