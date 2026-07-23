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Estos ajustes están disponibles en system.merge_tree_settings y se generan automáticamente a partir del código fuente de ClickHouse.

merge_tree_clear_old_broken_detached_parts_ttl_timeout_seconds

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.

merge_tree_clear_old_parts_interval_seconds

Establece el intervalo, en segundos, con el que ClickHouse ejecuta la limpieza de partes antiguas, WALs y mutaciones. Valores posibles:
  • Cualquier número entero positivo.

merge_tree_clear_old_temporary_directories_interval_seconds

Establece el intervalo, en segundos, con el que ClickHouse ejecuta la limpieza de directorios temporales antiguos. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.

merge_tree_enable_clear_old_broken_detached

Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.
Última modificación el 23 de julio de 2026