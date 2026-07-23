Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.
merge_tree_clear_old_broken_detached_parts_ttl_timeout_seconds
Establece el intervalo, en segundos, con el que ClickHouse ejecuta la limpieza de partes antiguas, WALs y mutaciones. Valores posibles:
merge_tree_clear_old_parts_interval_seconds
- Cualquier número entero positivo.
Establece el intervalo, en segundos, con el que ClickHouse ejecuta la limpieza de directorios temporales antiguos. Valores posibles:
merge_tree_clear_old_temporary_directories_interval_seconds
- Cualquier entero positivo.
Configuración obsoleta, no tiene ningún efecto.